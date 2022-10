Sous le feu des critiques, la Première ministre britannique Liz Truss limoge le ministre des Finances

Vendredi, la Première ministre britannique Liz Truss a limogé son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, peu de temps avant qu’elle ne doive abandonner certaines parties du paquet économique du gouvernement dans le but de survivre au marché et aux troubles politiques qui sévissent dans le pays.

Kwarteng a déclaré qu’il avait démissionné à la demande de Truss après s’être précipité à Londres dans la nuit après les réunions du FMI à Washington. Truss, au pouvoir depuis seulement 37 jours, tiendra une conférence de presse plus tard vendredi, a confirmé Downing Street.

“Vous m’avez demandé de vous retirer en tant que chancelier. J’ai accepté”, a déclaré sa lettre de démission à Truss, que Kwarteng a publiée sur Twitter.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt a été nommé remplaçant de Kwarteng, a annoncé vendredi le bureau de Truss.

Les obligations du gouvernement britannique se sont redressées plus avant la déclaration de Truss, ajoutant à leur reprise partielle depuis que son gouvernement a commencé à chercher des moyens d’équilibrer les livres après que ses réductions d’impôts non financées aient écrasé la valeur des actifs britanniques et suscité la censure internationale.

Kwarteng est le chancelier le plus court du pays depuis 1970, et son successeur sera le quatrième ministre des Finances en autant de mois en Grande-Bretagne, où des millions de personnes sont confrontées à une crise du coût de la vie.

Kwarteng avait annoncé une nouvelle politique budgétaire le 23 septembre, concrétisant la vision de Truss de vastes réductions d’impôts et de déréglementation pour tenter de sortir l’économie d’années de croissance stagnante.

Kwasi Kwarteng sort d’une voiture sur Downing Street à Londres, en Angleterre, vendredi. (Henry Nichols/Reuters)

Mais la réponse des marchés a été si féroce que la Banque d’Angleterre a dû intervenir pour empêcher les fonds de pension d’être pris dans le chaos, alors que les coûts d’emprunt et hypothécaires montaient en flèche.

Pression de montage

Le duo subit depuis une pression croissante pour inverser la tendance, car les sondages ont montré que le soutien à leur parti conservateur s’était effondré, incitant leurs collègues à discuter ouvertement de l’opportunité de les remplacer.

Après avoir déclenché une déroute du marché, Truss court maintenant le risque de faire tomber le gouvernement si elle ne parvient pas à trouver un ensemble de réductions des dépenses publiques et de hausses d’impôts qui puisse apaiser les investisseurs et passer tout vote parlementaire à la Chambre des communes.

Sa recherche d’économies sera rendue plus difficile par le fait que le gouvernement réduit les budgets des ministères depuis des années.

REGARDER | Les axes britanniques ont proposé une réduction d’impôt pour les riches qui a déclenché des turbulences sur le marché : Les axes britanniques ont proposé une réduction d’impôt pour les riches qui a déclenché des turbulences sur le marché

Dans le même temps, la discipline du Parti conservateur s’est pratiquement effondrée, fracturée par des luttes intestines alors qu’il luttait d’abord pour trouver un moyen de quitter l’Union européenne, puis comment naviguer dans la pandémie de COVID-19 et faire croître l’économie.

“Si vous ne pouvez pas faire adopter votre budget par le Parlement, vous ne pouvez pas gouverner”, a déclaré Chris Bryant, un haut responsable du parti travailliste d’opposition, sur Twitter. “Il ne s’agit pas de demi-tours, il s’agit d’une bonne gouvernance.”

Downing Street a jusqu’à présent refusé de commenter, mais Kwarteng ne devait pas apparaître à la conférence de presse de Truss plus tard vendredi, alimentant les spéculations sur son avenir.

Pendant son séjour aux États-Unis, Kwarteng avait été informé par le chef du Fonds monétaire international de l’importance de la “cohérence des politiques”, soulignant à quel point la réputation de la Grande-Bretagne en matière de gestion économique saine et de stabilité institutionnelle était tombée.

À Westminster, Truss essayait de trouver un accord avec ses ministres sur un moyen de préserver sa poussée de croissance tout en rassurant les marchés et en déterminant quelles mesures pourraient être soutenues par ses législateurs au Parlement.

Plus tôt, un ministre du département du commerce, Greg Hands, avait déclaré que les personnes souhaitant obtenir des détails sur le budget devraient attendre le 31 octobre, date à laquelle Kwarteng devait présenter son plan complet ainsi que des prévisions indépendantes indiquant le coût des réductions d’impôts. aux finances publiques et s’ils stimuleront la croissance économique.

Les détracteurs du gouvernement avaient dit que l’attente était inacceptable.

Rupert Harrison, gestionnaire de portefeuille chez BlackRock et ancien conseiller de l’ancien ministre britannique des Finances George Osborne, a déclaré que les marchés avaient maintenant presque entièrement évalué leur cours en demi-tour.

“(Cela) signifie que si le demi-tour ne se produit pas, les marchés réagiront mal”, a-t-il déclaré sur Twitter.