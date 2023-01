Sous la menace, le Hamas diffuse une vidéo censée montrer un Israélien captif

La branche armée du Hamas, les Brigades Qassam, a partagé la vidéo, qui aurait montré le prisonnier israélien Avera Mengistu appelant l’armée israélienne à garantir sa liberté. On ne sait toujours pas quand la vidéo a été prise.

Mengistu, un Israélien d’origine éthiopienne, a franchi de manière indépendante la clôture israélienne qui entoure la bande de Gaza bloquée en 2014, à la suite d’une guerre dévastatrice de 50 jours entre Israël et le Hamas. Sa famille a dit qu’il avait des problèmes psychiatriques.

La question des Israéliens en captivité est une question émotionnelle en Israël, le gouvernement israélien ayant payé un prix élevé pour le retour de ses citoyens ou des restes de ses soldats lors d’échanges de prisonniers politiquement controversés. Le Hamas détient également en captivité un autre citoyen israélien, Hisham al-Sayed, ainsi que les restes d’Oron Shaul et Hadar Goldin, deux soldats tués lors de la guerre de 2014.

Le Hamas n’a pas précisé où il détenait les prisonniers ou les restes des soldats, et il n’a pas autorisé les visites humanitaires de responsables internationaux pour les voir.

Le groupe militant a, à de rares occasions, publié des photos et des images des captifs. L’année dernière, le Hamas a publié une courte vidéo montrant un al-Sayed maladif étendu sur un lit et luttant pour respirer avec un masque à oxygène.

« Combien de temps vais-je rester ici ? » demande l’homme supposé être Mengistu dans la vidéo, diffusée lundi sur la chaîne satellitaire du Hamas, Al Aqsa. « Mes compagnons et moi sommes en captivité. … Où sont l’État et le peuple d’Israël ?

Son prédécesseur, le lieutenant-général Aviv Kohavi, et d’autres dirigeants de l’establishment sécuritaire israélien ont rejeté les plans du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à diviser l’autorité de l’armée sur la Cisjordanie occupée. De puissants ministres d’extrême droite du nouveau gouvernement contrôlent désormais un département au sein du ministère de la Défense supervisant les aspects bureaucratiques de l’occupation ainsi qu’une force de police paramilitaire.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 – des territoires que les Palestiniens recherchent pour un futur État indépendant. Quelque 500 000 Israéliens vivent dans des colonies de Cisjordanie que les Palestiniens et la plupart de la communauté internationale considèrent comme illégales et comme des obstacles à la paix.