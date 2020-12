WASHINGTON (AP) – Un directeur adjoint du FBI a pris sa retraite après avoir été accusé d’avoir tâtonné ivre une subordonnée dans une cage d’escalier. Un autre haut responsable du FBI est parti après avoir été découvert pour avoir harcelé sexuellement huit employés. Encore un autre agent de haut rang du FBI a pris sa retraite après avoir été accusé d’avoir fait chanter un jeune employé dans des relations sexuelles.

Une enquête de l’Associated Press a identifié au moins six allégations d’inconduite sexuelle impliquant de hauts responsables du FBI au cours des cinq dernières années, y compris deux nouvelles plaintes déposées cette semaine par des femmes qui disent avoir été agressées sexuellement par des agents de rang.

Chacun des responsables du FBI accusés semble avoir évité la discipline, a conclu l’AP, et plusieurs ont été discrètement transférés ou mis à la retraite, conservant l’intégralité de leur pension et de leurs avantages, même lorsque des enquêtes ont corroboré les allégations d’inconduite sexuelle à leur encontre.

Au-delà de cela, les responsables de l’application des lois fédérales bénéficient de l’anonymat même après la fin du processus disciplinaire, ce qui leur permet d’atterrir dans le secteur privé ou même de rester dans l’application de la loi.

«Ils le balaient sous le tapis», a déclaré un ancien analyste du FBI qui allègue dans un nouveau procès fédéral qu’un agent spécial de supervision lui a léché le visage et l’a pelotée lors de la fête d’adieu d’un collègue en 2017. Elle a fini par quitter le FBI et a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique.

«En tant que première organisation d’application de la loi que le FBI se veut être, il est très décourageant de permettre à des personnes qu’ils savent être des criminels de prendre leur retraite et de poursuivre une carrière dans des domaines liés à l’application de la loi», a déclaré la femme, qui a demandé à être identifiée dans cette histoire uniquement par son prénom, Becky.

Le décompte de l’AP n’inclut pas le nombre croissant de superviseurs de haut niveau du FBI qui ont omis de signaler des relations amoureuses avec des subordonnés ces dernières années – un schéma qui a alarmé les enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général et soulevé des questions sur la politique du bureau.

L’inconduite sexuelle récurrente a attiré l’attention du Congrès et des groupes de défense des droits, qui ont appelé à la protection des dénonciateurs pour les employés de base du FBI et à une entité extérieure pour examiner les cas disciplinaires du bureau.

L’histoire continue

«Ils ont besoin d’un moment #MeToo», a déclaré la représentante américaine Jackie Speier, un démocrate californien qui a critiqué le traitement des femmes dans le FBI à dominance masculine.

«C’est répugnant, et cela souligne le fait que le FBI et nombre de nos institutions sont toujours de bons réseaux de vieux garçons», a déclaré Speier. «Cela ne me surprend pas qu’en termes d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel, ils soient encore à l’âge des ténèbres.»

Dans un communiqué, le FBI a déclaré qu’il «maintient une politique de tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement sexuel» et que les plaintes contre les superviseurs ont abouti à leur démission pendant que les affaires sont examinées et jugées.

Il a ajouté que les cas graves peuvent entraîner des accusations criminelles et que le processus disciplinaire interne du FBI évalue, entre autres facteurs, «la crédibilité des allégations, la gravité de la conduite, ainsi que le rang et la position des personnes impliquées».

L’examen par l’AP des dossiers judiciaires, des rapports du Bureau de l’inspecteur général et des entretiens avec des responsables de l’application des lois fédérales a identifié au moins six allégations contre des hauts fonctionnaires, y compris un directeur adjoint et des agents spéciaux en charge de tous les bureaux extérieurs, qui allaient de contacts non désirés et d’avances sexuelles. à la coercition.

Aucun ne semble avoir fait l’objet de mesures disciplinaires, mais une autre allégation d’inconduite sexuelle identifiée dans l’examen par l’AP d’un agent de base lui a fait perdre son habilitation de sécurité.

Le FBI, avec plus de 35 000 employés, garde un couvercle notoirement serré sur de telles allégations. La dernière fois que le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête approfondie sur l’inconduite sexuelle au sein du FBI, il a recensé 343 «infractions» des exercices 2009 à 2012, dont trois cas de «vidéo de femmes déshabillées sans consentement».

Les dernières allégations surviennent des mois après qu’une 17e femme a rejoint un procès fédéral alléguant un harcèlement sexuel systémique à l’académie de formation du FBI à Quantico, en Virginie. Cette affaire de recours collectif prétend que des instructeurs du FBI de sexe masculin ont fait des commentaires «sexuellement accusés» sur les femmes ayant besoin de «prendre leur contraception pour contrôler leur humeur», invitant les femmes stagiaires chez elles et les dénigrant ouvertement.

