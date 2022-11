Sous les frappes de missiles, les Ukrainiens transportent de l’eau, tandis que les chirurgiens travaillent dans le noir

KYIV, Ukraine – Dans la salle d’opération bondée, les chirurgiens avaient pratiqué la longue incision au milieu de la poitrine de l’enfant, coupé le sternum pour écarter la cage thoracique et atteindre le cœur. Ensuite les lumières s’éteignirent.

Mercredi soir, les générateurs ont démarré pour maintenir le matériel de survie en marche, et les infirmières et les assistants chirurgicaux ont tenu des lampes de poche au-dessus de la table d’opération, guidant les chirurgiens alors qu’ils coupaient et coupaient, travaillant pour sauver la vie de l’enfant dans l’obscurité presque totale.

“Jusqu’à présent, nous nous débrouillons seuls”, a déclaré Borys Todurov, directeur de la clinique, l’Institut de cardiologie, à Kyiv. « Mais chaque heure devient plus difficile. Il n’y a plus d’eau depuis plusieurs heures. Nous continuons à ne faire que des opérations d’urgence.

Dans sa campagne de plus en plus destructrice pour battre les civils ukrainiens en coupant leur électricité et leur eau courante, la Russie a martelé la population ukrainienne cette semaine avec une vague de frappes de missiles qui a été l’une des plus perturbatrices depuis des semaines. Les ingénieurs ukrainiens et les équipes d’urgence ont travaillé désespérément jeudi pour rétablir les services malgré la neige, la pluie verglaçante et les pannes d’électricité. Et dans tout le pays, les gens ont fait face aux privations.