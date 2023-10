Sous les bombes israéliennes, les Palestiniens de Gaza craignent de mourir de faim | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les matins où nous avons la chance de nous réveiller après une nouvelle nuit de bombardements israéliens, nous nous regardons comme pour nous assurer que nous sommes là.

Ensuite, nous commençons notre sombre décompte : qui a perdu un ami ? Qui a perdu sa famille ? Qui a perdu sa maison ?

Nous nous souvenons des magnifiques endroits que nous avons visités dans la bande de Gaza, où le sable rencontre la mer écumante. Nous rejouons nos souvenirs, essayant de nous y accrocher dans l’espoir de les revivre un jour.

Y en a-t-il assez pour aujourd’hui ?

Au milieu de la terreur et en se demandant si nous allons survivre, une question apparemment ridicule se pose.

Alors que nous nous blottissons dans le noir, terrifiés à l’idée de voir la mort pleuvoir autour de nous, un rongeur intrusif nous demande : même si les bombes ne nous atteignent pas, comment survivrons-nous si nous manquons de nourriture ?

Personne n’avait prévu de s’approvisionner avant que cela ne commence. Je ne me souviens plus, peut-être avions-nous prévu d’aller au marché plus tard dans la semaine.

Dans tous les cas, nous pensions en avoir assez avant le début de la guerre.

Désormais, chaque matin, nous vérifions nos magasins d’alimentation, le réfrigérateur.

Y a-t-il assez de nourriture pour la journée ? Pour demain?

Une fois la viande cuite, ma mère espère qu’elle ne se sera pas gâtée pendant les 30 heures de coupure de courant.

Peut-être qu’elle est habituée au bon vieux temps où les pannes ne duraient que huit heures. Dans tous les cas, ses vœux pieux ne le rendent pas ainsi. Après si longtemps sans électricité, tout est gâché.

Notre quartier est calme – il n’y a pas de marchés ni de boulangeries près de chez nous où nous pouvons acheter ce dont nous avons besoin au quotidien.

Le prix de la nourriture disponible dans les petites épiceries a grimpé parce que tout le monde manque de tout.

Quoi qu’il en soit, l’idée de s’aventurer dehors pour chercher de la nourriture, même si ce n’est que 10 minutes, est terrifiante.

L’idée de perdre un membre de sa famille parce qu’il s’est séparé pour quelque chose comme ça est insupportable.

Ce n’est pas comme si nous avions beaucoup d’appétit ; la douleur qui nous entoure chaque jour, les nouvelles d’amis et de collègues tués et les explosions sans fin ne nous permettent pas d’en avoir beaucoup.

Mais nous devons rester en vie. Nous ne voulons pas non plus mourir de faim.

Pas de lumière, pas de téléphone, pas d’eau

Pour l’instant, l’hôpital voisin est alimenté en électricité. Alors quand on est désespéré, on y va pour recharger nos téléphones, que l’on utilise le moins possible pour préserver leur autonomie.

Mais lorsque la maison tremble et qu’une explosion retentit à proximité, nous devons savoir ce qui se passe. Qui a été blessé ? Est-ce que quelqu’un est mort ?

Oui, tout dans nos vies semble dépendre de l’électricité, mais les hôpitaux eux-mêmes sont plus importants que nous.

Ce qui m’inquiète, c’est ce qui arrivera à l’hôpital lorsque l’électricité à Gaza sera complètement coupée. Je m’inquiète de la durée pendant laquelle les patients critiques, qui dépendent de systèmes de survie, survivront sans électricité.

Cependant, l’inquiétude que mon père exprime chaque jour est davantage liée à la survie immédiate de sa famille : l’eau.

Il nous rappelle sans cesse d’utiliser l’eau avec parcimonie, uniquement ce dont nous avons absolument besoin, quand nous en avons absolument besoin.

Vous voyez, l’eau ne coule pas s’il n’y a pas d’électricité, donc on peut passer des jours sans en avoir. Les usines de dessalement semblent être à sec.

Je ne sais presque pas de quelle pénurie je dois m’inquiéter le plus, alors qu’en réalité, tout ce qui m’importe, c’est de savoir si ma famille et moi allons nous en sortir vivants, si mes amis et mes proches iront bien.

Les jours où les réseaux de téléphonie mobile sont en panne sont donc les pires. Pendant des heures – des heures de panique à couper le souffle – nous ne pouvons contacter personne pour nous assurer qu’il est en vie, pour voir si ce terrible boom s’est abattu sur ses quartiers.

Est-ce là l’objectif d’Israël ? Isoler Gaza du monde afin que personne ne puisse voir les crimes commis ici ?