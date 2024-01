Sources – Les Seahawks embauchent les Ravens DC Mike Macdonald comme entraîneur

SEATTLE — Les Seahawks et le coordonnateur défensif des Ravens de Baltimore, Mike Macdonald, ont convenu d’un accord pour en faire leur prochain entraîneur-chef, ont déclaré mercredi des sources à Adam Schefter d’ESPN.

Macdonald a obtenu un contrat de six ans, ont indiqué des sources à Schefter.

Les Seahawks ont décidé d’embaucher Macdonald après l’avoir rencontré une deuxième fois mercredi, un jour après leur première entrevue à Baltimore.

Macdonald, 36 ans, devient le plus jeune entraîneur-chef de la NFL et apporte à Seattle la réputation d’être l’un des esprits défensifs les plus brillants de la ligue, ayant mené les Ravens au premier rang pour les points accordés, les sacs et les plats à emporter en 2023, sa deuxième saison en tant que coordinateur de Baltimore.

Les dirigeants des Seahawks, dont le directeur général John Schneider, ont rencontré Macdonald pour la première fois mardi. Un jour plus tôt, Seattle a eu un deuxième entretien en personne avec le coordinateur offensif des Detroit Lions, Ben Johnson, qui a ensuite déclaré aux Seahawks et aux Washington Commanders – les deux dernières équipes ayant des postes d’entraîneur-chef vacants – qu’il restait à Detroit. , ont déclaré des sources à Schefter.

WL Éliminatoires Mike Macdonald, ’22-23 ? ? Chuck Pagano, ’11 53-43 3-3 Rex Ryan, ’05-08 61-66 4-2 Mike Nolan, ’02-04 18-37 0-0 Marvin Lewis, ’96-01 131-122-3 0-7 – Statistiques et informations ESPN

En remplaçant Pete Carroll, 72 ans, par Macdonald, 36 ans, les Seahawks passent du statut d’entraîneur-chef le plus âgé de la NFL au plus jeune. Macdonald a 16 mois de moins que Jerod Mayo, qui a été embauché par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre plus tôt ce mois-ci pour succéder à Bill Belichick.

Macdonald était l’un des candidats entraîneurs-chefs les plus ciblés cette année. Il a interviewé six équipes pour leurs postes vacants : les Seahawks, les Falcons d’Atlanta, les Panthers de la Caroline, les Titans du Tennessee, les Chargers de Los Angeles et les Commanders.

Pour remplacer Macdonald au poste de coordonnateur défensif, les Ravens ont de nombreuses options à promouvoir parmi leur équipe actuelle. L’entraîneur-chef adjoint et entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver, l’entraîneur des arrières défensifs Dennard Wilson, l’entraîneur des secondeurs internes Zachary Orr et le coordinateur des passes défensives Chris Hewitt sont tous candidats à Baltimore après avoir passé un entretien pour des postes de coordonnateur défensif avec d’autres équipes de la NFL cette intersaison.

Orr est également considéré comme un candidat pour devenir le coordinateur défensif des Seahawks, a déclaré une source à ESPN. Orr, un ancien secondeur de la NFL, a passé les deux dernières saisons à travailler avec Macdonald à Baltimore.

Macdonald a fait ses débuts dans la NFL en tant que stagiaire chez les Ravens en 2014 après quatre saisons à l’Université de Géorgie, son alma mater. Il a passé sept saisons dans l’équipe de Baltimore lors de son premier passage dans l’équipe, servant également d’assistant défensif (2015-16), d’entraîneur des arrières défensifs (2017) et d’entraîneur des secondeurs (2018-20) sous la direction de John Harbaugh avant que le frère de Harbaugh, Jim, a embauché Macdonald comme coordonnateur défensif de l’Université du Michigan en 2021.

Macdonald est retourné à Baltimore pour coordonner la défense des Ravens en 2022. Au cours des deux saisons de Macdonald dans ce rôle, Baltimore a accordé le deuxième moins de points (17,5) et le sixième moins de verges (312,8) par match tout en se classant premier en termes d’efficacité défensive d’ESPN. métrique. En 2023, les Ravens sont devenus la première équipe de l’histoire de la NFL à mener la ligue avec le moins de points accordés (16,5), le plus grand nombre de sacs (60) et le plus grand nombre de plats à emporter (à égalité au premier rang avec 31) au cours de la même saison.

