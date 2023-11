Sources : Shohei Ohtani parmi les 7 à recevoir une offre qualifiante

Alden GonzálezRédacteur d’ESPNLecture de 3 minutes

Quel est le meilleur point d’atterrissage pour Shohei Ohtani ? John Smoltz pense que Shohei Ohtani est susceptible de se retrouver avec une équipe de la côte Ouest en agence libre.

SCOTTSDALE, Arizona – Sept des agents libres les plus recherchés de la Ligue majeure de baseball ont reçu une offre de qualification prolongée avant la date limite de lundi, selon une liste titrée par Shohei Ohtani, la sensation bidirectionnelle des Angels de Los Angeles.

Parmi les autres bénéficiaires de l’offre de qualification figurent les lanceurs partants Aaron Nola (Phillies de Philadelphie), Blake Snell (Padres de San Diego) et Sonny Gray (Jumeaux de Minnesota), le joueur de troisième but Matt Chapman (Blue Jays de Toronto), le releveur Josh Hader (Padres) et le voltigeur de centre/ le joueur de premier but Cody Bellinger (Chicago Cubs), ont déclaré des sources à Jeff Passan d’ESPN. L’offre éligible est actuellement évaluée à 20,325 millions de dollars.

Les joueurs ont jusqu’à 16 h HE le 14 novembre pour décider s’ils souhaitent revenir dans leurs équipes précédentes avec un contrat d’un an pour la valeur de l’offre de qualification – calculée annuellement sur la base du salaire moyen des 125 joueurs les mieux payés du sport. – ou aventurez-vous sur le marché des agents libres. Les équipes qui recrutent des agents libres qui ont rejeté l’offre de qualification doivent également renoncer à la rémunération du repêchage et pourraient également perdre de l’argent du pool de bonus international, une circonstance qui a eu peu ou pas d’impact sur les meilleurs agents libres mais a limité le marché des joueurs de niveau intermédiaire. joueurs dans le passé.

Les équipes qui ont dépassé la taxe sur l’équilibre compétitif en 2023 et recrutent un joueur lié à l’offre de qualification perdront leurs deuxième et cinquième sélections les plus élevées pour le prochain repêchage et se verront retirer 1 million de dollars de leur pool de bonus international. Les bénéficiaires du partage des revenus perdent leur troisième choix au repêchage. Les autres perdent leur deuxième choix au repêchage et se voient retirer 500 000 $ de leur pool de bonus international.

Les équipes qui perdent des joueurs qui ont rejeté l’offre de qualification sont récompensées de la même manière. Ceux qui ont dépassé la taxe sur le solde compétitif la saison précédente reçoivent un choix au repêchage après le quatrième tour. Ceux qui bénéficient du partage des revenus obtiennent un choix entre le premier tour et le tour d’équilibre compétitif A si le joueur signe ailleurs pour au moins 50 millions de dollars et après le tour d’équilibre compétitif B s’il signe pour moins de 50 millions de dollars. Les autres reçoivent un choix au repêchage après le tour d’équilibre compétitif B.

Le voltigeur des Mariners de Seattle Teoscar Hernandez, le voltigeur des Marlins de Miami Jorge Soler, le joueur de premier but des Phillies Rhys Hoskins et le frappeur désigné des Rangers du Texas Mitch Garver faisaient partie de ceux qui n’ont pas prolongé l’offre de qualification. Les joueurs ne peuvent bénéficier de l’offre de qualification qu’une seule fois au cours de leur carrière et ne sont éligibles que s’ils ont passé toute la saison précédente dans la même équipe ; ceux qui ont été acquis avant la date limite des échanges ne sont pas admissibles.