«Sourire contagieux et grand cœur»: la famille d’un homme de la Colombie-Britannique tuée lors d’une attaque aléatoire en état de choc

La famille d’un homme qui a été tué dans ce qui semble être une attaque au hasard à Calgary ce week-end se dit sous le choc et désespérée par sa mort.

Selon la police, Edward Brett Davidson, qui avait 39 ans, est décédé à l’hôpital samedi après avoir été poignardé dans le couloir de l’immeuble Inglewood où il vivait et est tombé dans la rue.

Les enquêteurs disent que Cory Carl Miklic, 41 ans, également connu sous le nom de Cory Szabo, a été accusé d’homicide involontaire coupable dans la mort de Davidson et doit comparaître devant le tribunal mercredi.

Selon la police, on ne pense pas que les deux hommes se connaissaient.

Le sergent d’état-major. Martin Schiavetta de l’unité des homicides dit que c’était une mort tragique et insensée.

La famille de Davidson dit que Brett a récemment déménagé à Calgary depuis l’île de Vancouver en quête d’aventure.

“Les mots ne peuvent expliquer la douleur, la peine, le chagrin et l’impact que cette perte aura pour toujours sur notre famille et nos amis”, a déclaré la famille dans un communiqué envoyé par la police aux médias.

“Il est de la plus haute importance pour notre famille que le monde connaisse et reconnaisse Brett pour qui il était et comment son sourire contagieux et son grand cœur nous manqueront éternellement.”

La déclaration indiquait que Davidson était un fils aimant, un frère aîné et un confident attentionné qui était là pour ceux qui avaient besoin de lui. Il était également athlète, entraîneur et a servi son pays dans la Marine.

“Brett était un homme qui voyageait beaucoup dont la bonne âme et la passion pour la vie se faisaient sentir partout”, a-t-il déclaré.

“Cette perte est une tragédie et a laissé un vide dans le cœur de nous tous assez chanceux pour l’appeler un ami, un frère et un fils – il ne pourra jamais être remplacé.”

