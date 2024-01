Sources : PGA Tour finalise un accord de 3 milliards de dollars alors que les pourparlers avec LIV se poursuivent

Le PGA Tour a finalisé un accord avec Strategic Sports Group, un consortium de propriétaires d’équipes sportives milliardaires, pour injecter au moins 3 milliards de dollars dans une nouvelle entité à but lucratif, PGA Tour Enterprises, ont indiqué mercredi des sources à ESPN.

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, devrait informer les membres du PGA Tour, du PGA Tour Champions et du Korn Ferry Tour de l’accord lors d’une conférence téléphonique mercredi matin.

La conférence téléphonique, prévue à 9 h 30 HE, sera en écoute seule. Le personnel des relations avec les joueurs a déclaré aux membres du circuit dans une note qu’il y aurait plusieurs réunions et points de contact au cours des prochaines semaines pour répondre à leurs questions et fournir des détails supplémentaires.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

ESPN a rapporté le 15 décembre qu’un accord avec Strategic Sports Group (SSG) était imminent. Le groupe SSG comprend Tom Werner et John Henry (Boston Red Sox), Mark Attanasio (Milwaukee Brewers), Arthur Blank (Atlanta Falcons), Wyc Grousbeck (Boston Celtics), Steve Cohen (New York Mets), Tom Ricketts (Chicago Cubs). et d’autres.

Strategic Sports Group serait un investisseur minoritaire dans PGA Tour Enterprises, et le PGA Tour resterait l’actionnaire majoritaire.

Pendant ce temps, le PGA Tour poursuit ses négociations pour finaliser un accord avec le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite et le DP World Tour, qui pourrait potentiellement injecter des milliards de dollars supplémentaires dans PGA Tour Enterprises, selon des sources.

Le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF ont signé le 6 juin un accord-cadre pour regrouper leurs actifs commerciaux, dont la LIV Golf League. L’accord était fixé au 31 décembre, date limite qui a été prolongée à mesure que les parties continuaient à peaufiner les derniers détails. Monahan et le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, se seraient rencontrés en Arabie Saoudite la semaine dernière.

Le conseil d’administration du PGA Tour a tenu des réunions avant le AT&T Pebble Beach Pro-Am de cette semaine en Californie. Le conseil consultatif des joueurs du PGA Tour devrait se réunir par conférence téléphonique mercredi matin. Rory McIlroy, qui a démissionné du comité politique du PGA Tour en novembre, a déclaré mardi aux journalistes qu’un accord avec SSG semblait imminent.

“Je sais qu’ils étaient censés voter dimanche soir, et il y a eu un retard”, a déclaré McIlroy mardi. “Ils étaient censés voter là-dessus hier soir, et il y a eu un retard. J’ai l’impression que cette chose aurait pu être terminée il y a des mois. Je pense que, juste pour notre bien à tous, plus tôt nous sortirons du et nous avons une voie à suivre, mieux c’est.”