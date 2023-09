Sources : Messi en passe de revenir mercredi contre Toronto

La star de l’Inter Miami CF, Lionel Messi, devrait revenir en tant que titulaire ou sur le banc mercredi contre le Toronto FC, ont indiqué des sources à ESPN Argentine.

Messi, qui a raté la défaite 5-2 de l’Inter Miami à Atlanta samedi en raison de ce que l’entraîneur Gerardo « Tata » Martino a qualifié de « fatigue musculaire », était un participant à part entière à l’entraînement de mardi.

Dans une déclaration distribuée aux médias avant l’entraînement de Miami, Martino n’a pas précisé si Messi et Jordi Alba, qui ont également raté la défaite de samedi, joueraient contre l’équipe canadienne, mais des sources ont indiqué que le vainqueur de la Coupe du monde serait disponible.

« Messi et Alba s’entraîneront aujourd’hui pendant toute la séance avec l’équipe, et après cela nous verrons s’ils sont disponibles pour jouer et dans quelle mesure », a déclaré Martino.

« À partir de mercredi, nous avons six matches en 18 jours, soit un match tous les trois jours, y compris la finale de la Lamar Hunt US Open Cup.

« Nous avons beaucoup de matches importants dans un court laps de temps, et l’une de mes responsabilités en tant qu’entraîneur est de prendre soin de mes joueurs et de les aider à prendre les décisions difficiles qui nous donneront la meilleure chance de garder tout le monde en bonne santé pendant cette période chargée. courir. »

Messi s’est entraîné deux fois la semaine dernière après avoir raté le match de qualification pour la Coupe du monde de l’Argentine contre la Bolivie, mais n’a pas fait le voyage à Atlanta à son retour de service international.

« D’après ce que je peux voir, il a l’air bien, il a l’air heureux et prêt à partir », a déclaré le défenseur de Miami DeAndre Yedlin après l’entraînement de mardi, interrogé sur la forme physique de Messi.

Lionel Messi s’est entraîné avec l’Inter Miami mardi alors qu’il espère revenir dans l’équipe mercredi pour un match à domicile contre le Toronto FC. Photo de Megan Briggs/Getty Images

Yedlin a admis que l’équipe avait raté la star argentine lors de sa première défaite depuis son arrivée en juillet.

« Évidemment, vous parlez de Leo, c’est le meilleur joueur de tous les temps, du point de vue de l’adversaire, cela suscite un peu de peur chez eux aussi », a déclaré Yedlin.

« L’expérience compte beaucoup, surtout dans cette ligue. Comme vous l’avez vu lors de ce match d’Atlanta où il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas, [having Messi] ça aide à ralentir un peu le jeu. »

Après le match de mercredi contre Toronto, dernier classé, Miami jouera dimanche un match sur la route contre son rival local Orlando City SC, puis affrontera Houston en finale de la Coupe de l’US Open le 27 septembre. Martino a déclaré après la défaite de samedi que ses rotations seraient concentré sur la chance de remporter un deuxième trophée de la saison.

« La finale n’est qu’un match et nous y participons », a déclaré Martino après la défaite contre son ancienne équipe, Atlanta United. « C’est très tentant de jouer pour un titre. En ce moment, nous en avons sept à huit. [MLS] il reste des jeux. Et la réalité est que ce n’est pas une garantie que nous participerons aux séries éliminatoires.

« Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas y aller, mais c’est vrai que nous sommes concentrés sur le 27. »

Miami a déjà remporté un trophée cette saison grâce à son titre en Coupe des Ligues le mois dernier, une victoire qui a assuré la qualification pour la Coupe des Champions de la Concacaf de l’année prochaine ainsi qu’un laissez-passer au premier tour.

Ross Devonport d’ESPN et Federico Bueno d’ESPN Argentine ont contribué à ce rapport.