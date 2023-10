Le nombre de poursuites contre des entreprises sous la direction du ministère de la Justice du président Joe Biden en 2022 se situait près du niveau le plus bas depuis des décennies, selon une nouvelle analyse publié par le groupe de bonne gouvernance Public Citizen.

Les procureurs fédéraux n’ont conclu que 99 affaires pénales contre des entreprises en 2022, soit le même nombre que le DOJ de Donald Trump au cours de sa deuxième année, et seulement une légère augmentation par rapport aux 90 affaires intentées par l’agence en 2021.

En conséquence, le rythme des nouvelles poursuites est à son plus bas niveau depuis le début de l’administration Clinton.

“L’approche légère de l’application crée des opportunités pour les entreprises qui se moquent de la loi de repousser les limites de ce qui est légalement autorisé – mettant en danger notre santé et notre sécurité, notre environnement, nos finances et nos communautés – dans leurs efforts pour maximiser leurs profits”, prévient le rapport. . Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Biden est entré en fonction en s’engageant à tenir les principaux secteurs responsables des abus des entreprises. Au cours de sa première année, il a nommé un défilé de responsables ayant fait leurs preuves dans la lutte contre l’impunité des entreprises et les agences ont abandonné de nombreuses politiques favorables aux entreprises de l’ère Trump.

Mais jusqu’à présent, cette fanfare ne s’est pas accompagnée d’un changement majeur dans l’application, malgré les hauts responsables du DOJ faisant allusion à une approche plus audacieuse. Le procureur général Merrick Garland a déclaré en 2022 qu’il avait « vu l’intérêt du ministère de la Justice à poursuivre les crimes d’entreprise croître et décroître au fil du temps. Aujourd’hui, ça recommence.

La lenteur de l’application des règles poursuit un déclin de deux décennies qui a commencé après 2000, lorsque les poursuites contre les entreprises ont été trois fois plus nombreuses qu’aujourd’hui.

L’administration Biden a également assisté à une baisse des accords de poursuites différées et des accords de non-poursuite, que le DOJ peut utiliser comme alternative au dépôt d’accusations pour malversation d’entreprise.

Ces accords plus cléments impliquent généralement de grandes entreprises multinationales. En 2022, il n’y en avait que 11.

Les critiques accusent le programme de permettre aux entreprises de bafouer la loi et de ne découvrir les actes répréhensibles qu’une fois qu’elles ne peuvent plus dissimuler leur criminalité – notamment parce que de nombreuses déclinaisons, comme on appelle ces garanties, restent secrètes.