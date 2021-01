BEIJING (AP) – La guerre commerciale américano-chinoise ne va pas disparaître sous le président Joe Biden.

Biden ne confrontera pas Pékin tout de suite, disent les économistes, car il veut se concentrer sur le coronavirus et l’économie. Cependant, Biden semble prêt à renouveler la pression sur les griefs commerciaux et technologiques qui ont incité le président Donald Trump à augmenter les droits de douane sur les importations chinoises en 2017.

Les négociateurs pourraient atténuer l’accent mis par Trump sur la réduction de l’excédent commercial de plusieurs milliards de dollars de la Chine avec les États-Unis et pousser plus fort pour ouvrir son économie dominée par l’État, ce qui compte plus à long terme, selon les économistes. Mais aucune réduction tarifaire brutale ni aucun autre changement majeur ne sont attendus.

«Je pense que Biden se concentrera davantage sur la tentative d’extraire des réformes structurelles», a déclaré Louis Kuijs d’Oxford Economics. «Cela va prendre un certain temps avant que nous n’obtenions un changement ou des annonces explicites.

Biden évalue les tarifs sur les produits chinois et souhaite coordonner les prochaines étapes avec ses alliés, a déclaré lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Elle n’a donné aucune indication de changements possibles.

«Le président s’est engagé à mettre fin aux abus économiques de la Chine», a déclaré Psaki.

Trump a agi sur les plaintes partagées par l’Europe et d’autres commerçants, mais Washington n’a pas grand-chose à montrer pour sa guerre meurtrière. Cela a amené le gouvernement du président Xi Jinping à la table des négociations, mais a perturbé le commerce mondial, augmenté les prix à la consommation et anéanti des emplois.

Le dernier développement majeur remonte à il y a un an, lorsque Beiing a promis dans l’accord de «Phase One» de janvier 2020 d’acheter plus de soja et d’autres exportations américaines et d’arrêter de faire pression sur les entreprises pour qu’elles cèdent la technologie.

La Chine n’a pas réussi ces achats. Au milieu de la tourmente du coronavirus, il a acheté environ 55% de ce qu’il avait promis. En ce qui concerne la politique technologique, certains économistes disent que ces changements sont importants, mais se demandent si cela compte comme une victoire. Ils disent que Pékin les a peut-être créés de toute façon selon ses propres plans.

La Chine fait face à plus d’opposition que jamais à Washington en raison de son bilan commercial, des différends territoriaux avec ses voisins, de la répression de Hong Kong, des rapports d’abus contre les musulmans de souche et des accusations de vol de technologie et d’espionnage.

«Le terrain a changé de manière significative», a déclaré Nathan Sheets, ancien sous-secrétaire du Trésor aux affaires internationales de l’administration Obama.

Katherine Tai, le choix de Biden pour succéder au représentant américain au commerce Robert Lighthizer, a émis une note belliciste sur la Chine dans un discours ce mois-ci.

« Nous sommes confrontés à une concurrence de plus en plus forte de la part d’une Chine en pleine croissance et ambitieuse », a déclaré Tai. «Une Chine dont l’économie est dirigée par des planificateurs centraux qui ne sont pas soumis aux pressions du pluralisme politique, des élections démocratiques ou de l’opinion populaire. »

Cela signifie que la Chine doit apporter des changements si elle veut progresser, a déclaré Raoul Leering, analyste du commerce mondial pour ING. Il a déclaré que si de nombreuses déclarations de Trump étaient «presque absurdes», il avait raison de dire que la Chine a plus de barrières commerciales et d’intervention officielle dans l’économie que les États-Unis.

«Cela dépendra de la Chine, de la vitesse à laquelle elle réformera et changera ses politiques, pour voir si Biden réduira les barrières commerciales», a-t-il déclaré.

Les responsables chinois disent vouloir de meilleures relations mais n’ont annoncé aucune concession potentielle.

Le ministère des Affaires étrangères Wang Yi, cité par l’agence de presse officielle Xinhua, a exprimé l’espoir que Washington «retrouvera sa rationalité». Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a appelé Washington à «ramener les relations sino-américaines sur la bonne voie du développement dès que possible».

Après 2 ans et demi et 13 séries de pourparlers, les négociateurs doivent encore s’attaquer à l’un des plus gros irritants pour les partenaires commerciaux de la Chine – le statut des entreprises d’État politiquement favorisées qui dominent les secteurs de la banque au pétrole en passant par les télécommunications.

