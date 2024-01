Sources – Mike Tomlin dit aux Steelers qu’il sera entraîneur en 24

PITTSBURGH — Mike Tomlin a déclaré mardi aux joueurs et entraîneurs des Steelers de Pittsburgh qu’il prévoyait d’entraîner l’équipe en 2024, un jour après avoir quitté une conférence de presse lorsqu’on l’a interrogé sur son contrat, ont indiqué des sources à ESPN.

Tomlin, qui a encore un an de contrat, n’a donné aucune indication de vouloir se retirer ces dernières semaines, a déclaré une source proche du dossier à Jeremy Fowler d’ESPN, et Tomlin “veut juste entraîner le football”. La source a ajouté que les négociations sur la prolongation du contrat pourraient s’intensifier cette intersaison.

Un jour après la défaite des Steelers contre les Bills de Buffalo, le plaqueur défensif Cameron Heyward, le joueur des Steelers le plus ancien, a exprimé son soutien à Tomlin et a fermement rejeté les spéculations sur l’avenir de son entraîneur.

“Je dirai juste ceci à propos de Mike T. Pourquoi sommes-nous si préoccupés par quelqu’un qui a un an de contrat, qui a été enfermé et qui voulait simplement jouer, entraîner au football ?” dit Heyward. “Nous ne demandons à personne d’autre s’il doit revenir pour une année supplémentaire ou autre chose. Je pense simplement que cela ne lui rend pas service. Ce type a été enfermé dès le début, mais pourtant nous nous inquiétons de savoir si s’il revient ou pas, il a été enfermé, et je l’apprécie car cela n’a fait que créer davantage de dissensions entre les joueurs et les entraîneurs.

“Nous voulons juste nous concentrer sur un seul objectif. Il veut se concentrer sur un seul objectif, et je pense que c’est juste pour lui. Je pense que tout le monde aime dire : ‘Oh, il pourrait prendre un an de congé. Il pourrait faire ça.’ Il ne lui reste qu’un an.

“Je pense juste, pourquoi répondrait-il à une question comme celle-là ? Il s’inquiète d’essayer de gagner un match éliminatoire et hier soir, nous venons de perdre un gros match éliminatoire. Pourquoi a-t-il besoin d’aborder cela maintenant ? Ce n’est ni le moment ni le moment. place et j’apprécie la question, mais je pense juste que pour lui en général, l’entraîneur T a mérité cela en se concentrant uniquement sur un seul objectif, et nous avons posé cette question semaine après semaine. Ce n’est tout simplement pas juste pour le processus. “

Tomlin n’est pas étranger au cycle contractuel des Steelers. Bien que les Steelers aient déjà prolongé les entraîneurs au moins deux saisons après la fin de leurs contrats, Tomlin a signé une prolongation de trois ans en 2021 alors qu’il restait un an sur son précédent contrat. Les spéculations sur l’avenir de Tomlin se sont intensifiées à la fin de la saison 2023 alors que les Steelers se sont battus contre une séquence de trois défaites consécutives, et des questions sur le leadership et la responsabilité au sein des vestiaires ont été soulevées.

Tout en louant la constance de son entraîneur, Heyward a déclaré qu’il n’avait pas remarqué de changement chez son entraîneur-chef qui suggérerait qu’il a perdu son feu pour le poste.

“Je pense qu’il sera l’entraîneur ici”, a déclaré Heyward, “et si quelqu’un pense que ce devrait être n’importe qui d’autre, et vous demandez bien plus que cela. Mike T veut être un Steeler de Pittsburgh, est un Pittsburgh Steeler. Pourquoi quelqu’un d’autre pour autre chose ?

S’exprimant pour la première fois depuis qu’il s’est blessé au genou lors de la finale de la saison régulière, le passeur vedette TJ Watt a fait écho aux sentiments de Heyward. Watt a également déclaré que rien de « révolutionnaire » n’avait été discuté lors de la brève réunion d’équipe de mardi.

“Je veux jouer pour Mike T”, a déclaré Watt. “C’était énorme dans mes négociations contractuelles. Je ne veux jouer pour personne d’autre que Mike T. Vous comprenez et voyez dans la façon dont je parle de lui, à quel point je le respecte et l’apprécie en tant qu’entraîneur, en tant qu’homme. , en tant que leader. C’est mon soutien pour lui.