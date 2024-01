Sous Biden, l’Amérique est entrée dans le chapitre le plus sombre de son histoire

Les États-Unis ont toujours eu des moments si horribles qu’un examen trop attentif pourrait laisser votre visage définitivement figé d’horreur. Lorsque j’ai grandi dans un Massachusetts relativement éclairé dans les années 1980 et 1990, il y avait le spectre de la brutalité policière et du racisme – on ne pouvait pas le manquer, depuis les bancs de parc de Boston où les hommes noirs étaient harcelés et nargués jusqu’aux personnes occasionnelles et non professionnelles. menace de la force locale.

Mais si la police est plus éveillée que raciste en 2024, oh comme l’horreur s’est développée et multipliée sur d’autres fronts. La semaine dernière, un homme condamné à mort en Alabama a été exécuté par azote. Et la peine de mort, une mesure qu’aucun État civilisé n’a mise en place depuis des décennies, ne mènera nulle part. Le gouverneur Ron DeSantis, ancien candidat à la présidence de Floride, a utilisé la promesse d’une peine capitale plus lourde pour attirer les électeurs en adoptant une position « ferme envers la criminalité », l’État de Floride exécutant en 2023 plus de personnes qu’à aucun autre moment depuis 2019.

La dépendance aux opioïdes est hors de contrôle. Le droit à l’avortement au niveau fédéral a été annulé en 2022, déclenchant instantanément sa suppression sauvage dans 21 États, dont la plupart ont mis en œuvre des interdictions totales et la criminalisation de toute personne considérée comme aidant et encourageant l’avortement. Des histoires horribles et tout à fait prévisibles de femmes enceintes désespérées qui ont failli mourir à cause de l’abandon de Roe contre Wade se sont succédées. C’est un truc de Handmaid’s Tale.

Mais il y a plus. Beaucoup plus. Et tout s’est aggravé sous l’homme qui était censé sauver l’Amérique de l’univers parallèle caricatural de grossièreté, d’emphase implacable, de stupidité et de criminalité représenté par Trump et ses fanboys. Sous Joe Biden, malgré une nette augmentation du civisme et de l’expérience, les problèmes intérieurs sont pires que jamais. L’Amérique est devenue un archipel de ténèbres et de chaos, et elle est au point de rupture.

À moins que Biden ne disparaisse ou ne se transforme en quelqu’un d’autre – ce qui ne sera pas le cas – Trump sera certainement le prochain, avec comme conséquences possibles la guerre civile et la fin de la République telle que nous la connaissons. Après tout, le futur président a déclaré qu’il tenterait de modifier la constitution afin de pouvoir rester au pouvoir indéfiniment.

Tout cela aurait pu être évité. Si Hillary Clinton n’avait pas été touchée par la propagation des théories du complot et son incapacité à prendre Trump au sérieux, la situation aurait pu être meilleure pour l’Amérique et le monde depuis 2016.

Au lieu de cela, ils ont été de pire en pire, sous Trump et maintenant sous la figure fatale de Biden, sages et douteux à tel point que même ceux d’entre nous qui veulent lui attribuer du bon travail au cours d’une longue vie de service ne peuvent s’empêcher de cailles et serrez-nous la tête.

Sous la direction de Biden, le désordre migratoire américain est devenu cauchemardesque. Les États-Unis sont fondamentalement un pays d’immigrants et ils devraient avoir une attitude ouverte et tournée vers l’extérieur envers les nouveaux arrivants. Mais cela ne signifie pas qu’il devrait simplement laisser entrer des millions de personnes qui ont envie de tenter leur chance, et qui ne sont pas tous des migrants qui travaillent dur et cherchent désespérément à faire de leur mieux.

Cette semaine, grâce à une confrontation dramatique entre le gouverneur du Texas Greg Abbott et le gouvernement de Biden sur l’immigration illégale, une lumière éclatante a été allumée sur la gravité du problème. Abbott, dont la position agressive est soutenue par deux douzaines d’autres gouverneurs républicains qui l’ont remercié d’avoir « intensifié ses efforts pour protéger les citoyens américains », a installé des barbelés barbelés le long d’un tronçon de 30 milles de la frontière (ce que la Cour suprême a refusé), a ordonné l’installation de barrières flottantes dans le fleuve Rio Grande (idem), et a arrêté des milliers de « clandestins » pour intrusion (encore une fois, idem).

Il a également transporté des milliers de migrants par bus vers des villes libérales douces comme New York et Chicago, où ils ont créé le chaos, le danger et la perturbation en puisant dans des ressources et des populations complètement non préparées à y faire face.

Beaucoup ont le sentiment que leurs droits en tant que résidents contribuables sont entièrement supplantés par ceux des nouveaux arrivants.

Je suis raisonnablement pro-immigration et je pense que les migrants de partout et de partout peuvent revitaliser un pays. Mais peu importe qui ils sont. Sont-ils bienfaiteurs ou méchants ? Cherchent-ils à être reconnaissants et à travailler dur dans leur nouvelle maison, ou à l’exploiter et à lui nuire ? Ces problèmes persistent en Grande-Bretagne et en Amérique, où les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.

Comme l’écrivaient Kevin Brock et Chris Swecker, anciens chefs du FBI, dans une lettre récente adressée au président de la Chambre et aux présidents des comités du renseignement et de la sécurité intérieure : « Dans l’histoire moderne, les États-Unis n’ont jamais subi d’invasion de leur patrie et, pourtant, celui-ci se déroule actuellement… Il serait difficile d’exagérer le danger représenté par la présence à l’intérieur de nos frontières de ce qui est comparativement une armée multi-divisions de jeunes hommes adultes célibataires provenant de nations et de régions hostiles dont les origines, les intentions ou l’allégeance sont complètement inconnues.

Assez. Mais sur le plan géopolitique comme sur le plan national, Biden a été trop occupé à couper le nez de l’Amérique pour lui opposer un affront pour avoir fait quoi que ce soit à ce sujet.

Bien que sa gestion de l’Ukraine et d’Israël ait été assez sophistiquée, il s’est empressé de convaincre l’Iran de discuter davantage de ses ambitions nucléaires – une mission insensée étant donné la façon dont le régime maléfique le récompense en mer Rouge et au-delà. Il a envoyé d’énormes colis d’aide à Gaza depuis son entrée en fonction, où, selon certains rapports, l’aide est rapidement tombée entre les mains des terroristes du Hamas et a contribué à alimenter les attentats du 7 octobre.

Le cauchemar américain s’aggrave de jour en jour. Tant que Biden reste en poste, le monde a la garantie d’au moins quatre années supplémentaires sous Trump, et c’est un avenir aussi tragique qu’effrayant pour un pays que certains d’entre nous ont autrefois aimé.