L’Europe, le Japon et d’autres gouvernements ont critiqué les tactiques de Trump mais se font l’écho des plaintes selon lesquelles Pékin vole la technologie et rompt les promesses d’ouverture du marché en subventionnant et en protégeant les entreprises de la concurrence.

Ces plaintes frappent au cœur d’un modèle de développement dirigé par l’État que les dirigeants du Parti communiste considèrent comme la base du succès de la Chine.

Ils construisent des «champions nationaux» tels que PetroChina Ltd., le plus grand producteur de pétrole d’Asie, et China Mobile Ltd., le plus grand opérateur de téléphonie au monde en termes d’abonnés. En 2013, le parti a déclaré que l’industrie publique était le «cœur de l’économie».

En dehors du secteur étatique, le parti encourage les leaders industriels de l’énergie solaire, des voitures électriques, des télécommunications de nouvelle génération et d’autres domaines.

Pékin pourrait proposer d’abandonner sa prétention d’être une économie en développement, un statut sur lequel il insiste bien qu’il soit devenu l’un des plus grands fabricants et une société à revenu intermédiaire, a déclaré Leering. Selon les règles de l’OMC, cela permet au Parti communiste de protéger les industries et d’intervenir davantage dans l’économie.

Abandonner cela «serait un geste très important», a déclaré Leering.

Le coup d’envoi de Trump en 2017 était une hausse des taxes sur 360 milliards de dollars d’importations chinoises. Pékin a riposté avec des hausses tarifaires et a suspendu les importations de soja, frappant les États agricoles qui ont voté pour Trump en 2016.

Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine s’est réduit de 19% en 2019 par rapport à un an plus tôt et de 15% au cours des neuf premiers mois de 2020.

Cela n’a pas réussi à atteindre l’objectif de Trump de transférer des emplois aux États-Unis. Les importateurs se sont plutôt déplacés vers Taiwan, le Mexique et d’autres fournisseurs. Le déficit commercial total des États-Unis a légèrement diminué en 2019, puis a augmenté de près de 14% jusqu’en novembre de l’année dernière.

Pendant ce temps, le Congressional Budget Office estime que les hausses de tarifs ont coûté au ménage américain moyen près de 1 300 dollars l’année dernière. Les entreprises ont reporté leurs investissements, annulant certains des avantages de la réduction d’impôt sur les sociétés de Trump en 2017.

Une étude du US-China Business Council et d’Oxford Economics a révélé que l’économie américaine avait perdu 245 000 emplois en raison des tarifs. Il a déclaré qu’une réduction même modeste créerait 145000 emplois d’ici 2025.

Trump a intensifié la pression en coupant l’accès à la technologie américaine pour le géant des équipements de télécommunications Huawei Technologies Ltd. et d’autres entreprises considérées par les responsables américains comme des risques de sécurité potentiels et une menace pour le leadership industriel américain. Les Américains ont reçu l’ordre de vendre des actions dans des sociétés chinoises, selon Washington, entretenant des liens avec l’armée.

Le Parti communiste a répondu en promettant d’accélérer sa campagne vieille de deux décennies pour faire de la Chine une «puissance technologique» autonome.

Psaki, la porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que Biden examinait également ces questions mais n’a donné aucune indication de changements possibles.

Biden veut tenir Pékin pour responsable des «pratiques déloyales et illégales» et s’assurer que la technologie américaine ne facilite pas son renforcement militaire, a déclaré Psaki.

Les envoyés de Biden ont la possibilité d’ajuster les sanctions de Trump en en abandonnant certaines en échange de changements de politique chinoise, a déclaré Kuijs. Mais lui et d’autres économistes affirment que la réduction des tarifs et les restrictions d’accès à la technologie et aux marchés financiers ne sont probablement pas une priorité.

«Il est difficile de voir un renversement américain des récentes tendances bellicistes de la politique chinoise», a déclaré Sylvia Sheng de JP Morgan Asset Management dans un rapport.

Il est peu probable que les freins technologiques soient assouplis car Washington « considère la Chine comme un concurrent », a déclaré Tu Xinquan, directeur de l’Institut d’études de l’OMC à l’Université des affaires internationales et de l’économie de Pékin.

Les réductions tarifaires semblent être la seule option à court terme, a déclaré Tu. Il a déclaré que Biden pourrait défendre la suppression des taxes qui, selon l’Organisation mondiale du commerce, ont été incorrectement imposées.

«Dans ce cas, il ne perdrait pas la face», a déclaré Tu.

Le chercheur en AP Yu Bing à Beijing a contribué.

Wiseman a rapporté de Washington.