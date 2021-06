« Sous-financés et sous-financés »: des dizaines de milliers d’infirmières néo-zélandaises se mettent en grève pour un meilleur salaire et un travail plus sûr (VIDEOS)

Environ 30 000 infirmières, sages-femmes et assistants de santé ont quitté leur travail mercredi, marchant dans les rues et se rassemblant à travers le pays pour un meilleur salaire et un environnement de travail plus sûr. Ils portaient des pancartes disant : « Une bonne santé a besoin d’infirmières valorisées » et « Salaires équitables = plus d’infirmières. »

L’organisation néo-zélandaise des infirmières (NZNO) a voté en faveur de la grève, qui a duré de 11h à 19h, heure locale, après que les membres du syndicat n’ont pas réussi à négocier un accord avec le gouvernement.

Les infirmières de Waikato DHB commencent leur marche dans la ville de Hamilton.En direct : des milliers d’infirmières font grève à travers la Nouvelle-Zélande pour un meilleur salaire 🔗 https://t.co/aEVD82oEKPpic.twitter.com/mu9qaLIx59 – RNZ (@radionz) 8 juin 2021

L’avocat principal de la NZNO, David Wait, a déclaré que les membres n’étaient pas satisfaits de la « des taux de rémunération qui n’attirent pas les gens dans la profession ou ne retiennent pas les gens que nous avons, et des niveaux de dotation qui les étirent jusqu’au point de rupture, les mettant eux et leurs patients en danger ».

« Nous demandons un salaire qui reflète notre travail » L’infirmière autorisée Georgia Dawson a déclaré au site Web d’information Stuff, ajoutant que les infirmières se sentaient « sous-financés et sous-financés ».

« Quand nous n’avons pas assez de personnel et que nous ne pouvons pas garantir la sécurité de nos patients, c’est terrifiant » a déclaré l’infirmière en soins intensifs Coral Tamblin aux médias locaux.

Environ 30 000 membres de la New Zealand Nurses Organization ont fait grève pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail à Auckland, en Nouvelle-Zélande. #StandWithUS#Infirmières#nzno@NZNOAotearoaSuite #GettyFootage 🎥: Fiona Goodall https://t.co/i8y4IgPv5rpic.twitter.com/L2ElmtzMZb – Getty Images News (@GettyImagesNews) 9 juin 2021

Le porte-parole des conseils de santé de district (DHB), Dale Oliff, a déclaré que les négociations avec le syndicat se poursuivront une fois la grève terminée.

Avant le début de l’action, les DHB ont déclaré que le débrayage entraînerait le report de certaines chirurgies électives non urgentes, procédures et rendez-vous mercredi, mais les responsables étaient convaincus qu’il y avait suffisamment de personnel. Le New Zealand Herald a rapporté que la grève a également perturbé le travail des centres de vaccination Covid-19.

Des infirmières de toute la Nouvelle-Zélande ont quitté leur travail aujourd’hui pour protester contre une offre salariale du gouvernement de Jacinda Ardern. À Wellington, ils ont marché jusqu’au Parlement, où le ministre de la Santé, Andrew Little, pouvait à peine se faire entendre à cause des chants de « rémunération équitable, personnel sûr » pic.twitter.com/F3JxrWtPnc – Ben McKay (@benmackey) 9 juin 2021

Le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré que le gouvernement était « pas dans la position » d’accepter la demande du syndicat d’une augmentation de salaire de 17 %. « Dans cet environnement de Covid… nous sommes financièrement contraints », elle a dit.

« Mais ce que nous proposons fait un réel effort pour relever les plus bas salaires », Ardern a déclaré aux journalistes.

