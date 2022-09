BEIJING (AP) – Les habitants d’une ville de la région de l’extrême ouest du Xinjiang en Chine disent qu’ils souffrent de la faim, de quarantaines forcées et d’une diminution des stocks de médicaments et de produits de première nécessité après plus de 40 jours de confinement viral.

Des centaines de publications de Ghulja ont fasciné les utilisateurs des médias sociaux chinois la semaine dernière, les habitants partageant des vidéos de réfrigérateurs vides, d’enfants fiévreux et de personnes criant depuis leurs fenêtres.

Les conditions désastreuses et les pénuries alimentaires rappellent un verrouillage sévère à Shanghai ce printemps, lorsque des milliers d’habitants ont posté en ligne, se plaignant d’avoir reçu des légumes pourris ou de se voir refuser des soins médicaux essentiels.

Mais contrairement à Shanghai, une métropole scintillante et cosmopolite de 20 millions d’habitants et abritant de nombreux étrangers, les fermetures sévères dans les petites villes comme Ghulja ont reçu moins d’attention.

Alors que de plus en plus de variantes infectieuses du coronavirus se glissent en Chine, les poussées sont devenues de plus en plus courantes. Dans le cadre de la stratégie «zéro-COVID» de la Chine, des dizaines de millions de personnes sont confrontées à des blocages continus, paralysant l’économie et rendant les voyages incertains.

Le confinement à Ghulja fait également craindre des brutalités policières chez les Ouïghours, l’ethnie turque originaire du Xinjiang. Pendant des années, la région a été la cible d’une vaste répression sécuritaire, piégeant un grand nombre de Ouïghours et d’autres minorités majoritairement musulmanes dans un vaste réseau de camps et de prisons. Un verrouillage antérieur au Xinjiang a été particulièrement difficile, avec des médicaments forcés, des arrestations et des résidents arrosés de désinfectant.

Yasinuf, un Ouïghour étudiant dans une université en Europe, a déclaré que sa belle-mère avait envoyé des messages vocaux effrayants ce week-end disant qu’elle était forcée de se mettre en quarantaine centralisée en raison d’une légère toux. Les officiers venus la chercher lui ont rappelé, a-t-elle dit, la fois où son mari a été emmené dans un camp pendant plus de deux ans.

“C’est le jour du jugement”, a-t-elle soupiré, dans un enregistrement audio examiné par l’Associated Press. « Nous ne savons pas ce qui va se passer cette fois. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est faire confiance à notre créateur.

La nourriture a été rare. Yasinuf a déclaré que ses parents lui avaient dit qu’ils manquaient de nourriture, bien qu’ils aient fait le plein avant le verrouillage. Sans livraisons et interdits d’utiliser leurs fours de basse-cour par crainte de propager le virus, ses parents ont survécu avec de la pâte non cuite faite de farine, d’eau et de sel. Yasinuf a refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles contre ses proches.

Il n’a pas pu étudier ni dormir ces derniers jours, a-t-il dit, car la pensée de ses proches à Ghulja l’empêche de dormir la nuit.

“Leurs voix sont toujours dans ma tête, disant des choses comme j’ai faim, aidez-nous s’il vous plaît”, a-t-il déclaré. “C’est le 21e siècle, c’est impensable.”

Nyrola Elima, une Ouïghoure de Ghulja, a déclaré que son père rationnait leur approvisionnement en tomates en baisse, en partageant une chaque jour avec sa grand-mère de 93 ans. Une autre parente, sa tante, panique car elle manque de lait pour nourrir son petit-fils de 2 ans.

La semaine dernière, lors d’une conférence de presse, le gouverneur local s’est excusé pour “les lacunes et les lacunes” de la réponse du gouvernement au coronavirus, faisant allusion aux “angles morts et aux points manqués”, et a promis des améliorations.

Mais alors même que les autorités reconnaissaient les plaintes, les censeurs s’efforçaient de les faire taire. Les messages ont été effacés des réseaux sociaux. Certaines vidéos ont été supprimées et republiées des dizaines de fois alors que les internautes luttaient contre les censeurs en ligne.

Plusieurs personnes dans la région ont déclaré à AP que les publications en ligne reflétaient la nature désastreuse du verrouillage, mais ont refusé de détailler leur propre situation, affirmant qu’elles craignaient des représailles.

Lundi, la police locale a annoncé l’arrestation de six personnes pour avoir “répandu des rumeurs” sur le verrouillage, y compris des messages sur un enfant mort et un suicide présumé, qui, selon elle, “ont incité à l’opposition” et “perturbé l’ordre social”.

Les directives divulguées des bureaux du gouvernement montrent que les travailleurs reçoivent l’ordre d’éviter les informations négatives et de diffuser une «énergie positive» à la place. L’un d’entre eux a demandé aux médias d’État de filmer des « personnes âgées souriantes » et des « enfants s’amusant » dans les quartiers sortant du confinement.

“Ceux qui font du battage médiatique, répandent des rumeurs et portent des accusations déraisonnables doivent être traités conformément à la loi”, a averti un avis.

L’AP n’a pas été en mesure de vérifier les avis de manière indépendante. Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Au fur et à mesure que les autorités se mobilisent, les conditions se sont améliorées pour certains. Un habitant, joint par téléphone, a déclaré que les livraisons de nourriture avaient repris après s’être arrêtées pendant quelques semaines. Les résidents de son enceinte sont désormais autorisés à se promener dans leur cour pendant quelques heures par jour.

“La situation s’améliore progressivement, elle s’est beaucoup améliorée”, a-t-elle déclaré.

Les autorités ont ordonné des tests de masse et des fermetures de districts dans des villes à travers la Chine ces dernières semaines, de Sanya sur l’île tropicale de Hainan au sud-ouest de Chengdu, à la ville portuaire du nord de Dalian.

Dans la ville de Guiyang, dans la province montagneuse du sud du Guizhou, un zoo a lancé un appel à l’aide la semaine dernière, demandant du porc, du poulet, des pommes, des pastèques, des carottes et d’autres produits par crainte de manquer de nourriture pour leurs animaux.

Ailleurs dans la ville, les habitants d’un quartier se sont plaints de la faim et des livraisons de nourriture manquantes, ce qui a provoqué une vague de commentaires en ligne. Les responsables locaux se sont excusés, affirmant que malgré tous leurs efforts, ils étaient dépassés.

« En raison du manque d’expérience et de méthodes inappropriées », ont-ils déclaré dans un avis public, « l’approvisionnement en produits de première nécessité n’a pas suffi, ce qui a causé des désagréments à tout le monde. Nous sommes profondément désolés.

Dake Kang, l’Associated Press