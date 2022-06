Sous l’ombre de la cour, les candidats au poste de gouverneur de New York lancent les derniers pitchs

Une paire de décisions sismiques de la Cour suprême a secoué la course au poste de gouverneur de New York dimanche, alors que les démocrates et les républicains ont présenté leurs derniers arguments à un électorat qui s’est retrouvé au centre de débats nationaux renouvelés sur les armes à feu et le droit à l’avortement.

Les trois candidats démocrates au poste de gouverneur se sont déployés dimanche matin dans les églises noires de Harlem et du Queens, à la marche des fiertés de Manhattan et aux coins des rues de la ville pour dénoncer les décisions et promettre une réponse agressive.

“Nous allons adopter une loi qui dira que vous ne pouvez pas apporter d’arme dans cette église un dimanche”, a assuré la gouverneure Kathy Hochul, la favorite démocrate, aux fidèles de la cathédrale épiscopale méthodiste africaine du Grand Allen. New York en Jamaïque, Queens.