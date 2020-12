Le limogeage de Slaven Bilic par West Brom la semaine dernière a fait de lui le premier départ de la direction d’une saison de Premier League pendant six ans après avoir mis 18 matchs à Cardiff City pour renvoyer Neil Warnock en 2014.

Le prochain limogeage ne tardera peut-être pas à venir avec plusieurs patrons ayant de sérieux points d’interrogation sur leur avenir.

Voici un aperçu de trois patrons qui pourraient se réjouir de Noël:

Arteta pour bannir les Bleus

Le succès de Mikel Arteta en FA Cup la saison dernière, puis la victoire sur Liverpool dans le Community Shield suggéraient que la période turbulente d’Arsenal sous son prédécesseur Unai Emery avait été anéantie.

Cependant, dans un affrontement difficile à domicile avec Chelsea, son rival londonien, samedi, la nouvelle aube brillante s’est assombrie et l’avenir de l’ancien capitaine des Gunners après un peu plus d’un an à la tête est incertain.

L’Espagnol de 38 ans a supervisé son pire départ depuis la saison 1974/75 – ils n’ont marqué que 12 buts pour démarrer – et se situent à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation.

Cela en dit long sur la morosité qui entoure le club.Le conseil d’administration a inséré dans les contrats des joueurs des clauses de réduction de salaire s’ils étaient relégués pour la première fois depuis 1912/13, alors qu’ils étaient connus sous le nom de Woolwich Arsenal.

Areta espère que le conseil d’administration gardera la foi et écoutera la solide défense que son ancien patron à Manchester City Pep Guardiola a montée après que les Gunners aient perdu 4-1 contre eux en Coupe de la Ligue mardi.

« Ce n’est qu’une question de temps et il fera bien. Le football change en une semaine si vite », a déclaré Guardiola.

Bruce va faire voler Magpies

Steve Bruce sait tout sur les hauts et les bas de la gestion du football, en particulier après la décevante sortie en quart de finale de la Coupe de la Ligue de Newcastle aux mains de Brentford de deuxième rang.

Les Magpies semblent raisonnablement à l’aise à la 12ème place du tableau.

Cependant, avec un voyage à Manchester City samedi puis l’accueil des champions de Liverpool quelques jours plus tard, les huit points les séparant de la zone de relégation pourraient être réduits, telle est la volatilité de cette campagne.

On pense que Bruce, 59 ans, bénéficie du soutien du propriétaire de Magpies, Mike Ashley, mais il y a de plus en plus de grondements de mécontentement de la part des fans qui, en plus de voir une chance de disparition d’un trophée, sont loin d’être satisfaits du style de jeu sans imagination.

Bruce n’a pas été aidé par la perte de deux joueurs influents, le capitaine Jamaal Lascelles et la star française Allan Saint-Maximin, qui souffrent tous les deux des séquelles de Covid-19.

Bruce a déclaré qu’après la défaite de Brentford, il n’avait pas perdu le vestiaire, cependant, ce n’était pas la réponse la plus convaincante.

« Les joueurs jouent-ils pour moi? Je pense qu’ils le sont », a-t-il déclaré.

« Peut-être qu’ils ne jouent pas assez bien, mais ce n’est pas sans effort et détermination. »

Coupe finale pour Wilder de Blades

Bilic pourrait bien se gratter la tête en étant le premier manager limogé quand il compare ses notes avec Chris Wilder de Sheffield United.

Le conseil d’administration des Blades a fait preuve d’une gratitude et d’une retenue admirables en conservant sa confiance en l’Anglais de 53 ans, bien qu’il n’ait récolté que deux points cette saison – le pire départ de l’histoire de la Premier League.

Wilder vit de la devise qu’il a gagnée en guidant Sheffield United en Premier League, puis à la neuvième place le trimestre dernier.

Wilder a un test difficile à domicile contre Everton samedi, mais la patience du conseil d’administration pourrait casser s’il ne parvient pas à obtenir des points à Burnley mardi.

Une défaite 3-2 contre Manchester United, puis un match nul contre Brighton en difficulté a redonné de l’espoir à Wilder.

« Si nous ne montrons pas cette bonne attitude, nous portons un toast – nous comprenons cela, donc cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré.

« Au moins, il y a un peu de lumière au bout du tunnel après les deux derniers matchs. »