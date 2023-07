Sous caution pour l’activiste Teesta Setalvad, 2 juges de la Cour suprême divergent

La militante Teesta Setalvad, invitée à « se rendre immédiatement » par un tribunal de grande instance dans une affaire liée aux émeutes du Gujarat, devra attendre la décision d’un banc de trois juges de la Cour suprême après que deux juges de la plus haute cour ont différé sur la décision sur Samedi.

Le cas de Mme Setalvad a été envoyé pour examen immédiat au juge en chef de l’Inde (CJI) pour la formation d’un banc de trois juges suite aux divergences entre les deux juges sur l’octroi de sa protection temporaire. La militante est en liberté sous caution depuis septembre, mais risque une arrestation immédiate si la Cour suprême n’entend pas son plaidoyer.

Plus tôt samedi, la Haute Cour du Gujarat a rejeté le plaidoyer de libération sous caution de Mme Setalvad et a ordonné sa remise immédiate. Le tribunal a accusé Mme Setalvad d’avoir tenté de perturber un gouvernement démocratiquement élu et de nuire à la réputation du ministre en chef de l’époque et actuel Premier ministre, Narendra Modi. Le juge Nirzar Desai, qui présidait l’affaire, s’est dit préoccupé par le fait que l’octroi d’une caution enverrait un faux signal de clémence dans un pays démocratique.

Mme Setalvad a été initialement arrêtée en juin de l’année dernière avec l’ancien directeur général de la police du Gujarat, RB Sreekumar, et l’ancien officier de l’IPS, Sanjiv Bhatt. Les trois hommes ont été accusés d’avoir fabriqué des preuves pour impliquer des innocents dans des affaires liées aux émeutes de 2002 au Gujarat. La Cour suprême a accordé à Mme Setalvad une mise en liberté provisoire le 2 septembre 2022.

Le jugement de la Haute Cour a conclu que Mme Setalvad avait utilisé ses proches collaborateurs et des victimes d’émeutes pour déposer des affidavits faux et fabriqués devant la Cour suprême afin de saper l’establishment. Le tribunal s’est dit préoccupé par le fait que des tactiques similaires pourraient être utilisées à l’avenir pour déstabiliser un gouvernement ou créer un danger pour la nation ou un État particulier.

Le tribunal a également commenté le rôle de Mme Setalvad en tant que leader social, affirmant qu’elle avait aidé les victimes d’émeutes dans l’intention d’en tirer un gain personnel et politique. Mme Setalvad, récipiendaire du Padma Shri et ancienne membre de la Commission de planification, a également été accusée d’avoir préparé de faux affidavits et d’avoir convaincu les victimes de les déposer devant la Cour suprême et d’autres instances.

Le tribunal a en outre déclaré que toute indulgence envers Mme Setalvad pourrait encourager d’autres personnes à agir illégalement, ce qui pourrait conduire à une polarisation. Le tribunal a également exprimé des inquiétudes quant à l’influence de Mme Setalvad, déclarant qu’elle pouvait tout mettre en œuvre pour réaliser son programme, notamment en intimidant des témoins et en falsifiant des preuves.

L’affaire contre Mme Setalvad, M. Sreekumar et M. Bhatt a été enregistrée à la suite du verdict du 24 juin dans l’affaire Zakia Jafri. La Cour suprême a rejeté la requête déposée par Mme Jafri, dont le mari et ancien député du Congrès Ehsan Jafri a été tué pendant les émeutes. Le tribunal a noté un effort de la part de fonctionnaires mécontents et d’autres personnes pour faire sensation en faisant de fausses révélations.

Les émeutes du Gujarat de 2002 ont été déclenchées par une foule incendiant un autocar du Sabarmati Express près de la gare de Godhra, entraînant la mort de 59 pèlerins hindous. Au moins 1 000 personnes, pour la plupart des musulmans, ont été tuées dans tout le Gujarat dans les violences qui ont suivi.