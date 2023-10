Shu pense également que le traitement peut être rendu plus puissant. Mais déjà, dit-il, l’audition des enfants s’est améliorée, en moyenne, passant de ne rien entendre en dessous de 95 décibels (aussi fort qu’une moto) à des sons compris entre 50 et 55 décibels, soit environ le niveau d’une conversation normale.

“Ils atteignent peut-être 60 à 65 % de l’audition normale”, explique Shu.

Je ne peux pas croire que ça ait fonctionné

Certains sujets ne sont que des tout-petits, qui ne peuvent rien dire aux médecins sur leurs premières expériences sonores. Mais leurs parents constatent des changements de comportement. Selon Shu, un enfant, qui n’avait jamais parlé, a commencé à dire « baba » et « maman » après le traitement. Shu pense que les enfants seraient idéalement traités vers l’âge d’un an, un moment clé pour le développement de la parole.

Yiyi est plus âgée et, comme plusieurs des enfants participant à l’essai jusqu’à présent, elle avait déjà reçu un implant cochléaire, un appareil électronique qui utilise un récepteur et des électrodes pour stimuler l’audition en puisant directement dans le nerf auditif principal. Avec l’implant dans l’oreille droite depuis l’âge de deux ans, Yiyi avait déjà appris à parler, même si sa mère dit que lorsqu’elle le débranche (le récepteur et la batterie sont externes), “elle n’entend rien du tout”.

Cela a changé après le traitement, qui a été appliqué à son autre oreille. Ce n’est que quelques semaines plus tard que Yiyi pouvait entendre naturellement de cette oreille. Sa mère remarque qu’elle débranche parfois son implant en jouant avec les voisins.

« Quand j’ai entendu parler du procès pour la première fois, je ne croyais pas qu’il était réel. J’ai demandé à des audiologistes, et ils m’ont aussi dit que ce n’était peut-être pas réel », dit-elle. Mais après avoir voyagé à Shanghai et rencontré Shu et d’autres médecins, elle a décidé d’inscrire sa fille. «Je n’arrive toujours pas à croire que cela ait fonctionné», dit-elle.

Chen pense que la thérapie génique pourrait offrir une meilleure audition que celle obtenue avec un implant. « Les implants cochléaires sont la prothèse neuronale la plus performante jamais développée », dit-il, mais ils ont leurs limites. Avec un implant, dit Chen, « vous pouvez entendre la musique, mais les nuances ont totalement disparu : ils entendent juste le rythme. Nous entendons le vent dans les arbres et les oiseaux chanter, mais eux ne le peuvent pas. L’objectif de chacun a donc été de savoir comment inverser la perte auditive.

La décision de cibler le type spécifique de surdité de Yiyi n’était pas un hasard. Les cellules ciliées auditives répondent relativement bien à la thérapie génique, absorbant facilement le nouvel ADN. Et ils ne grandissent pas et ne sont pas remplacés au cours de la vie d’une personne. C’est la raison pour laquelle les bruits très forts peuvent entraîner une perte auditive permanente : ils peuvent tuer les cellules ciliées. Mais cela signifie également que si un gène de remplacement est ajouté aux cellules, il pourrait rester actif toute une vie, même si Shu prévient qu’on ne sait pas combien de temps cet effet persistera.