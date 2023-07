Sous Lula, la déforestation de l’Amazonie est en déclin. Peut-il continuer ?

Au cours de son précédent mandat présidentiel, entre 2007 et 2010, le rythme auquel l’Amazonie brésilienne était déboisée a plongé à des niveaux record. De nouveau en fonction après quatre ans de destruction croissante sous le président pro-développement Jair Bolsonaro, il a promis de réunir une équipe qui maîtriserait rapidement les dégâts et mettrait fin à la déforestation dans la forêt tropicale la plus précieuse du monde.

L’agenda environnemental de Lula a déjà subi une série de coups au Congrès dirigé par les conservateurs. Ses opposants, dont beaucoup considèrent la forêt amazonienne comme une ressource à exploiter plutôt qu’un trésor à préserver, ont défait les premières tentatives d’accorder plus d’autorité aux responsables environnementaux et autochtones et ont poussés à restreindre les revendications autochtones sur les terres. La déforestation, tout en diminuant en Amazonie, monte en flèche dans la région de savane voisine appelée le Cerrado. Et le propre cabinet de Lula a été consumé par des querelles internes sur l’agressivité du gouvernement dans la protection de l’environnement.