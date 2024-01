Sources : l’État de l’Ohio cible Ross Bjork pour le poste de directeur sportif

L’État de l’Ohio vise le directeur sportif de Texas A&M, Ross Bjork, pour devenir le prochain directeur sportif de l’école, ont déclaré des sources à ESPN.

Le processus d’embauche est en phase finale selon les sources, avec une certaine finalité attendue dans les prochains jours. Ces derniers jours, des sources ont déclaré à ESPN que des responsables avaient contacté d’autres finalistes et leur avaient dit qu’ils n’étaient plus en lice.

L’embauche attendue de Bjork apporte un changement de paradigme pour l’athlétisme de l’Ohio State, à la suite du départ à la retraite du directeur sportif de longue date Gene Smith, et symbolise une nouvelle direction du nouveau président Ted Carter, qui a commencé son mandat ces dernières semaines.

Pendant des années, le jeu de société lors des conventions des directeurs sportifs était le suivant : lequel des protégés à succès de Smith dans l’Ohio State le remplacerait à Ohio State ? Il y avait toujours beaucoup de candidats potentiels qui avaient travaillé sous Smith, notamment Pat Chun de l’État de Washington, Heather Lyke de Pitt, Diana Sabau de l’État de l’Utah et Martin Jarmond de l’UCLA.

Le ciblage de Björk par Carter indique une préférence pour un nouveau départ plutôt que pour la connaissance institutionnelle.

Bjork arriverait après avoir licencié l’entraîneur de Texas A&M, Jimbo Fisher, au prix du rachat le plus élevé de l’histoire du sport. Texas A&M doit à Fisher plus de 76 millions de dollars sur l’accord entièrement garanti. Björk n’a pas embauché Fisher mais était directeur sportif lorsque la prolongation du contrat qui a conduit au rachat a été émise.

À la suite du licenciement de Fisher, Björk a exécuté une recherche d’entraîneur peu astucieuse qui s’est terminée par l’embauche de Mike Elko. Cela comprenait une cour publique de Mark Stoops du Kentucky qui s’est retournée contre lui, comme Stoops a finalement fini par le dire au Kentucky. Texas A&M ne devrait pas faire de pression pour conserver Bjork.

Bjork apporte plus d’une décennie d’expérience auprès de la SEC. Il a travaillé chez Ole Miss en tant que directeur sportif de 2012 à 2019 avant d’être embauché chez Texas A&M. Avant d’Ole Miss, il a travaillé comme directeur sportif à Western Kentucky et il a travaillé comme directeur sportif associé et adjoint dans des endroits comme l’UCLA, Miami et le Missouri avant d’accepter le poste de Western Kentucky.

L’État de l’Ohio apparaît comme l’un des meilleurs emplois dans le domaine de l’athlétisme universitaire. Smith devrait prendre sa retraite en juillet après 18 saisons au cours desquelles il est devenu l’une des voix les plus respectées du sport. Huit fois au cours du mandat de Smith, Ohio State a terminé n ° 1 du Big Ten au classement de la Coupe du Directeur.

L’État de l’Ohio compte 36 sports et pendant le mandat de Smith, l’école a remporté 32 championnats nationaux par équipe et 117 individuels.