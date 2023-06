Sous-marin à destination du Titanic : James Cameron aurait aimé sonner l’alarme au-dessus du navire

Points clés James Cameron s’est dit sceptique quant à la composition de la coque du submersible hauturier d’OceanGate.

Les critiques avaient déclaré plus tôt que sa coque en fibre de carbone et en titane échouerait avec le temps.

La garde côtière américaine a déclaré que le submersible semblait avoir implosé lors de son expédition vers l’épave du Titanic.

Le réalisateur et fabricant de submersibles James Cameron dit qu’il aurait aimé avoir sonné l’alarme plus tôt à propos du submersible Titan qui a implosé lors d’une expédition sur l’épave du Titanic, affirmant qu’il avait trouvé la conception de la coque risquée.

M. Cameron est devenu un explorateur en haute mer dans les années 1990 alors qu’il recherchait et fabriquait son blockbuster oscarisé Titanic, et est copropriétaire de Triton Submarines, qui fabrique des submersibles pour la recherche et le tourisme.

Il fait partie de la petite communauté très soudée des submersibles – ou Manned Underwater Vehicle (MUV) –.

Lorsqu’il a entendu, comme beaucoup l’avaient partagé dans l’industrie, qu’OceanGate Inc fabriquait un submersible en haute mer avec une coque composite en fibre de carbone et en titane, M. Cameron s’est dit sceptique.

« Je pensais que c’était une idée horrible », a-t-il déclaré à Reuters dans une interview Zoom.

« J’aurais aimé parler, mais j’ai supposé que quelqu’un était plus intelligent que moi, vous savez, parce que je n’ai jamais expérimenté cette technologie, mais ça sonnait mal à première vue. »

La cause de l’implosion du Titan n’a pas été déterminée, mais Cameron présume que les critiques avaient raison d’avertir qu’une coque en fibre de carbone et en titane permettrait un délaminage (où un matériau se fracture en couches) et des particules d’eau microscopiques, entraînant une défaillance progressive dans le temps.

D’autres experts de l’industrie et un employé lanceur d’alerte ont sonné l’alarme en 2018, critiquant OceanGate pour avoir choisi de ne pas demander la certification et de fonctionner comme un navire expérimental.

OceanGate n’a pas répondu aux questions concernant sa décision de renoncer à la certification de tiers de l’industrie tels que l’American Bureau of Shipping ou la société européenne DNV.

Les garde-côtes américains ont déclaré que le submersible semblait avoir implosé lors de son expédition vers l’épave du Titanic au fond de l’Atlantique Nord, mais qu’une enquête concluante prendrait du temps.

Un système de détection acoustique secret de l’US Navy a enregistré « une anomalie compatible avec une implosion ou une explosion dans le voisinage général de l’endroit où le submersible Titan opérait lorsque les communications ont été perdues », a déclaré la marine au Wall Street Journal.

M. Cameron a déclaré que ses sources avaient rapporté des informations similaires et qu’il savait que le submersible avait été perdu dès le début de l’épreuve de quatre jours, soupçonnant qu’il avait implosé au moment où le navire-mère du Titan avait perdu les communications avec le submersible et le suivi d’une heure et 45 minutes dans le mission.

« Nous avons eu la confirmation en moins d’une heure qu’il y avait eu une forte détonation en même temps que les sous-communications étaient perdues », a-t-il déclaré.

« Un grand coup sur l’hydrophone. Perte de transpondeur. Perte de communication.

« Je savais ce qui s’était passé – le sous-marin a implosé. »

Il a dit avoir dit à ses collègues dans un e-mail lundi: « Nous avons perdu des amis » et « c’est en bas en morceaux en ce moment ».

Les cinq personnes décédées marquent les premiers décès en haute mer pour l’industrie, a déclaré M. Cameron.

La norme de l’industrie consiste à fabriquer des coques sous pression à partir de matériaux tels que l’acier, le titane, la céramique ou l’acrylique, qui sont meilleurs pour effectuer des tests, a-t-il déclaré.

« Nous célébrons l’innovation, n’est-ce pas ? » dit M. Cameron.

« Mais vous ne devriez pas utiliser un véhicule expérimental pour payer des passagers qui ne sont pas eux-mêmes des ingénieurs en haute mer. »

M. Cameron a déclaré que les tragédies du Titanic et du Titan avaient été précédées d’avertissements ignorés.

Dans le cas du Titanic, le capitaine a traversé l’Atlantique à toute vitesse par une nuit sans lune malgré qu’on lui ait parlé d’icebergs.

« Nous sommes de nouveau ici », a déclaré M. Cameron.

« Maintenant, il y a une épave gisant à côté de l’autre épave pour la même putain de raison. »