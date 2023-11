Sous l’attaque israélienne : qui sont les chrétiens de Gaza ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Dans l’un des moments déterminants jusqu’à présent de la guerre en cours d’Israël contre Gaza, une explosion meurtrière à l’hôpital arabe al-Ahli le 17 octobre a tué près de 500 personnes, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Deux jours plus tard, Israël bombardait l’église Saint-Porphyre, la plus ancienne de la bande de Gaza, tuant au moins 18 personnes.

Les attaques meurtrières contre l’hôpital – une institution anglicane – et l’église ont mis en lumière la minorité chrétienne en difficulté de l’enclave, qui, comme le reste de la bande de Gaza, est attaquée par les bombardements israéliens incessants.

Le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem a qualifié l’attaque contre l’église de « crime de guerre ».

La communauté chrétienne a été ébranlée, mais la plupart n’ont pas quitté la ville assiégée, qui revendique un riche héritage chrétien remontant à deux millénaires.

Alors qui sont les chrétiens de Gaza ?

Combien de chrétiens vivent à Gaza et d’où viennent-ils ?

Le nombre de chrétiens à Gaza a diminué ces dernières années. Aujourd’hui, il n’en reste qu’environ 1 000, soit une forte baisse par rapport aux 3 000 enregistrés en 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle total de l’enclave.

Selon Kamel Ayyad, porte-parole de l’église Saint-Porphyre, la majorité de la population est originaire de Gaza même. Les autres ont fui ici après la création de l’État d’Israël, qui a entraîné le déplacement d’environ 700 000 Palestiniens – un événement qu’ils appellent la Nakba, ou « catastrophe ».

Le régime du Hamas a entraîné un blocus terrestre, aérien et maritime dirigé par Israël, accélérant la fuite des chrétiens de l’enclave frappée par la pauvreté. « Il est devenu très difficile pour les gens de vivre ici », explique Ayyad. « De nombreux chrétiens sont partis en Cisjordanie, en Amérique, au Canada ou dans le monde arabe, à la recherche d’une meilleure éducation et d’une meilleure santé. »

Alors que la plupart des chrétiens de Gaza appartiennent à la foi grecque orthodoxe, un plus petit nombre de fidèles pratiquent leurs cultes à l’église catholique de la Sainte Famille et à l’église baptiste de Gaza. Le premier a récemment diffusé une vidéo des enfants de la paroisse prierle vacarme des bombes en arrière-plan.

Il existe une certaine fluidité au sein de la communauté chrétienne à Gaza, avec de nombreuses familles composées de membres de différentes confessions. Fadi Salfiti, dont la famille a fui Naplouse pour Gaza en 1948, fréquentait toutes les églises.

« Le dimanche matin, nous allions à l’église orthodoxe, l’après-midi, nous allions à l’église catholique et le soir, nous allions à l’église protestante », a-t-il déclaré.

Salfiti assistait à une conférence de jeunesse à Madrid lorsqu’Israël a lancé une offensive terrestre en 2008. À ce jour, il reste en Espagne, où il travaille désormais comme formateur en gestion. L’attaque de Saint Porphyre a tué les trois enfants de son cousin : Majd, 10 ans ; juillet, 12 ; et Suhail, 14 ans.

Depuis combien de temps les chrétiens vivent-ils à Gaza ?

L’héritage chrétien de Gaza remonte à l’époque où la foi était une secte persécutée promettant le salut aux opprimés.

Dans la Bible, après la crucifixion de Jésus-Christ, l’apôtre Philippe a parcouru la route du désert de Jérusalem à Gaza pour faire passer la bonne parole. Selon les Écritures, Philippe était présent aux noces de Cana en Galilée, où Jésus a transformé l’eau en vin.

L’église Saint-Porphyre est la plus ancienne de l’enclave. Elle a été fondée au Ve siècle après la mort de l’évêque éponyme qui a converti les païens de la ville au christianisme en brûlant des idoles et des temples. Après la conquête perse du VIIe siècle, l’église fut transformée en mosquée. Elle fut ensuite reconstruite par les croisés au XIIe siècle.

