Sous-marin du Titanic disparu : un ex-membre d’équipage décrit son expérience

Un ancien membre d’une expédition OceanGate sur l’épave du Titanic partage ce que c’était pour les personnes à bord du submersible, et dit que même si une formation est dispensée, la plongée profonde n’est pas sans risque.

« Vous repoussez vraiment les limites des capacités humaines », a déclaré lundi Colin Taylor, un ancien spécialiste de la mission OceanGate, à CTV News Channel. « Les expériences là-bas sont vraiment à la limite de ce que… la technologie humaine est capable de gérer. »

Selon les garde-côtes américains, les équipages de surface ont perdu le contact avec le submersible environ une heure et 45 minutes après sa descente dans une zone éloignée de l’océan dimanche matin.

Cela correspond à l’expérience de Taylor, et il a souligné que la communication avec le submersible est l’une des parties les plus difficiles de la plongée, la capacité de contacter ceux qui se trouvent à la surface étant limitée à un dispositif « de type sonar ».

« Il n’y a pas de GPS là-bas », a déclaré Taylor. « Vous êtes limité à la messagerie texte, et la messagerie texte est incroyablement lente. »

Cependant, ce ne sont pas seulement les difficultés de communication qui compliqueront la recherche, il n’y a pas non plus de lumière à cette profondeur dans l’océan et Taylor a averti qu’en plus de l’alimentation en air limitée, les personnes à bord seront également confrontées à des températures glaciales.

« Le navire lui-même est essentiellement un tube en fibre de carbone », a déclaré Taylor. « Mais le navire lui-même va devenir froid. »

