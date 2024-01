Sources – Les Steelers vont embaucher l’ancien entraîneur des Falcons, Arthur Smith, comme OC

PITTSBURGH — Les Steelers devraient embaucher l’ancien entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta, Arthur Smith, comme prochain coordonnateur offensif, ont confirmé des sources de la ligue à ESPN.

“Nous avons hâte que quelqu’un vienne et adopte une nouvelle approche qui puisse aider nos jeunes joueurs à grandir et à performer et à ce que l’offensive soit performante à un niveau élevé et constant”, a déclaré lundi le propriétaire des Steelers, Art Rooney II, à propos d’une embauche imminente à l’équipe. poste, affirmant que l’embauche serait effectuée le plus tôt possible.

Smith a été congédié par les Falcons plus tôt ce mois-ci après avoir compilé une fiche de 21-30 au cours de trois saisons consécutives de 7 à 10 sans place pour les séries éliminatoires. Avant son passage à Atlanta, Smith était le coordinateur offensif des Titans du Tennessee de 2019 à 2020. Smith a initialement rejoint l’équipe du Tennessee en 2011 en tant qu’entraîneur du contrôle qualité défensif et a également travaillé comme entraîneur du contrôle qualité offensif, entraîneur de la ligne offensive, entraîneur adjoint des extrémités serrées et entraîneur des extrémités serrées avant sa promotion au poste de coordinateur offensif.

Choix de l’éditeur

1 Connexes

“Je pense que Mike a compris que nous voulions quelqu’un qui a une certaine expérience et quelqu’un qui a, disons, un palmarès que nous pouvons examiner et avec lequel nous pouvons nous sentir à l’aise”, a déclaré Rooney II lundi, décrivant ce que l’entraîneur Mike Tomlin recherche chez un O. -coordinateur.

L’offensive des Falcons de Smith était incohérente et a souvent été critiquée à Atlanta pour son utilisation du porteur de ballon Bijan Robinson et de l’ailier rapproché Kyle Pitts et sa gestion de la situation du quart-arrière. Smith et les Falcons ont sélectionné le quart-arrière Desmond Ridder deux tours après que les Steelers ont sélectionné le quart-arrière Kenny Pickett lors du repêchage de 2022. Ridder est devenu titulaire en 2023 après avoir débuté quatre matchs en tant que recrue, mais il a été mis sur le banc deux fois cette saison, lançant 12 touchés pour 12 interceptions.

Smith, cependant, a de l’expérience dans la conduite d’une attaque avec une forte attaque précipitée. Les Falcons ont eu le troisième plus grand nombre de verges au sol en 2022, et lors de la dernière saison de Smith au Tennessee, les Titans ont terminé deuxièmes pour les verges au sol.

Lundi, le propriétaire des Steelers, Art Rooney II, a exprimé le désir de revenir à une attaque au sol et d’améliorer la qualité du jeu du quart-arrière et le développement de Pickett.

“Je pense que nous avons deux porteurs de ballon très performants et Najee [Harris] et Jaylen [Warren] et eux, avec une ligne offensive améliorée, peuvent être la base du succès à l’avenir”, a déclaré Rooney II.

Avec ce tandem de porteurs de ballon, les Steelers ont accumulé 2 010 verges au sol en saison régulière, y compris une poussée tardive de deux matchs au sol de 100 verges par Harris lors des deux derniers matchs de la saison régulière.

“Je pense que nous avons une idée de ce à quoi nous voulons que l’offensive des Steeler ressemble”, a déclaré Rooney II lundi. “Commencez avec cela et nous avons un certain mélange de rosters qui fait que vous ne pouvez pas complètement changer votre roster du jour au lendemain, donc vous devez en quelque sorte avoir un coordinateur qui a l’impression de pouvoir travailler avec ce roster et réussir avec lui. Donc , quelqu’un qui croit en cela et qui arrive et peut travailler avec cette liste, fait ce qui est déjà construit ici en termes de liste et certaines des compétences que nous avons. Je pense que c’est ce que nous recherchons.