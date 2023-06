Sous-marin du Titanic : comment une recherche qui a captivé le monde s’est terminée en tragédie

Samedi : le drame commence

Hamish Harding révèle avec fierté qu’il est l’un des cinq passagers sur le point de se lancer dans une visite exclusive en haute mer de l’épave du Titanic dans l’Atlantique Nord.

Dans un post sur les réseaux sociaux, l’aventurier milliardaire dit avec enthousiasme qu’une « fenêtre météo vient de s’ouvrir » qui permettrait à l’expédition OceanGate de plonger le lendemain matin.

Avec ses compatriotes britanniques – le magnat de Surrey Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils adolescent Suleman – M. Harding a parcouru 640 km entre Terre-Neuve et le site de l’épave. Chacun a payé la somme faramineuse de 195 000 £ (370 000 $) pour avoir le privilège de poser les yeux sur le légendaire Titanic qui a coulé en 1912 au prix de 1 500 vies.

On leur aurait demandé de signer une clause de non-responsabilité reconnaissant que Titan était un « navire expérimental » non certifié et que le voyage pouvait entraîner « des blessures physiques, une invalidité, un traumatisme lié au mouvement ou la mort ».

Malgré les terribles avertissements, M. Harding semble avoir confiance dans les capacités de leurs escortes : le pilote de sous-marin français Paul-Henry Nargeolet et Stockton Rush, le chef d’OceanGate.

Dans son article, il les décrit comme un « couple d’explorateurs légendaires » qui ont effectué plus de 30 plongées sur le Titanic.

M. Harding signe son dernier message du vaisseau-mère Polar Prince en promettant : « Plus de mises à jour sur l’expédition à suivre si le temps se maintient ! »

Mais seulement quelques heures plus tard, le sous-marin perd le contact, déclenchant un effort de recherche sans précédent et monumental avec des navires envahissant l’océan et des robots à la pointe de la technologie déployés au fond de la mer. Le mystère captera l’attention du monde pendant les quatre prochains jours.

Dimanche : la catastrophe frappe

Inconscient de la catastrophe imminente, le groupe aurait embarqué avec enthousiasme dans le submersible dimanche matin pour finalement se lancer après un court délai.

Ils auraient vu la fenêtre du dôme du Titan d’où ils s’attendaient à admirer des vues à couper le souffle.

Les hommes sont enfermés avec des réserves de nourriture limitées ainsi que 96 heures d’oxygène – suffisantes pour ce qui devrait être un voyage de sept heures en raison de la refonte à 21 heures.

Une dernière photo obsédante de Titan montre qu’il est remorqué par Polar Prince dans une mer grise agitée peu de temps avant que les hommes ne se lancent dans ce qui est présenté comme une aventure « une fois dans une vie ».

Icône de caméra Sur cette photo publiée par Action Aviation, le submersible Titan est préparé pour une plongée dans une zone reculée de l’océan Atlantique. Crédit: PA

Le submersible, qui est programmé pour « ping » toutes les 15 minutes pour indiquer son emplacement, commence alors sa descente de deux heures vers le Titanic qui se trouve à une profondeur de 12 500 pieds (3810 m).

Mais le désastre semble frapper avant même qu’ils n’atteignent le naufrage – tout contact est perdu après seulement une heure et 45 minutes.

Des recherches initiales dans la zone auraient été effectuées, mais de manière inquiétante, les garde-côtes américains ont déclaré qu’ils n’avaient été informés que près de huit heures plus tard à 23h40.

Lundi : la recherche est lancée

Le lendemain matin, les autorités révèlent qu’une vaste opération de recherche maritime est en cours pour retrouver le « submersible en retard ».

Un centre de «commandement unifié» est mis en place sur Polar Prince tandis que les navires de la marine américaine et canadienne et la garde nationale aérienne américaine sont brouillés. Ils sont bientôt rejoints par des avions spécialisés, notamment P3 Aurora et P8 Poseidon dotés de capacités de détection sous-marine.

Mais les sauveteurs révèlent que le sous-marin aurait pu rester coincé sur l’épave de 111 ans, ce qui le rendrait presque impossible à localiser sans robots sous-marins.

John Mauger, un contre-amiral des garde-côtes américains, admet qu’ils n’ont pas la capacité de fouiller le fond de l’océan. Il dit que plusieurs actifs, dont trois ROV – des véhicules télécommandés – sont en cours de mobilisation.

Mardi: peurs de l’oxygène

Le lendemain matin, le navire de recherche bahamien Deep Energy arrive sur les lieux et est en mesure de démarrer les opérations vitales du ROV. À 19 heures, les garde-côtes tiennent une conférence de presse diffusée dans le monde entier depuis Boston dans laquelle ils révèlent que les passagers n’ont plus que 40 heures d’oxygène.

