Sous la peau : les subtilités du tatouage

Les tatouages ​​sont de plus en plus courants dans notre société. Une enquête menée en 2023 aux États-Unis a révélé que 32 % des Américains ont au moins un tatouage. L’enquête a révélé que la motivation la plus courante pour se faire tatouer est la commémoration d’une personne ou d’un événement important dans la vie d’un individu.

Au-delà du récit personnel véhiculé par chaque tatouage, une histoire non moins fascinante se déroule sous la peau, avec le système immunitaire au centre de ses préoccupations. Alors, que se passe-t-il réellement dans notre corps lorsque nous nous faisons tatouer ?

Votre peau est le plus grand organe de votre corps, couvrant toute sa surface et agissant comme la principale défense contre les vecteurs de maladies, les rayons UV, les produits chimiques dangereux et les blessures. Il comprend trois couches : l’épiderme externe, le derme moyen et l’hypoderme interne.

Pendant le processus de tatouage, les aiguilles perforent et pénètrent dans l’épiderme et injectent de l’encre dans le derme, tuant ainsi des dizaines de milliers de cellules. Lorsque l’aiguille injecte l’encre, les bactéries pénètrent également dans la peau. Même en respectant une stérilisation appropriée et un environnement hygiénique, certaines bactéries survivent et pénètrent dans l’organisme. À ce stade, le système immunitaire doit travailler dur pour réparer les dégâts et combattre les infections potentielles.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. L’encre utilisée pour les tatouages, qui contient des pigments (colorants) et une solution porteuse, est composée de substances étrangères au corps. Lorsque celles-ci sont injectées dans le derme, la véritable bataille commence : des hordes de cellules immunitaires se précipitent sur la zone pour identifier et éliminer les intrus. Cette contre-attaque est gérée par des cellules immunitaires appelées macrophages, qui jouent un rôle crucial dans notre système immunitaire inné et constituent la première ligne de défense contre les envahisseurs.

Initialement, les macrophages tentent d’engloutir les intrus étrangers et de les neutraliser dans un environnement acide. Bien que l’acidité ait un impact sur les bactéries, elle n’affecte pas les substances de l’encre. Alors que les macrophages peuvent engloutir de petites particules d’encre, les plus grosses leur échappent, ce qui incite le système immunitaire à s’adapter et à changer de stratégie. Incapable d’éradiquer les agents étrangers, il se concentre sur le confinement, empêchant leur dissémination dans tout le corps.

Des macrophages supplémentaires arrivent sur le site et encerclent les grosses particules et les emprisonnent en place. Cette réponse fixe efficacement le tatouage sur le long terme. Même si les macrophages meurent avec le temps, ils sont remplacés par des homologues plus jeunes qui piègent les particules d’encre. Parfois, de minuscules particules d’encre parviennent à s’échapper, provoquant un effacement progressif du tatouage et un flou de ses contours avec le temps.

Que se passe-t-il si nous voulons enlever un tatouage ? Vingt-quatre pour cent des personnes interrogées ont admis regretter de s’être fait tatouer. La solution courante dans ce cas est le traitement au laser, au cours duquel les faisceaux laser chauffent les particules d’encre jusqu’à ce qu’elles se décomposent en morceaux plus petits et tuent les macrophages contenant ou entourant l’encre. Certaines particules parviennent à se libérer et à migrer, mais de nouveaux macrophages arrivent rapidement et tentent de piéger les particules restantes dans la zone.

Généralement, pour obtenir le résultat souhaité, il faut plusieurs traitements – généralement entre 6 et 12 séances – en fonction de facteurs tels que la taille et l’emplacement du tatouage ainsi que les couleurs de l’encre. Même après avoir terminé les traitements, une trace du tatouage peut persister, soit à cause de particules d’encre tenaces, soit parce que l’encre est trop profonde pour que les faisceaux laser atteignent et décomposent toutes les particules.

Cette vidéo montre comment enlever un tatouage :

Et qu’en est-il des risques pour la santé liés aux tatouages ​​? Une étude de 2010 a révélé que les deux tiers des personnes tatouées ont développé des complications médicales, telles que des éruptions cutanées et des rougeurs, et environ 10 % ont signalé des complications persistantes. En 2021, des chercheurs israéliens ont rapporté que le risque de complications médicales suite à l’art corporel, y compris les tatouages ​​et les piercings, est trois fois plus élevé lorsque la procédure est effectuée dans la rue ou à la maison que dans un studio ou un centre médical agréé. Autrefois, le principal risque lié aux tatouages ​​résidait dans des conditions d’hygiène inadéquates. De nos jours, la prise de conscience de ce problème est plus grande, mais des infections se développent encore occasionnellement en relation avec les tatouages ​​— dans un à cinq pour cent des cas —, y compris des infections cutanées locales et des infections plus graves telles que l’hépatite et le VIH.

Au-delà des problèmes d’hygiène, l’encre de tatouage elle-même peut présenter des dangers. L’encre contaminée, les réactions allergiques et les toxines font partie des risques associés à l’encre non réglementée. En réponse, en 2022, l’Union européenne a interdit une série de substances dangereuses utilisées dans les encres de tatouage. À l’inverse, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, l’encre de tatouage ne fait pas l’objet d’une réglementation complète.

Une déclaration concernant la sécurité des tatouages ​​publiée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis indique que « la FDA n’a approuvé aucun pigment à injecter dans la peau à des fins cosmétiques ».

Le système immunitaire fait tout ce qu’il peut pour nous protéger, mais il est également important de l’aider. Si vous souhaitez vous faire tatouer, même maintenant que vous comprenez la quantité de travail requis par votre système immunitaire, il est crucial de choisir un endroit propre qui maintient des procédures strictes de santé et de sécurité. Avant de le faire, vous devriez consulter les publications du ministère de la Santé de votre pays, pour prendre une décision éclairée quant à l’endroit où vous faire tatouer.