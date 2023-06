Sous le feu et armés de pelles, les Ukrainiens se battent pour récupérer la ville inondée de Kherson

Le jour où l’eau a commencé à monter à Kherson, ravagée par la guerre, Lora Mysiyan, l’une des hydrologues de la ville du sud de l’Ukraine, savait qu’elle ne portait pas la bonne tenue. Elle portait une robe.

Cela ne l’a pas empêchée de patauger dans les eaux froides et troubles du fleuve Dnipro alors qu’il débordait et commençait à engloutir des quartiers entiers. Environ 20% de la municipalité était encore sous l’eau jeudi, selon les Nations Unies.

Les premières heures de la catastrophe – déclenchée par la destruction du barrage soviétique de Kakhovka le 6 juin – restent gravées dans l’esprit de Mysiyan.

Elle a dit qu’elle ne pouvait pas y croire quand son patron lui a dit que le barrage en amont de Kherson – une ville avec une population d’avant-guerre de 289 000 habitants – avait été détruit.

Lora Mysiyan (à gauche), hydrologue à Kherson, en Ukraine, est accompagnée d’un soldat, d’un policier et d’un membre des médias alors qu’elle revient d’une vérification de la baisse du niveau du Dnipro le 15 juin 2023. (Murray Brewster/CBC News)

Mysiyan, 56 ans, a déclaré à CBC News qu’elle avait saisi ses outils et était descendue au bord de la rivière pour commencer à mesurer. À ce moment-là, il y avait déjà de l’eau sur la place voisine.

Les civils se rassemblaient. Elle a dit qu’elle savait que c’était mauvais mais qu’elle ne pouvait pas montrer sa peur.

« Nous ne savions pas quel serait le niveau. Nous courions d’un point à un autre », a-t-elle déclaré jeudi à CBC News par l’intermédiaire d’un interprète. À un moment donné, a-t-elle dit, elle a dû « relever » l’ourlet de sa robe alors qu’elle traversait les eaux de crue.

« Je ne portais pas de pantalon cette fois-là. Et je pensais tout le temps [about] comment vais-je regarder. Peu importe [how] ce qui se passe… tout le monde peut voir que je ne panique pas.

Mysiyan a déclaré que l’eau montait si rapidement que son système de mesure normal était devenu inutile. Elle s’est mise à marquer la hauteur de l’eau sur les bâtiments avec un marqueur étanche rouge.

« J’ai dû concevoir mon propre système », a-t-elle déclaré.

Lora Mysiyan, hydrologue à Kherson, en Ukraine, prend des notes après avoir mesuré les derniers niveaux d’eau de crue dans la ville le 15 juin 2023. (Murray Brewster/CBC News)

Au cours des jours suivants, Mysiyan a cartographié l’inondation et a tenu les autorités informées alors que l’eau se précipitait dans les rues criblées d’obus. Elle l’a souvent fait face aux tirs d’artillerie de l’autre côté du fleuve, où les forces russes ont été retranchées depuis l’automne dernier après avoir été chassées de la partie de la ville sur la rive gauche du Dnipro.

Alors que le niveau de l’eau commençait à baisser, elle a sauvé un chien noir de la boue boueuse qui recouvre maintenant les rues. Il la suit partout maintenant.

Mysiyan et un autre collègue continuent de tracer la décrue des eaux. Elle est suivie par une armée d’employés municipaux – vêtus d’une armure corporelle souvent drapée de vétérans de la construction orange – qui pelletent la boue, arrosent les rues et reprennent lentement la ville bloc par bloc.

La bataille pour nettoyer Kherson se déroule sous des tirs d’obus constants.

Des employés municipaux et des volontaires en gilets pare-balles ramassent la boue des trottoirs de Kherson alors que les eaux de crue se retirent le 15 juin 2023. (Murray Brewster/Nouvelles de CBC)

Alors qu’ils poussent la boue vers le bas, les travailleurs avancent vers le territoire occupé par les Russes de l’autre côté de la rivière.

