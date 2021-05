Sous les tirs israéliens, Gaza à court de carburant et d’électricité

Dimanche, 48 camions sont entrés d’Egypte, 30 d’entre eux remplis de gaz de cuisine, 15 de diesel et trois d’essence, selon Tania Hary, directrice exécutive de Gisha, une organisation israélienne de défense des droits humains. Plus était attendu mardi via le terminal de Kerem Shalom, selon les médias israéliens.