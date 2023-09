Sous la pression de la ville de New York, l’administration Biden accorde à davantage de migrants vénézuéliens le statut de protection temporaire

Sous la pression des politiciens et des manifestants de la ville de New York, l’administration Biden a rendu mercredi tous les Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis depuis juillet de cette année éligibles au statut de protection temporaire, donnant ainsi la possibilité à plus de 200 000 migrants qui ont traversé la frontière sans papiers légaux. droit d’obtenir une autorisation de travail et de vivre aux États-Unis sans crainte d’expulsion.

Une source proche de la décision d’étendre le statut de protection temporaire aux Vénézuéliens a déclaré à NBC News que cette décision était intervenue après d’intenses pressions de la part du maire de New York, Eric Adams, et d’un chœur de New-Yorkais de plus en plus frustrés par la réticence du gouvernement fédéral à accorder des autorisations de travail aux Vénézuéliens. 60 000 migrants vivant dans le système d’hébergement de la ville.

Les migrants du système d’hébergement de New York viennent du monde entier, mais beaucoup viennent du Venezuela. En les laissant demander immédiatement le statut de protection temporaire, plutôt que d’attendre six mois après leur entrée ou de se faire dire qu’ils ne sont pas éligibles, cela permettra à davantage de personnes de subvenir à leurs besoins plutôt que de dépendre des services de la ville.

Auparavant, deux responsables du DHS avaient déclaré à NBC News que l’administration avait été réticente à accorder le TPS aux Vénézuéliens parce que cela pourrait être mal communiqué et inciter davantage de Vénézuéliens à émigrer illégalement aux États-Unis.

Même si la nouvelle désignation ne permettra pas à toute personne ayant traversé la frontière après le 31 juillet 2023 de demander un statut protégé, les nouveaux migrants peuvent croire à tort qu’eux aussi obtiendront une autorisation de travail et une dispense temporaire d’expulsion.

L’administration Biden n’a pas mentionné la situation à New York dans sa déclaration sur la nouvelle désignation, mais plutôt « les conditions extraordinaires et temporaires qui empêchent certains ressortissants vénézuéliens actuellement aux États-Unis de retourner en toute sécurité au Venezuela ».

Dans le même temps, l’administration Biden a annoncé qu’elle déploierait 800 soldats en service actif pour aider les douanes et la protection des frontières à la frontière sud-ouest, en plus des 2 400 membres de la Garde nationale de l’État. Le ministère de la Sécurité intérieure a également annoncé qu’il étendrait son programme pour expulser rapidement les migrants qui traversent la frontière en famille, une mesure qui pourrait envoyer un message de dissuasion à un nombre croissant de familles traversant la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Les gens manifestent leur soutien à une ordonnance signée par le président Joe Biden qui accorde un statut de protection temporaire à des milliers de Vénézuéliens, à Doral, en Floride, en 2021. Fichier Joe Raedle / Getty Images

Auparavant, l’administration Biden avait accordé le statut de protection temporaire aux Vénézuéliens arrivés aux États-Unis avant le 9 mars 2021. L’annonce de l’éligibilité a été faite pour la première fois en 2021, et ces migrants restent éligibles pour demander le TPS jusqu’en mars 2024.