Sous étroite supervision, les Jeux Olympiques de Tokyo accueillent des plongeurs étrangers pour un événement test

Le plongeon et le volley-ball de samedi sont devenus les premières épreuves tests olympiques à inclure des athlètes internationaux depuis la reprise de ces compétitions le mois dernier, les deux ayant débuté sous étroite surveillance à Tokyo.

La Coupe du monde de plongeon, également qualificative pour les Jeux de cet été cet été, réunit plus de 200 athlètes de 50 pays, dont la Chine.

« Nous ne sommes pas autorisés à sortir de nos chambres, où vous devez rester… – pas d’air extérieur, pas d’interaction humaine », a déclaré la plongeuse américaine Sarah Bacon. « Mais nous avons fait en sorte que cela fonctionne. »

Avec environ 15000 olympiens et paralympiens attendus au Japon cet été, les organisateurs se demandent toujours comment organiser les Jeux en toute sécurité pendant la pandémie COVID-19.

Les autorités japonaises sont déterminées à protéger non seulement les participants aux Jeux, mais une population locale qui, selon les sondages d’opinion, est largement opposée à l’événement organisé cet été en raison de la présence du virus.

Le Japon est aux prises avec une quatrième vague d’infections et le gouvernement a déclaré l’état d’urgence à Tokyo et dans d’autres régions.

Lors d’un échauffement avant l’épreuve préliminaire masculine de samedi, l’annonceur a réprimandé les plongeurs pour s’être rassemblés de trop près, violant ainsi les normes de distanciation sociale, autour du tremplin de 3 mètres.

L’événement a également été ponctué dans la matinée par un tremblement de terre qui a secoué le caverneux Centre aquatique de Tokyo, rappel que les Jeux se déroulent dans l’une des régions les plus tectoniques du monde.

Les athlètes et entraîneurs de plongée ont exprimé leur gratitude pour la chance de concourir, mais aussi certaines frustrations que les précautions contre la contagion leur ont refusé la chance de découvrir la ville ou de prendre l’air.

Les participants subissent des tests COVID-19 tous les matins et doivent conserver les informations de santé sur les applications pour smartphone. De plus, ils sont maintenus dans une «bulle», limitant les mouvements entre l’hôtel et le lieu.

« Cela aurait été bien s’ils avaient pu louer un bus pour que l’équipe puisse visiter la ville », a déclaré aux journalistes Patrick Hausding, médaillé d’argent et de bronze pour l’Allemagne lors de deux Jeux Olympiques précédents. » Être à Tokyo et ne rien voir est vraiment dommage. «

L’épreuve de plongée, initialement prévue pour avril, risquait d’être annulée alors que la Fédération internationale de natation (FINA) était mécontente des contre-mesures COVID-19 de la partie japonaise.

Les organisateurs de la FINA et de Tokyo ont convenu de le reporter du 1er au 6 mai, mais l’organisme mondial de natation a annulé un qualificatif de natation artistique qui devait se tenir à Tokyo et a transféré un qualificatif de marathon de natation de Fukuoka, dans le sud du Japon, au Portugal.

De plus, l’Australie a décidé de se retirer de la plongée en raison des inquiétudes concernant l’augmentation des cas de coronavirus au Japon.

Le volleyball de samedi impliquait un match amical entre le Japon et la Chine.

Les Jeux olympiques de Tokyo, retardés d’un an en raison de la pandémie, devraient s’ouvrir le 23 juillet.

