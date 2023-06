Sous-implosion du Titanic: Billionaire révèle des textes montrant qu’on lui a offert des billets au «prix de dernière minute» pour le voyage condamné de Titan | Nouvelles du monde

Un milliardaire s’est vu offrir des billets à prix réduit pour lui et son fils pour embarquer sur le submersible Titan lors de son dernier voyage fatidique – mais les a refusés en raison de problèmes d’horaire.

Jay Bloom a déclaré que « demain n’est jamais promis » alors qu’il révélait des SMS qu’il avait reçus de Stockton Rush, le directeur général de la société qui possédait Titan.

M. Rush était parmi cinq personnes à bord décédées après que le navire ait subi une « implosion catastrophique » près de l’épave du Titanic. Des débris du submersible ont été découverts jeudi.

Les restes des victimes peuvent être laissés «en paix là où ils se trouvent»

M. Bloom, un donateur démocrate, a publié des images montrant apparemment des messages échangés entre lui et M. Rush, dans lesquels le PDG d’OceanGate lui a offert des billets au « prix de dernière minute » pour 150 000 $ (117 970 £) par personne.

Dans un texte, M. Rush a admis « qu’il y a évidemment un risque » mais a ajouté que c’était « beaucoup plus sûr que de voler dans un hélicoptère ou même de faire de la plongée sous-marine ».

M. Bloom a déclaré sur Facebook: « Je suis sûr qu’il croyait vraiment ce qu’il disait. Mais il avait très tort.

« Il croyait passionnément en ce qu’il faisait. »

Qu'est-il arrivé au sous-marin Titan

Le réalisateur du Titanic dit qu'il « savait que le submersible avait été détruit »

M. Bloom, basé à Las Vegas, a révélé que les billets qui lui étaient réservés, ainsi qu’à son fils Sean, étaient plutôt allés à Shahzada Dawood et à son fils de 19 ans, Suleman Dawood.

Suleman avait été « terrifié » avant le voyage mais est allé comme cadeau de fête des pères.

M. Bloom a exprimé ses condoléances pour les cinq personnes décédées, ajoutant: « Demain n’est jamais promis. Profitez au maximum d’aujourd’hui. »

Jay Bloom, un donateur démocrate, avec le président américain Joe Biden





L’ancien capitaine de sous-marin de la Royal Navy Ryan Ramsey parlé de la cause possible de la catastropheet dit que des leçons seront tirées de ce qui s’est passé.

Il a déclaré à Sky News que le fait de ne pas tenir compte des méthodes standard de construction de submersibles « à la poursuite de l’innovation » dans le cas de Titan comporte d’énormes risques et, dans ce cas, a vu la mort de cinq personnes.