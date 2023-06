Sous-marin disparu du Titanic : l’ancien passager, Arthur Loibl, a déclaré que c’était comme partir en « mission suicide »

Les anciens passagers du sous-marin disparu, Titan, l’ont qualifié de « mission suicide » en proie à des pannes d’équipement.

Ils ont dit que des morceaux étaient tombés, que les systèmes de communication étaient tombés en panne et que l’un d’eux avait accusé la compagnie d’expédition de « couper les coins ronds ».

L’aventurier allemand Arthur Loibl, 60 ans, qui est allé à bord de l’engin pour visiter l’épave du Titanic il y a deux ans, a affirmé qu’il était « chanceux » de survivre.

Il a déclaré au tabloïd allemand Bild que le premier sous-marin que les opérateurs OceanGate Expeditions ont essayé n’a pas fonctionné, qu’une deuxième tentative de plongée a dû être abandonnée, que des pièces sont tombées et que sa mission est entrée dans l’eau avec cinq heures de retard en raison de problèmes électriques.

« C’était une mission suicide à l’époque ! » a-t-il dit au journal. Peu de temps avant le lancement du sous-marin, M. Loibl a déclaré qu’un support sur le tube de stabilisation – utilisé pour assurer l’équilibre lorsque l’engin descend – est tombé. « Cela a été attaché avec des attaches zippées », se souvient-il.

Si vous souhaitez voir ce contenu, veuillez ajuster votre Paramètres des cookies . Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons les cookies, veuillez consulter notre Guide des cookies.

M. Loibl a ajouté: «Ce doit être l’enfer là-bas. Il n’y a que 2,5 mètres d’espace, il fait quatre degrés et il n’y a pas de chaise.

Un autre amateur de sensations fortes s’est retiré d’un voyage parce qu’il pensait qu’OceanGate Expeditions, qui exploite Titan, « coupait trop de coins ». Chris Brown, 61 ans, a versé un acompte pour le voyage mais a déclaré avoir changé d’avis après s’être inquiété de la qualité de la technologie et des matériaux.

Parmi ses préoccupations figuraient l’utilisation par OceanGate de «vieux poteaux d’échafaudage» pour le ballast et ses commandes étaient «basées sur des contrôleurs de style jeu informatique».

Le magnat du marketing numérique multimillionnaire a déclaré au Sun qu’en dépit d’être « l’une des premières personnes à s’inscrire pour ce voyage », il a décidé que « les risques étaient trop élevés ».

Icône de caméra Une recherche est en cours pour un sous-marin manquant qui transporte des personnes pour voir l’épave du Titanic. Crédit: PA

Cela vient après que Mike Reiss, un écrivain basé à New York qui a voyagé sur le Titan jusqu’à l’épave du Titanic l’année dernière, a révélé que des échecs de communication se sont produits lors de chacune des trois plongées qu’il a effectuées.

Des avertissements terribles concernant la sécurité ont été lancés dès 2018. Des documents cinglants montrent que des experts à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise ont commencé à sonner l’alarme cette année-là alors qu’OceanGate se précipitait pour fournir le voyage sur l’épave du Titanic.

Près de 40 chefs de file de l’industrie, explorateurs en eaux profondes et océanographes ont averti que Titan se dirigeait vers une « catastrophe » et ont appelé à ce que l’engin soit testé selon les normes de l’industrie.

La lettre ouverte au directeur général d’OceanGate, Stockton Rush – qui est à bord du navire disparu – a été signée par 38 membres du comité des véhicules sous-marins habités de la Marine Technology Society, un organisme industriel vieux de 60 ans.

Ils ont dit qu’ils avaient une « préoccupation unanime » sur la façon dont le Titan avait été développé et planifié des missions sur le Titanic. « Notre appréhension est que l’approche » expérimentale « actuelle adoptée par OceanGate puisse entraîner des résultats négatifs (de mineurs à catastrophiques) », ont-ils écrit.

La lettre, découverte par le New York Times, affirmait que la commercialisation du Titan par OceanGate avait été « au minimum, trompeuse », car elle affirmait qu’il répondrait aux normes DNV de la société d’évaluation des risques. Cependant, les experts ont souligné qu’OceanGate n’avait aucune intention de faire certifier officiellement l’engin. Ils ont déclaré dans la lettre que la société devrait, au minimum, tester ses prototypes sous la surveillance de DNV ou d’une autre société de certification.

Tout en reconnaissant que cela entraînerait « du temps et des dépenses supplémentaires », les experts ont déclaré que l’évaluation par un tiers était une sauvegarde « critique ».

« Leur projet de ne pas suivre les directives de classification était considéré comme très risqué », a déclaré hier Will Kohnen, le président du comité. M. Kohnen a déclaré au New York Times que M. Rush l’avait appelé après avoir lu la lettre et déclaré que les normes de l’industrie étouffaient l’innovation.

Icône de caméra Le submersible Titan a disparu dans l’océan Atlantique lors d’une expédition sur le Titanic. Crédit: PA

Un autre signataire, Bart Kemper, a déclaré qu’OceanGate avait évité d’avoir à se conformer à des réglementations américaines spécifiques en déployant le navire dans les eaux internationales, où les règles de la Garde côtière américaine ne s’appliquaient pas.

« Cette lettre leur demandait de bien vouloir faire ce que font les autres sous-marins, en particulier ceux des passagers », a déclaré M. Kemper, un ingénieur médico-légal qui travaille sur la conception des sous-marins.

La lettre ouverte est arrivée deux mois seulement après que l’ancien employé d’OceanGate, David Lochridge, a souligné « les dangers potentiels pour les passagers ».

Le dénonciateur M. Lochridge, directeur des opérations maritimes de la société, avait commencé à compiler un rapport dans lequel il déclarait également que Titan devait subir des évaluations traditionnelles.

Selon des documents judiciaires de 2018 vus par CBS News, OceanGate a licencié M. Lochridge après avoir exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de Titan et l’a poursuivi pour rupture de son contrat de travail. Il a été accusé d’avoir divulgué des informations confidentielles à l’administration américaine de la sécurité et de la santé au travail.

M. Lochridge a intenté une contre-poursuite, affirmant que ses actions visaient à assurer la sécurité des passagers.

Icône de caméra Une armada internationale en expansion de navires et d’avions aide à rechercher le sous-marin Titan manquant. Crédit: PA

Dans sa plainte, déposée auprès d’un tribunal de district américain, M. Lochridge a allégué qu’il avait conseillé à la société d’effectuer davantage de tests sur la coque du navire.

Mais il a déclaré que ses appels avaient été ignorés car OceanGate « ne voulait pas payer » pour une telle évaluation. La bataille juridique s’est terminée par un règlement plus tard en 2018.

Contrairement aux bateaux et autres navires, les submersibles sont principalement non réglementés, en particulier dans les eaux internationales.

OceanGate a fait des expéditions relativement réussies sur le site du Titanic en 2021 et 2022. Il a été approché pour commentaires.