Les chrétiens de Palestine, au nombre de 50 000 dans les territoires occupés, sont parfois qualifiés de « pierres vivantes », une métaphore invoquée pour la première fois par l’apôtre Pierre, l’ancien pêcheur appelé à devenir disciple de Jésus, pour décrire le rôle des croyants dans la construction. la maison spirituelle de Dieu. Aujourd’hui, le terme fait référence à leur statut particulier de gardiens d’une foi née sur leur terre.

Comment se passent les relations entre chrétiens et musulmans à Gaza ?

Vivant assiégés, les chrétiens de Gaza témoignent d’un esprit de solidarité qui a uni les religions dans leur lutte pour la survie et leur rêve de liberté.

« Nous sommes tous Palestiniens. Nous vivons dans la même ville, avec les mêmes souffrances. Nous sommes tous assiégés et sommes tous pareils », a déclaré Ayyad.

D’une manière générale, la communauté chrétienne a toujours joué un rôle important dans la vie palestinienne, produisant des sommités telles qu’Issa El-Issa, fondateur du très influent journal Falastin basé à Jaffa, un des principaux moteurs du nationalisme arabe palestinien pendant le mandat britannique, et Edward Saïd, qui a mis à nu la complaisance occidentale à l’égard de l’Orient dans son livre fondateur, Orientalisme.

À Gaza également, les membres de la petite communauté jouent un rôle démesuré.

« Ils ont tendance à être très instruits et très présents dans le monde des affaires et dans le secteur associatif », explique Salfiti.

Le YMCA, par exemple, qui propose des activités sportives, artistiques, éducatives et sociales aux Palestiniens de Gaza de toutes confessions, est géré par des chrétiens. L’hôpital arabe Al-Ahli, dévasté par le raid aérien israélien du mois dernier, qui a fait des centaines de morts, appartient et est géré par des anglicans.

Coupée du monde sous le blocus imposé par Israël, la communauté s’est parfois sentie vulnérable. En 2007, le pays a été secoué par le meurtre de Rami Ayyad, directeur de la Teacher’s Bookshop, un magasin baptiste du quartier qui avait également été la cible d’une bombe incendiaire quelques mois plus tôt. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de ce meurtre, que le Hamas a condamné, affirmant qu’il « ne permettrait à personne de saboter » les relations islamo-chrétiennes.

Mais les assassins n’ont jamais été traduits en justice.

Cependant, dans l’ensemble, les communautés sont unies pour résister à leur enfermement collectif dans ce qui a été appelé la plus grande prison à ciel ouvert du monde.

Tout comme les musulmans se sont vu refuser l’autorisation de visiter la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, les chrétiens n’ont pas non plus pu visiter des lieux sacrés comme l’église de la Nativité de Bethléem, vénérée comme le lieu de naissance de Jésus. Les deux communautés sont coupées des membres de leurs familles en Cisjordanie.

Quelle est la situation actuelle des chrétiens à Gaza ?

Sous les récents bombardements israéliens, chrétiens et musulmans ont cherché refuge à Saint Porphyre.

Après le bombardement, ils ont tous déménagé vers l’église de la Sainte Famille, située à 400 mètres de là. Environ 560 personnes y trouvent désormais refuge, explique Nisreen Anton, directrice générale du projet de l’église.

Le curé Gabriel Romanelli est bloqué à Bethléem depuis le début de la guerre et reste en contact avec ses ouailles. Dans un message enregistré le 24 octobre, il a appelé à l’arrêt des bombardements et à l’ouverture d’un couloir humanitaire.

« S’il vous plaît, faites-leur savoir que la paroisse… est remplie de gens ordinaires et de voisins musulmans. Ce sont des civils qui ne représentent aucun danger pour personne », a-t-il déclaré.

Comme beaucoup de Palestiniens à Gaza, Anton est déterminé à rester sur place. Blottie dans l’église avec ses trois filles âgées de huit, neuf et 12 ans, elle affirme que la situation s’aggrave chaque jour.

« Les chrétiens souffrent comme n’importe quel autre peuple de Gaza », a-t-elle déclaré. « C’est notre terre et nous ne la quitterons pas. Pouvez-vous imaginer que quelqu’un vous a appelé et vous a forcé, vous et votre famille, à aller ailleurs ?

“Nous resterons.”