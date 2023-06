Sous-marin du Titanic disparu : un robot sous-marin canadien fouille le fond de l’océan alors que les niveaux d’oxygène diminuent

Les garde-côtes américains ont annoncé jeudi que le navire canadien Horizon Arctic a déployé un véhicule télécommandé (ROV) « qui a atteint le fond marin et a commencé sa recherche » du sous-marin OceanGate Titan disparu.

C’est la première fois au cours de la recherche qu’un navire ratisse le fond de l’océan Atlantique à la recherche du navire disparu et de ses cinq passagers.

Les efforts de recherche antérieurs ont impliqué l’utilisation d’avions et de sonars.

« Le navire français L’Atalante prépare son ROV pour entrer dans l’eau », a également indiqué la Garde côtière.

Le sous-marin Titan a disparu dimanche matin avec cinq personnes à son bord : le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le marin français Paul-Henry Nargeolet, l’homme d’affaires et explorateur britannique Hamish Harding, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Sulaiman Dawood.

La Garde côtière estime que l’oxygène à l’intérieur du Titan s’épuisera quelque temps jeudi matin.

Dans un communiqué publié mercredi soir, la Garde côtière a déclaré que le sous-marin « avait été lancé à 8 h HAE [Sunday] et devaient refaire surface à 15 heures, mais après une heure et 45 minutes de plongée, ils ont perdu le contact avec le Polar Prince. »

Sur le site Web d’OceanGate, il répertorie le sous-marin Titan comme ayant 96 heures de survie pour un équipage de cinq passagers.

La Garde côtière a également déclaré mercredi soir que «[u]Des sons sous-marins ont été détectés dans la zone de recherche, ce qui a entraîné la redirection des opérations de véhicules télécommandés (ROV) pour explorer l’origine.

« Ces enregistrements ont été partagés avec la marine américaine pour analyse afin d’aider à guider les futurs efforts de recherche », a ajouté la Garde côtière.

La source de ces sons n’a pas été confirmée.

La Garde côtière a déclaré qu’une zone deux fois plus grande que le Connecticut avait été fouillée jusqu’à présent, à 900 milles marins à l’est de Cape Cod, dans le Massachusetts.

La cause de la disparition du sous-marin reste inconnue et d’autres navires sont arrivés tout au long de la semaine sur le site de recherche.

Mercredi après-midi, la Garde côtière classait la réponse internationale comme une mission de recherche et de sauvetage.

« Nous sommes en plein milieu de la recherche et du sauvetage, et nous continuerons à mettre tous les moyens disponibles à notre disposition pour retrouver le Titan et les membres d’équipage », a déclaré le capitaine des garde-côtes américains Jamie Frederick aux journalistes.

« Je ne sais pas s’il est utilisable ou s’il est assis sur le fond de l’océan ou s’il est dans la colonne de mer ou s’il est à la surface. Vous savez, ce ne sont que des spéculations », a déclaré Frederick plus tard. « Et nous ne sommes tout simplement pas dans le domaine de la spéculation. Nous sommes dans le domaine de la recherche et nous mettons tout ce que nous pouvons avec les données. »