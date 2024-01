Sources – Ron Rivera passera un entretien pour le poste des Eagles à DC

PHILADELPHIE — L’ancien entraîneur-chef des Commanders, Ron Rivera, est en entrevue avec les Eagles pour leur poste de coordonnateur défensif, ont déclaré des sources à Jeremy Fowler d’ESPN.

Pendant ce temps, des signes indiquent que Nick Sirianni reviendra pour une quatrième saison en tant qu’entraîneur-chef des Eagles. L’équipe a annoncé que Sirianni et le directeur général Howie Roseman tiendront leur conférence de presse de fin de saison mercredi.

Des questions ont été soulevées sur le statut professionnel de Sirianni après que les Eagles aient perdu six des sept matchs consécutifs après un départ de 10-1, y compris une défaite sans inspiration de 32-9 contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la ronde des wild-cards des séries éliminatoires.

Mais peu de temps après une réunion entre Sirianni et le PDG Jeffrey Lurie à la fin de la semaine dernière, la rumeur a commencé à se répandre selon laquelle Sirianni contactait des candidats potentiels aux coordinateurs dans le but de reconstruire son équipe. Sirianni, 42 ans, a une fiche de 34-17 en tant qu’entraîneur-chef et a aidé les Eagles à participer à trois séries éliminatoires en autant d’années, dont un voyage au Super Bowl LVII en février.

Les Eagles devraient également interviewer l’ancien coordinateur défensif des Jaguars de Jacksonville, Mike Caldwell, pour leur poste de coordonnateur défensif, a déclaré une source à Fowler. Caldwell, 52 ans, a été congédié par les Jaguars après la saison. Il a été assistant défensif avec les Eagles de 2008 à 2012.

Les Eagles cherchent à réorganiser le côté défensif du ballon après une performance décevante en 2023 au cours de laquelle ils ont accordé le troisième plus grand nombre de points par match au cours de la saison régulière (25,2), se sont classés 30e dans la zone rouge et troisième en défense, et ont cédé. 35 touchés par la passe, le deuxième plus grand nombre de la ligue.

Le coordonnateur défensif Sean Desai et Matt Patricia, qui a pris la relève en tant qu’appelant défensif à la fin de la saison, sont absents, selon plusieurs rapports.

Desai, 40 ans, a été embauché par Philadelphie en février pour remplacer Jonathan Gannon, devenu entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona. Sirianni a rétrogradé Desai au profit de Patricia, 49 ans, après des défaites éclatantes contre les 49ers de San Francisco et les Cowboys de Dallas début décembre qui ont fait chuter les Eagles à 10-3.

Le changement pour Patricia a cependant aggravé les choses, puisque la défense a cédé 30 points en moyenne au cours de ses quatre derniers matchs, y compris les 32 points lors de la défaite en séries éliminatoires à Tampa Bay.

Rivera, 62 ans, a été entraîneur des secondeurs des Eagles sous la direction d’Andy Reid de 1999 à 2003 avant de devenir coordinateur défensif des Bears de Chicago (2004-06) et des Chargers (2008-10) et d’entraîneur-chef des Panthers de la Caroline (2011-19). et commandants (2020-23).

Lors de sa dernière année avec les Chargers en tant que coordonnateur défensif, son unité a terminé première pour les verges allouées (271,6 YPG) et 10e pour les points alloués (20,1).