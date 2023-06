« Sous le drapeau ukrainien à nouveau »: la contre-offensive ukrainienne reconquiert 3 villages à la Russie

L’Ukraine a repris trois villages dans sa contre-offensive.

Les bombardements russes dans la région de Kherson ont fait trois morts.

Le navire de guerre Priazovye a repoussé une attaque en mer Noire, a déclaré la Russie.

L’Ukraine a annoncé que ses forces avaient repris trois villages dans la région orientale de Donetsk, les premiers gains signalés de leur nouvelle offensive.

Mais trois personnes ont été tuées et au moins 23 autres blessées lorsque la Russie a bombardé un bateau de sauvetage évacuant des civils du territoire sous contrôle russe, a annoncé dimanche le bureau du procureur de la région de Kherson.

Les analystes du groupe de réflexion basé à Washington, l’Institut pour l’étude de la guerre, affirment que les forces de Kiev ont lancé des opérations de contre-offensive dans au moins quatre zones de première ligne.

Après des mois d’attentes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé samedi qu’une contre-offensive contre les forces russes avait commencé.

Puis dimanche, ils ont annoncé la reprise des trois villages, les premiers gains significatifs de la nouvelle campagne.

« Neskuchne de la région de Donetsk est à nouveau sous pavillon ukrainien », a déclaré le service national des gardes-frontières.

Des militaires ukrainiens s’entraînent à tirer lors d’un exercice militaire dans la région de Kharkiv au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Dimitar Dilkoff, AFP

Plus tôt dimanche, l’armée ukrainienne a déclaré que ses troupes avaient pris le village voisin de Blagodatne. Les forces terrestres ont publié une vidéo montrant des soldats hissant un drapeau ukrainien au-dessus d’un bâtiment détruit.

Le porte-parole militaire Valeriy Shershen a déclaré dans des remarques télévisées que le village était situé à la frontière de la région orientale de Donetsk et de la région sud de Zaporizhzhia, où Moscou a signalé de lourdes agressions ukrainiennes au cours de la semaine dernière.

Les forces ukrainiennes ont capturé plusieurs troupes russes et pro-russes, a ajouté Shershen.

Plus tard dimanche, le vice-ministre de la Défense, Ganna Malyar, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris un troisième village, Makarivka, au nord-ouest de Blagodatne.

Des succès militaires ukrainiens majeurs dans la région de Zaporizhzhia pourraient potentiellement permettre à ses forces de percer le pont terrestre qui relie la Russie à la péninsule de Crimée qu’elle a annexée à l’Ukraine.

Ce serait un revirement majeur pour Moscou.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait lancé une attaque infructueuse samedi soir contre un navire de guerre russe en mer Noire. Le Priazovye est en patrouille pour surveiller les gazoducs là-bas.

Le ministère a déclaré que l’attaque, par des drones, avait été repoussée et que son navire n’avait pas été endommagé.

Les civils tués et blessés dans le bombardement du bateau de sauvetage ont été pris dans les retombées de la destruction mardi du barrage de Kakhovka sous contrôle russe le long de la ligne de front dans la région sud de Kherson.

Selon des responsables ukrainiens, sept personnes sont mortes et 35 personnes, dont sept enfants, sont toujours portées disparues à la suite de l’inondation dévastatrice provoquée par la destruction du barrage.

Alors que l’Ukraine accuse la Russie d’avoir fait sauter le barrage sur le Dnipro, Moscou affirme que Kiev a tiré dessus.

Le procureur général ukrainien Andriy Kostin a déclaré après avoir visité le site avec des représentants de la Cour pénale internationale :

Il s’agit de la pire catastrophe environnementale depuis Tchernobyl. Nous enquêtons donc non seulement sur un crime de guerre, mais aussi sur un écocide.

Au total, 450 tonnes d’huile de turbine se sont déversées dans les eaux du Dnipro et de la mer Noire, a-t-il ajouté.

Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Igor Klymenko, a déclaré que 77 villes et villages avaient été inondés à Kherson, où cinq personnes sont mortes, et à Mykolaïv, où deux sont mortes, tandis que 162 000 personnes étaient sans approvisionnement en eau.

Zelensky a déclaré que 4 000 personnes avaient été évacuées dans les deux régions.

Un employé de l’agence météorologique de Kherson, Lora Musiyan, a déclaré que le niveau d’eau avait baissé de 1,7 m par rapport à ses mesures maximales enregistrées la semaine dernière.

Dans la ville de Kherson, le plus grand centre de population près du barrage, l’eau a commencé à baisser suffisamment pour permettre aux habitants de revenir pour évaluer les dégâts, a déclaré un correspondant de l’AFP sur les lieux.

« Les pertes sont importantes. Je ne sais même pas quoi faire maintenant », a déclaré Oleksiy Gesin, surveillant la scène après que son épicerie ait été inondée à hauteur de poitrine.

Des militaires ukrainiens conduisent un char dans le village de Chasiv Yar, près de la ville de Bakhmut dans la région du Donbass au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Aris Messinis, AFP Des militaires ukrainiens tirent avec un obusier de 105 mm vers des positions russes près de la ville de Bakhmut au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Aris Messinis, AFP

Les dommages au barrage peuvent également être un problème pour un réservoir en amont utilisé pour refroidir les réacteurs à proximité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que ses experts avaient besoin d’accéder à un emplacement près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie pour évaluer « un écart important » dans les mesures du niveau d’eau, ainsi qu’au poste électrique de la centrale thermique.

« Même si (la centrale) ne produit plus d’électricité depuis plusieurs mois maintenant, elle a toujours besoin d’un accès à l’eau et à l’électricité pour le refroidissement et d’autres fonctions essentielles de sûreté et de sécurité et pour éviter le risque d’une fusion potentielle du combustible et d’un rejet de matières radioactives, », a déclaré l’AIEA dans un communiqué.