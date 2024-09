Sous la surface : les histoires de la maison d’un artiste belge | Intérieurs

BArt van Nuys est un artiste multidisciplinaire, un architecte d’intérieur et un marchand d’art et d’antiquités. Sa maison, une maison de ville de trois étages construite en 1856 dans le centre d’Anvers, témoigne de son esprit créatif.

« Je sculpte l’espace et je le « peins » avec des objets. Je regarde une pièce comme un morceau de papier et je le remplis d’une composition en 3D. C’est intuitif, un néon ici, une touche de fourrure là, de la lumière ici, plus sombre là. J’essaie de remplir le papier, d’ajuster l’espace jusqu’à ce qu’il y ait un moment où je pense : voilà, je l’ai trouvé. »

Pigment noir personnalisé distinctif sur les lames de plancher de la salle à manger. Photographie : M. Frank/Vivre à l’intérieur

Van Nuys partage sa maison avec sa compagne, Sachli Gholamalizad, actrice, réalisatrice et commissaire d’exposition d’origine iranienne, et leur jeune fille, Rumi Aimes. Van Nuys, qui est néerlandais, est diplômé de l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers en gravure et en eau-forte traditionnelles. Il continue d’explorer ces techniques parallèlement à ses peintures qui déforment les perceptions spatiales. La maison est remplie de ses œuvres : une gravure d’un chapeau de cow-boy est encadrée à l’intérieur de la cheminée en bois d’origine, une brique acrylique flotte sur le mur du palier, une chaussure à talon haut en bois avec une pointe de peinture rouge sang pose sombre sur le manteau de la cheminée (van Nuys l’a réalisée après avoir regardé une pièce de théâtre où la protagoniste a donné un coup de pied à son mari à mort).

Des paroles manuscrites par la famille élargie de Sachli, tirées de l’hymne de protestation iranien non officiel récompensé par un Grammy, Baraye (À cause de) du chanteur désormais emprisonné Shervin Hajipour, décorent la cheminée.

L’histoire commence par l’escalier qui se trouve au centre du bâtiment et divise la maison en deux de manière symétrique, avec des pièces séparées par des cloisons. La volée en spirale serpente jusqu’au dernier étage, où van Nuys a conçu une serre en verre sur le toit. Aujourd’hui, elle remplit tout le bâtiment de lumière.

Le large escalier est peint en vert émeraude brillant. Au rez-de-chaussée, un tronc d’arbre, provenant d’une forêt inondée des Ardennes belges, a été récupéré par van Nuys et sculpté en porte-manteau : « J’aime le garder haut en référence à l’arbre qu’il était autrefois. »

Une cheminée avec les paroles d’un hymne de protestation iranien. Photographie : M. Frank/Vivre à l’intérieur

Van Nuys a apporté peu de modifications à la forme de la maison, à part le toit en serre et la suppression de plusieurs faux plafonds, préférant travailler avec la structure d’origine. « Je ne voulais pas de modernité absurde, cette maison a du caractère et des pièces proéminentes qu’on ne peut pas contourner, comme l’escalier et une cheminée baroque géante. Je ne voulais pas abattre de murs ; j’aime les pièces séparées car elles me relient à l’origine du bâtiment. Pour moi, le design est tout [about] « Instinct ».

Une recette maison de pigment noir, de teinture à l’eau et d’huile mate est peinte sur les lames de parquet d’origine, tandis que les murs, enduits d’un mélange traditionnel de craie, de sable et de crin de cheval, ont été décapés et traités avec une autre formule secrète de Van Nuys pour les protéger.

Au premier étage, un somptueux palier abrite un cabinet du milieu du siècle équipé d’un éclairage au néon à l’intérieur. Conçu par van Nuys, il reflète son appréciation d’une multitude de genres, d’époques et de styles. Enfant des années 1980, il aime les références postmodernes, futuristes et obscures : une main en caoutchouc décore le manteau de la cheminée ; un torse en plastique d’enfant orne une salle de bain ; une épée géante en bois orne un mur ; la chambre d’amis est rétroéclairée par une grande enseigne au néon bleue ramenée d’un shooting de marque.

Installation d’éclairage au néon dans une chambre. Photographie : M. Frank/Vivre à l’intérieur

« J’aime tomber sur des pièces qui se situent entre les deux, le genre d’éléments obscurs, postmodernes et amusants du design et de l’intérieur », dit-il – comme la cuisinière à gaz déconnectée redessinée en table d’appoint avec un plateau en marbre, le miroir cubique qu’il a conçu pour refléter son œuvre d’art sur un mur opposé ou la peinture surréaliste d’un homme se regardant dans un miroir avec son reflet peint (un accessoire d’une émission de télévision belge surréaliste).

Sachli Gholamalizad et Bart van Nuys à la maison. Photographie : M. Frank/Vivre à l’intérieur

La chambre d’amis et le salon flanquent le palier ; dans ce dernier, un canapé bouclé blanc sur mesure invite à la détente, à côté de piles de disques et d’un meuble à cocktails rempli de verres vintage – van Nuys a une passion pour le barman.

La chambre principale au dernier étage est dotée de deux fenêtres oculus en zinc, de petits hublots ronds avec des poignées en bois conçues par Van Nuys qui s’ouvrent, permettant à la lumière de pénétrer. Elles ont été imprimées avec H et I sur l’extérieur, de sorte que la maison crie « Salut » à tous ceux qui passent.

L’inspiration pour les intérieurs de van Nuys provient de plusieurs sources : son amour pour le travail du dessinateur Moebius (Jean Giraud) ; ses années passées immergées dans la scène rave du désert de Los Angeles et de Burning Man ; ses séjours à Ibiza, Paris, Lisbonne, au Mexique et en Argentine. À son retour à Anvers, il a créé une galerie d’art, organisé des soupers pop-up, des défilés de mode et des soirées club célèbres dans une maison rénovée du quartier rouge. Son travail s’est transformé en un monde d’intérieurs, de stylisme et de commerce d’antiquités et de pièces uniques, ainsi que de création de ses propres œuvres d’art et de conception de meubles.

« C’est ici que ma passion pour la décoration et le stylisme s’est véritablement concrétisée », dit-il. « Cette maison m’a permis de combiner tout ce que j’ai appris et accumulé au fil des ans, en fusionnant l’art et le design pour créer un environnement émotionnel et artistique. »

