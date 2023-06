La famille du père et du fils anglo-pakistanais parmi les cinq personnes décédées à bord du submersible touristique Titanic a exprimé un « profond chagrin » face à leur perte.

La famille du père et du fils anglo-pakistanais parmi les cinq personnes décédées à bord du submersible touristique Titanic a exprimé vendredi un « profond chagrin » face à leur perte.

Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman, 19 ans, sont membres de la dynastie Dawood, propriétaires d’un empire industriel qui est l’un des plus rentables du Pakistan.

« C’est avec un profond chagrin que nous annonçons le décès de Shahzada et Suleman Dawood », a déclaré un communiqué de la Fondation Dawood, une organisation caritative familiale pour l’éducation.

« Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des autres passagers du submersible Titan », lit-on, signé par Hussain et Kulsum Dawood, les parents de Shahzada.

« Nous sommes vraiment reconnaissants à tous ceux qui ont participé aux opérations de sauvetage. Leurs efforts inlassables ont été une source de force pour nous pendant cette période. »

Hussain Dawood est l’un des hommes les plus riches du Pakistan et dirige la Engro Corporation, qui a de nombreux intérêts dans l’énergie, l’agriculture, la pétrochimie et les télécommunications.

Fin 2022, l’entreprise affichait un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars.

Dans un communiqué, Engro a déclaré qu’il pleurait Shahzada – qui était vice-président – et « son fils bien-aimé » Suleman « avec le cœur lourd et une grande tristesse ».

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille, aux collègues, aux amis et à tous ceux qui, dans le monde entier, pleurent cette perte impensable. »

« Grande tristesse »

Shahzada a également été administrateur de l’institut californien Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), qui recherche des preuves de vie extraterrestre.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de notre cher ami », a déclaré le PDG Bill Diamond dans un communiqué.

« Shahzada était passionnément curieux et un partisan enthousiaste de l’Institut SETI et de notre mission, étant directement impliqué dans des programmes philanthropiques dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de la sensibilisation du public. »

« Il manquera profondément à tous ceux qui l’ont connu », ajoute le communiqué.

Éduqué au Royaume-Uni et aux États-Unis, Shahzada a vécu en Grande-Bretagne avec sa femme Christine, Suleman et sa fille Alina.

Le père et le fils avaient tous deux la nationalité britannique, selon une déclaration de famille publiée alors que la recherche était toujours en cours.

Il décrit Shahzada comme un « père aimant » avec un vif intérêt pour « la photographie, en particulier la photographie animalière, et l’exploration de différents habitats naturels ».

La famille a déclaré que Suleman était « un grand fan de littérature de science-fiction et apprenait de nouvelles choses ».

Depuis les années 1960, la Fondation Dawood s’est concentrée sur la création d’établissements d’enseignement à travers le Pakistan – en particulier pour répondre à la demande d’ingénieurs et d’experts en technologie.

Shahzada était également membre du conseil d’administration de Prince’s Trust International, une organisation caritative fondée par le roi britannique Charles III qui aide les jeunes à trouver un emploi et à s’instruire.

En février 2020, il a été conférencier principal lors d’un panel aux Nations Unies sur l’égalité des sexes dans l’agriculture.