Sous-marin disparu du Titanic : à quoi ressemble l’intérieur du « Titan »

Les passionnés de l’océan intéressés par l’expédition submersible « Titan » ne s’inscrivent pas à une balade en haute mer, mais plutôt à une exploration intense de l’océan dans un espace clos et étroit, selon les descriptions de ceux qui ont fait le voyage.

Le submersible créé par la société américaine OceanGate est utilisé lors d’expéditions vers le site de l’épave du Titanic au large de Terre-Neuve. Des témoignages sur la chaîne YouTube de l’entreprise décrivent le « risque réel » encouru par les scientifiques citoyens à bord et le capitaine.

Selon OceanGate, le submersible Titan est fait de fibre de carbone et de titane et mesure 6,7 mètres de long. Il pèse 9 525 kilogrammes et peut atteindre une profondeur allant jusqu’à 4 000 mètres dans l’océan. Le submersible peut également transporter une charge utile de 685 kg et contient 96 heures de « soutien vital » pour un équipage de cinq personnes.

Des photos et des vidéos de l’expédition montrent des membres d’équipage en position assise à l’intérieur du submersible avec divers moniteurs d’ordinateurs portables et équipements technologiques qui les entourent. Le navire en forme de tube n’a pas de place debout et juste assez d’espace pour que les passagers puissent travailler sur la mission à accomplir, avec des tâches telles que la collecte de données et l’inspection du submersible.

Le Titan peut également avoir froid selon l’ancien spécialiste de la mission OceanGate, Colin Taylor, qui affirme que le manque de lumière dans les profondeurs de l’océan peut entraîner des températures glaciales. OceanGate déclare que le navire est équipé d’un « éclairage de pointe » pour percer l’obscurité de l’eau, mais que les températures inférieures à zéro combinées aux matériaux du submersible peuvent rendre le Titan assez froid.

Une vidéo publiée sur la chaîne YouTube d’OceanGate montre à quoi ressemble l’intérieur du navire lors de la descente. Les membres d’équipage sont représentés assis étroitement ensemble dans le submersible faiblement éclairé; la majeure partie de l’intérieur est éclairée par des moniteurs à écran. Une vidéo séparée détaillant toute l’excursion montre également à quel point le navire peut devenir sombre, avec une seule fenêtre circulaire à l’extrémité du Titan permettant à la lumière du soleil filtrée à travers l’océan ou par des créatures marines bioluminescentes.

Mercredi, les autorités américaines et canadiennes ont intensifié leurs recherches alors que les niveaux d’oxygène à bord du navire devaient durer moins de 24 heures. Il y a eu des rapports d’un avion de l’Aviation royale canadienne qui ont capté des bruits de « cognement » entendus dans la zone de recherche, mais les autorités n’ont pas encore déterminé si les sons provenaient des passagers du Titan.