“Je pense [Macdonald is] le meilleur candidat en ce moment”, a déclaré le secondeur des Ravens Pro Bowl, Patrick Queen, la saison dernière. “Je ne pense pas que quiconque fasse ça comme lui. Personne ne s’en soucie comme lui. Personne ne fera ce qu’il fait. Il ne se reposera pas tant que tout ne sera pas en ordre. Quel que soit celui qui l’aura, s’il part, ils auront le meilleur candidat. Ce gars est tout simplement la meilleure personne que j’ai jamais côtoyée, du point de vue de l’entraîneur. [and] du point de vue de la personne. Il se soucie vraiment des joueurs, des gens autour de l’organisation et des fans. »

Macdonald est né à Boston et a fréquenté l’école secondaire de Roswell, en Géorgie, où sa carrière de footballeur a été interrompue par des blessures. Il n’a pas joué au football universitaire et a obtenu un diplôme summa cum laude en finance de l’UGA en 2010. Tout en étant entraîneur de sécurité et entraîneur de contrôle qualité défensif pour les Bulldogs, Macdonald a obtenu sa maîtrise en gestion sportive de l’UGA et a obtenu une moyenne de 4,0. en 2013.

Macdonald deviendra le huitième entraîneur-chef à temps plein de l’histoire des Seahawks. Son embauche intervient exactement trois semaines après la fin des 14 années de mandat de Carroll à Seattle, lorsque le propriétaire de l’équipe, Jody Allen, a annoncé que Carroll n’entraînerait plus l’équipe, mais occuperait plutôt un rôle consultatif encore à déterminer au sein de l’organisation. Carroll avait le dernier mot sur les décisions relatives au personnel, pouvoir qui appartient désormais à Schneider.

Alors que Schneider a mené la recherche du remplaçant de Carroll, il a déclaré qu’Allen – qui a pris le contrôle de l’équipe lorsque son frère, Paul Allen, est décédé en 2018 – aurait « beaucoup » son mot à dire sur l’embauche. Schneider a également déclaré qu’Allen lui avait donné une directive « claire » et « concise » pour maintenir la « culture positive de l’organisation, tout ce qui a été créé ici ».

Les Seahawks ont mené des entretiens initiaux avec neuf candidats et ont mené des deuxièmes entretiens en personne avec la plupart d’entre eux : le coordinateur offensif des Giants de New York Mike Kafka, le coordinateur défensif des Raiders de Las Vegas Patrick Graham, le DC des Cowboys de Dallas Dan Quinn, le DC des Panthers de la Caroline Ejiro Evero. , Johnson et Macdonald.

Les Seahawks n’ont pas mené d’entretien initial avec Macdonald pendant la semaine de congé des séries éliminatoires des Ravens, ce qui signifie qu’ils ont dû attendre la fin de la saison des Ravens pour le rencontrer. Pour cette raison, son nom est passé inaperçu en tant que candidat des Seahawks pendant une grande partie de leur recherche jusqu’à ce qu’il prenne de l’ampleur lors de la course de Baltimore au match pour le titre de l’AFC, qu’ils ont perdu contre les Chiefs de Kansas City malgré le maintien de Patrick Mahomes à seulement 17 points.

La première tâche de Macdonald sera de constituer une équipe d’entraîneurs. Après avoir quitté Carroll, les Seahawks ont donné à ses assistants la permission de passer un entretien pour d’autres emplois. Plusieurs ont déjà été embauchés ailleurs, notamment le coordonnateur offensif Shane Waldron (qui deviendra le CO des Bears de Chicago) et le coordonnateur défensif Clint Hurtt (qui deviendra l’entraîneur de la ligne défensive des Eagles de Philadelphie), qui ne devraient pas être retenus dans ces rôles d’ici Le prochain entraîneur de Seattle.

Les Seahawks doivent également prendre une décision cet hiver quant à l’opportunité de choisir Geno Smith comme quart-arrière partant en 2023. Le salaire de base de 12,7 millions de dollars de Smith pour la saison prochaine sera entièrement garanti le 16 février s’il est toujours sur leur liste à ce moment-là.

Jamison Hensley d’ESPN a contribué à ce rapport.