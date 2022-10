Sous le feu, Massimiliano Allegri exige plus de son équipe de la Juventus

L’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a déclaré lundi que son équipe était toujours en chantier, mais que ses joueurs ne devaient pas s’en servir comme excuse pour leurs récents combats alors qu’ils se préparent à affronter le Maccabi Haïfa en Ligue des champions.

La Juve a mis fin à une séquence de cinq matchs sans victoire contre Bologne en Serie A plus tôt ce mois-ci et a enchaîné avec une victoire contre le Maccabi à domicile la semaine dernière, avant d’être ramenée sur terre avec une défaite 2-0 contre l’AC Milan samedi.

L’équipe d’Allegri a remporté une victoire lors de ses trois premiers matchs dans le groupe H et doit battre le Maccabi mardi pour rester en lice pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

« Je crois qu’il y a une voie de croissance. L’expérience s’acquiert en jouant à des jeux importants », a déclaré Allegri aux journalistes.

« Cependant, il ne faut pas s’en servir comme alibi car il faut tout donner sur le terrain. En effet, nous devons faire beaucoup plus pour démarrer un nouveau cycle.

La Juve s’est imposée confortablement 3-1 contre les Israéliens la dernière fois, mais Allegri a ajouté qu’ils devraient améliorer leur jeu pour obtenir un résultat similaire à l’extérieur.

« Demain, nous devons jouer un match compact. Nous devons minimiser les erreurs. Le match contre Milan était similaire à celui contre Benfica », a déclaré Allegri, dont l’équipe devance le Paris Saint-Germain de quatre points.

« En ce moment, nous devons donner quelque chose de plus. Ce centimètre, cette attention supplémentaire aux détails, peut faire la différence.

Allegri a mené la Juve à cinq titres de champion consécutifs lors de son premier passage au club de Turin, mais a du mal depuis son retour dans la pirogue, l’équipe languissant à la huitième place du classement de la ligue, à 10 points du sommet.

“Nous avons l’opportunité de prendre le terrain et de nous remettre sur pied tout de suite… nous devons être conscients de l’importance de ce match et sortir sur le terrain et faire de notre mieux à tous les points de vue”, a-t-il ajouté.

