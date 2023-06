Sources: les Spurs désireux de signer Maddison de Leicester

Tottenham Hotspur est intéressé par la signature du milieu de terrain de Leicester City James Maddison, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Spurs suivent le joueur de 26 ans depuis plusieurs saisons et le nouvel entraîneur-chef du club, Ange Postecoglou, devrait soutenir un déménagement estival.

Leicester est prêt à laisser Maddison partir après sa relégation de la Premier League, le milieu de terrain souhaitant poursuivre sa carrière dans l’élite anglaise alors qu’il cherche à se faire une place dans l’équipe nationale pour l’Euro 2024.

Les rapports suggèrent que Leicester pourrait exiger plus de 50 millions de livres sterling pour Maddison, qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

James Maddison a marqué 10 buts en une saison qui a vu Leicester City relégué de la Premier League. Alex Pantling/Getty Images

Les Spurs sont susceptibles de faire face à la concurrence de Newcastle United pour sa signature. Arsenal était également auparavant lié à un déménagement, bien que le club du nord de Londres donne la priorité à un déménagement pour Declan Rice de West Ham United tout en conservant un intérêt pour le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion Moises Caicedo.

Maddison a inscrit 10 buts et neuf passes décisives en 30 matches de championnat la saison dernière. Il était membre de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde l’année dernière, mais est arrivé au Qatar avec un problème au genou et n’a pas joué une seule minute dans le tournoi.