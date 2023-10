Sous les bombardements intenses, les Palestiniens de Gaza se déplacent d’un endroit à l’autre, pour découvrir qu’aucun endroit n’est sûr

GAZA CITY, bande de Gaza (AP) — Plus de 180 000 Palestiniens de la bande de Gaza sont entassés dans des abris de l’ONU alors que les avions militaires israéliens pilonnent le minuscule territoire de 2,3 millions d’habitants après que leurs dirigeants militants du Hamas ont lancé une attaque sans précédent contre Israël le week-end.

Parmi eux se trouve Sabreen al-Attar, 27 ans. Elle est passée à l’action lorsqu’elle a entendu samedi une roquette après l’autre roquette sur ses terres agricoles à Beit Lahiya, juste au sud de la frontière israélienne. Elle savait par expérience que les représailles israéliennes seraient rapides et sévères.

Attrapant ses enfants, al-Attar s’est précipitée vers l’un des dizaines d’abris installés dans les écoles gérées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans la ville de Gaza. Là-bas, des explosions d’une intensité sans précédent ont ponctué lundi des heures de conditions en constante dégradation, alors que la nourriture et l’eau s’épuisaient.

« Quand je m’enfuis, je le fais pour mes enfants », dit-elle, les mains tremblantes. « Leur vie repose sur mes épaules. »

Mais les habitants affirment qu’il n’y a pas de véritable issue à Gaza, qui est soumise depuis 16 ans à un blocus étouffant imposé par Israël et l’Égypte. Lorsque la guerre éclate, comme cela s’est produit à quatre reprises depuis que le groupe militant Hamas a pris le pouvoir en 2007, même les installations de l’ONU qui sont censées être des zones de sécurité risquent d’être englouties dans les combats. Les Nations Unies ont déclaré qu’une frappe aérienne avait directement touché l’un de leurs abris dimanche et endommagé cinq autres écoles transformées en abris lundi. Il n’y a eu aucune nouvelle de victimes dans l’immédiat.

Dans le quartier du centre-ville de Rimal, le quartier commercial animé de la ville de Gaza avec ses gratte-ciel abritant les médias internationaux et les organisations humanitaires, al-Attar espérait qu’elle serait en sécurité. Rimal n’était jusqu’alors pas une cible israélienne immédiate, contrairement aux villes frontalières ou aux camps de réfugiés densément peuplés.

Mais alors que l’armée israélienne se déplaçait de quartier en quartier avec des frappes aériennes rapides et intensifiées, les bombardements massifs atteignirent le cœur de la ville de Gaza, transformant le quartier riche en un désert de cratères inhabitable. Rimal a également été touchée par les frappes aériennes israéliennes lors de la guerre sanglante de Gaza en 2021, mais pas dans cette mesure.

Les bombes israéliennes qui ont frappé l’université islamique phare de Gaza, les ministères gouvernementaux et les immeubles de grande hauteur à Rimal, à partir de lundi après-midi, ont également fait exploser les fenêtres de l’abri d’al-Attar, brisant les vitres partout, a-t-elle expliqué. La vie là-bas, remplie de 1 600 autres personnes, était pleine de dangers et de privations, mais al-Attar a déclaré qu’elle n’avait pas d’autre choix que de rester, disant à ses garçons – Mohammed, 2 ans et Nabil, 7 ans – de rester à l’écart des les fenêtres.

« La nuit a été très, très difficile », a-t-elle déclaré mardi. « Nous n’avons nullepart ailleurs ou aller. »

Le bombardement de Rimal et les risques potentiels liés à l’hébergement dans les écoles de l’ONU ont mis en évidence la recherche désespérée d’un refuge par les civils de Gaza, alors que les espaces de sécurité du territoire se rétrécissent rapidement. Il n’y a pas d’abris civils à Gaza. Avant que l’armée israélienne ait averti lundi les civils que Rimal serait touchée, les familles sont descendues dans les rues avec tous les effets qu’elles pouvaient emporter et sans destination.