Sans aucun signe du sous-marin disparu malgré plus de 48 heures de recherches intensives sur 26 000 km2, les espoirs des passagers commencent à s’estomper.

À ce jour, la France a déployé le navire de recherche L’Atalante et son ROV avancé – Victor 6000 – qui peut plonger à 6000 m.

On dit qu’il détient la clé de l’opération mais on ne s’attend pas à ce qu’il arrive avant mercredi soir.

Dans les coulisses, une évolution encourageante se dessine.

Les avions canadiens qui parcouraient la zone ont détecté des « bruits de claquement » à intervalles réguliers de 30 minutes et on pense qu’ils proviennent d’une zone proche de la dernière position connue du Titan.

Les enregistrements sont remis à des experts de la marine américaine pour analyse tandis que les efforts de recherche sont redéployés pour trouver l’origine des sons.

Mercredi : les espoirs montent

D’autres balayages d’avions de la zone captent à nouveau les « bruits de claquement » quatre heures plus tard et à nouveau le lendemain, mercredi.

La cousine de M. Harding, Kathleen Cosnett, a déclaré que la détection des bruits lui avait donné l’espoir que l’équipage frappait sur la coque pour demander de l’aide.

La sœur de M. Dawood, Sabrina, a déclaré que la famille se concentrait entièrement sur le sauvetage de son frère et de son neveu.

Des documents cinglants émergent alors qui révèlent que des problèmes de sécurité ont été soulevés à propos du Titan à OceanGate par d’anciens employés et des experts de l’industrie dès 2018. OceanGate a précédemment déclaré que la recherche d’une certification de sécurité retardait l’innovation.

Une lettre ouverte signée par 38 experts de l’industrie a averti que le navire « expérimental » non réglementé se dirigeait vers une catastrophe et nécessitait des tests appropriés.

Pendant ce temps, d’autres navires arrivent sur les lieux pour aider à la recherche, notamment le John Cabot de la Garde côtière canadienne, un navire doté de capacités de sonar, ainsi que les navires commerciaux Skandi Vinland et l’Atlantic Merlin.

À l’heure actuelle, la zone de recherche s’étend de manière «exponentielle» en raison des conditions météorologiques en constante évolution.

Les garde-côtes ont cinq navires de surface qui fouillent la zone qui serait deux fois plus grande que le Connecticut.

Icône de caméra Un homme lit une copie d’un journal du matin qui signale la disparition du submersible Titanic. Crédit: Farid Khan / PA

À 19 heures, une deuxième conférence de presse des garde-côtes américains a lieu dans laquelle ils admettent avoir eu du mal à localiser les origines des « bruits de claquement ».

Le capitaine James Frederick dit que l’analyse initiale s’est avérée « non concluante », cependant, les efforts de recherche – y compris les bouées sonar – se concentrent sur la provenance des sons. Un avion Hercules effectue une recherche couvrant une portée d’environ 1400 km mercredi après-midi.

Jeudi : fin tragique

Quelques heures plus tard L’Atalante arrive enfin avec le Victor 6000 qui entre à l’eau jeudi matin heure locale. Il a des lumières, des caméras et des bras mécaniques capables de couper ou d’enlever les débris.

Le navire battant pavillon canadien, l’Horizon Arctic, déploie également un ROV fourni par la marine américaine.

À l’heure actuelle, l’approvisionnement en oxygène du Titan est dangereusement bas et devrait s’épuiser à 14 heures.

Mais le contre-amiral Mauger dit qu’il s’agit toujours d’une mission de sauvetage avec un robot maintenant au fond de l’océan.

Une chambre de décompression mobile est en attente dans l’espoir que les explorateurs du Titanic aient une chance de se battre.

Mais ensuite, la garde côtière américaine fait une annonce inquiétante qui anéantit tout espoir.

Icône de caméra Il dit que la seule grâce salvatrice est que les décès auraient été «immédiats – littéralement en millisecondes» et qu’ils n’auraient pas su ce qui s’était passé. Crédit: PA

Dans un tweet posté peu avant 18 heures, les sauveteurs annoncent la nouvelle dévastatrice que les engins robotiques ont trouvé un « champ de débris » près du Titanic.

David Mearns, un expert en sauvetage qui connaît deux des cinq hommes à bord, affirme que deux parties cruciales du système ont été détectées, la coque n’ayant pas encore été retrouvée. M. Mearns a déclaré à Sky News: « Ils n’utilisent pas d’expressions comme » champ de débris « à moins qu’il n’y ait aucune chance de récupérer les hommes vivants. »

Il dit que la seule grâce salvatrice est que les décès auraient été «immédiats – littéralement en millisecondes» et ils n’auraient pas su ce qui s’était passé. Les garde-côtes se préparent à expliquer la sombre découverte qui devrait mettre fin à l’extraordinaire recherche de quatre jours.