Les opérations de sauvetage et d’évacuation se poursuivent pour rechercher les personnes piégées dans des parties de la ville encore sous l’eau. Des dizaines de personnes évacuées et une poignée de patients hospitalisés ont quitté la ville en train jeudi.

Un couple de personnes âgées, Oleksandr Manakovskiy et Nataliya Bilousova, a été transféré à la gare centrale en ambulance avec l’aide de la Croix-Rouge.

Assis à l’arrière du véhicule, Manakovskiy a déclaré avoir eu peur lorsqu’il a vu l’eau atteindre sa porte. Une fois dans le train jeudi en fin d’après-midi, a-t-il dit, il se sentait plus en sécurité mais s’inquiétait de savoir où il allait et de ce qui se passerait ensuite.

« Je ne sais pas à quoi m’attendre car je n’ai même pas vu ce qui se passe là-bas », a-t-il déclaré, faisant référence à d’autres parties de l’Ukraine.

Comme beaucoup d’autres résidents âgés, Manakovskiy a enduré stoïquement et obstinément l’occupation russe l’année dernière. Beaucoup de ceux qui sont restés dans la ville étaient trop malades ou trop pauvres pour partir, ou tenaient simplement à rester chez eux.

Svitlana Kovtun, 54 ans, se comptait parmi ceux qui étaient déterminés à rester pendant l’occupation et à conserver ce qu’ils avaient passé leur vie à construire.

Et puis vint le déluge.

« C’est vraiment douloureux », a déclaré Kovtun à CBC News devant un refuge humanitaire. « J’essaie de ne pas penser à tout ça. Toute ma maison est tombée sous l’eau, tout ce que nous avions gagné dans la vie.

Elle habite maintenant chez un ami qui a fui la ville.

Les agences d’aide internationales qui participent à l’effort de secours sont toujours aux prises avec l’ampleur de la catastrophe. Ils disent que la perte du réservoir de la ville aura un impact considérable sur la vie quotidienne des habitants de la région.

Une vue aérienne montre des maisons inondées et polluées par le pétrole dans un quartier de Kherson, en Ukraine, le 10 juin 2023. La destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l’Ukraine évolue rapidement vers une catastrophe environnementale à long terme. Elle affecte l’eau potable, l’approvisionnement alimentaire et les écosystèmes atteignant la mer Noire. (Presse associée)

« La situation ici, dans le sud de l’Ukraine, est actuellement dramatique, notamment à cause du manque d’eau », a déclaré Saviano Abreu, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Ukraine.

« Le réservoir de Kakhovka était la source d’eau potable pour environ 700 000 personnes, non seulement à Kherson, mais aussi la principale source à Mykolaïv (à proximité). Ainsi, 700 000 personnes risquent désormais de ne pas avoir suffisamment d’eau potable à la maison chaque jour à cause de la catastrophe.

Aussi mauvaise que soit la situation du côté ukrainien du fleuve, a déclaré Abreu, elle pourrait être encore pire dans le territoire sous contrôle russe.

« Nous n’avons pas assez d’accès. Nous n’avons aucun moyen de vérifier les informations que nous recevons », a-t-il déclaré.

REGARDER | A Kherson, les Ukrainiens font face à la fois aux inondations et aux bombardements russes : Les habitants de Kherson mesurent les dégâts des inondations et nettoient après la rupture du barrage de Kakhovka La ville ukrainienne de Kherson, fatiguée par la guerre, est toujours aux prises avec des inondations et des dégâts massifs plus d’une semaine après l’effondrement d’un important barrage. CBC News a une équipe sur le terrain qui a parlé avec ceux qui ont du mal à recoller les morceaux.

Le président ukrainien Voldymyr Zelenskyy a critiqué la réponse des agences d’aide internationales à la crise dans le territoire occupé. Abreau dit qu’il comprend pourquoi.

« C’est une situation désespérée pour tout le monde », a-t-il déclaré. « Et je n’en attendrais pas moins du gouvernement pour faire pression sur les organisations internationales, y compris nous, pour faire en sorte que les personnes qui se trouvent dans une situation désespérée, ou une situation dramatique, puissent obtenir le soutien dont elles ont besoin. »