Dans l’une des nouvelles poursuites intentées mercredi, un ancien employé du FBI identifié uniquement comme «Jane Doe» a allégué qu’un agent spécial en charge en 2016 a pris sa retraite sans discipline et a ouvert un cabinet d’avocats même après avoir «emprisonné, torturé, harcelé, chanté, traqué et l’a manipulée pour qu’elle ait plusieurs «relations sexuelles non consensuelles», dont une au cours de laquelle il s’est imposé à elle dans une voiture. L’AP retient le nom et l’adresse de l’agent spécial accusé pour protéger l’identité de la femme.

« C’est la politique et la pratique du FBI et de son BIG de permettre aux cadres supérieurs accusés d’agression sexuelle de prendre leur retraite tranquillement avec tous les avantages sans poursuites », a déclaré l’avocat de la femme, David J. Shaffer, dans le procès.

L’un de ces cas impliquait Roger C. Stanton, qui avant sa retraite brutale était directeur adjoint du Insider Threat Office, une division du siège de Washington chargée d’éliminer les fuites et de protéger les informations sur la sécurité nationale.

Selon un rapport de l’inspecteur général conclu cette année et obtenu par AP grâce à une demande de dossiers publics, Stanton a été accusé d’avoir conduit en état d’ébriété une subordonnée chez elle après un happy hour après le travail. La femme a dit aux enquêteurs qu’une fois à l’intérieur d’une cage d’escalier de son immeuble, Stanton a enroulé son bras autour de sa taille et «a déplacé sa main sur ses fesses» avant qu’elle ne puisse s’échapper et monter les escaliers.

Après le départ de Stanton, il a appelé la femme 15 fois sur son téléphone du FBI et lui a envoyé ce que les enquêteurs ont décrit comme un «texte déformé» se plaignant qu’il ne pouvait pas trouver son véhicule. Le rapport fortement expurgé ne dit pas quand l’incident s’est produit.

Stanton a contesté le récit de la femme et a déclaré aux enquêteurs qu’il «n’avait pas l’intention de faire quoi que ce soit» et n’avait placé son bras autour d’elle qu’en raison de «l’étroitesse» des escaliers. Mais Stanton a reconnu qu’il était «très embarrassé par cet événement» et que «les sous-réalisateurs ne devraient pas se mettre dans ces situations.»

Stanton a pris sa retraite à la fin de 2018 après que l’enquête ait déterminé qu’il avait harcelé sexuellement la femme et recherché une relation irrégulière. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires d’AP.

Plus tôt cette année, l’inspecteur général a constaté que l’agent spécial en charge du bureau d’Albany, à New York, James N. Hendricks, avait harcelé sexuellement huit subordonnés du FBI.

Hendricks n’a pas non plus été nommé dans le rapport du BIG malgré ses conclusions. Il a été identifié pour la première fois en septembre par le Albany Times Union. Un actuel et un ancien collègue de Hendricks ont confirmé son rôle dans l’affaire à AP.

Hendricks écrit maintenant un blog d’application de la loi dans lequel il vante ses distinctions du FBI mais ne fait aucune mention des allégations d’inconduite. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Becky, l’ancienne analyste, a déclaré à AP qu’elle croyait autrefois que «les valeurs organisationnelles et la mission du FBI étaient conformes à la façon dont j’ai été élevée». Mais elle a été désabusé de cette notion après avoir signalé à la direction que Charles Dick, un agent spécial de supervision à l’Académie de formation du FBI à l’époque, l’avait agressée sexuellement lors d’une fête d’adieu.

Becky a déclaré à AP que son agresseur l’avait menacée au moins deux fois auparavant. «Une fois, pendant que nous attendions le réalisateur, il a dit: ‘Je vais te toucher le cul. Vous savez que cela va arriver. »

«Son comportement grossier était bien connu», a-t-elle ajouté. «Il s’en tirait avec tout.»

Dans une action en justice fédérale déposée mercredi, Becky a accusé l’ancien agent d’avoir enroulé son bras autour de sa poitrine tout en posant pour une photo et de «tendre la main sous elle et de simuler» sa pénétration «avec ses doigts à travers son jean».

Dick a nié les accusations et a été acquitté devant un tribunal d’État de Virginie par un juge qui a jugé «totalement incroyable» que Becky «se tienne là et ne dise rien», selon une transcription de la procédure. Dick a pris sa retraite du FBI des mois avant que l’inspecteur général ne donne suite à la plainte interne de Becky, a déclaré Becky dans son procès, ajoutant qu’elle avait fait l’objet de représailles pour s’être manifestée.

« Il est beaucoup plus facile de souffrir de manière isolée que de rendre public », a-t-elle déclaré à AP. « Mais si je ne le signale pas, je suis complice de la dissimulation culturelle et institutionnalisée de ce type de comportement. »

Le journaliste d’AP Eric Tucker a contribué à ce rapport.