Lors d’un point de presse mardi, le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a suggéré que les Palestiniens devraient essayer de sortir par le poste frontière de Gaza avec l’Égypte – une suggestion apparemment peu pratique.

Alors que les responsables du Hamas qui opèrent du côté de Gaza du terminal de Rafah ont déclaré mardi que les Gazaouis qui s’étaient enregistrés à l’avance pouvaient entrer en Égypte, le nombre de personnes autorisées à voyager était généralement faible. Cela a entraîné des retards et des délais d’attente de plusieurs jours, voire semaines, même en période de calme.

« Il n’y a jamais de plan B ici », a déclaré Maha Hussaini, 31 ans, alors qu’elle regardait les habitants terrifiés de Rimal inonder son quartier de la ville de Gaza, plus au sud, au moment même où les bombes commençaient à tomber là-bas. Israël accuse le Hamas de mettre en danger la population civile de Gaza en plaçant des armes et des lance-missiles dans des zones densément peuplées. Il les accuse également d’utiliser des civils comme boucliers humains. Jusqu’à présent, le bilan à Gaza s’élève à environ 700 morts et des milliers de blessés, selon les responsables de la santé de Gaza, une réponse punitive à l’attaque du groupe militant qui a tué plus de 900 Israéliens. Plus de 150 civils et soldats israéliens ont été faits prisonniers.

Israël affirme qu’il prend soin d’éviter les pertes civiles alors qu’il cible les sites du Hamas à Gaza, qui est fortement bâti et dispose de peu d’espaces ouverts. Israël accuse le Hamas de mettre en danger la population civile de Gaza en plaçant des armes et des lance-missiles dans des zones densément peuplées. Il les accuse également d’utiliser des civils comme boucliers humains.

Mais l’armée mène depuis longtemps des frappes aériennes dans des quartiers résidentiels surpeuplés, nuisant inévitablement aux civils et aux infrastructures civiles. Les autorités du Hamas ont signalé lundi la destruction de sept mosquées et de 15 habitations civiles, tuant de nombreux membres d’une même famille.

Le ministre israélien de la Défense a également ordonné un « siège complet » de la bande de Gaza déjà sous blocus, promettant de bloquer l’accès de la nourriture, de l’eau et du carburant au territoire.

« Aucun d’entre nous ne sait ce que signifie « sécurité » à Gaza », a déclaré Hind Khoudary, 28 ans, qui était accroupie dans l’hôtel haut de gamme Roots alors que des explosions assourdissantes retentissaient.

« Ce ne sont pas des gens ayant des affiliations (militantes), ce sont des gens issus des classes supérieures, des organisations et des médias étrangers », a-t-elle déclaré à propos de son entourage. « Mais dans des jours comme celui-ci, il n’y a aucune différence. »

Les habitants ont décrit une danse dangereuse autour des bombardements israéliens intenses – fuyant leur domicile, s’écrasant dans les appartements de leurs proches, fuyant à nouveau vers les écoles de l’ONU, puis tout recommençant pour tenter de retrouver un certain sentiment de sécurité.

« C’est mieux que de mourir », a déclaré Muhammad al-Bishawi, 37 ans, épuisé alors qu’il se bousculait entre un abri de l’ONU dans la ville de Gaza et son domicile à Beit Lahiya pour obtenir de la nourriture et d’autres fournitures avant de rentrer.

Samedi, après l’attaque massive du Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mis en garde les civils de Gaza contre les horreurs à venir, promettant de déployer toute la force de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

« Sortez maintenant », a-t-il dit en s’adressant aux Palestiniens de Gaza. « Parce que nous interviendrons partout. »

Khoudary l’écoutait alors que les frappes aériennes s’intensifiaient, coincée dans sa maison sans nulle part où fuir.

« Pourquoi ne nous a-t-il pas dit où fuir ? elle a demandé. « Parce que nous aimerions vraiment savoir. »

La rédactrice d’Associated Press, Isabel DeBre, à Jérusalem, a contribué à ce rapport.

Issam Adwan, Associated Press