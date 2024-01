Sources : les Raiders travaillent pour finaliser un accord avec Antonio Pierce

HENDERSON, Nevada — Les Raiders de Las Vegas travaillent à finaliser un accord pour embaucher Antonio Pierce comme entraîneur-chef, ont déclaré vendredi des sources à Adam Schefter d’ESPN.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a élevé Pierce d’entraîneur des secondeurs à entraîneur par intérim après les licenciements nocturnes d’Halloween de l’entraîneur Josh McDaniels et du directeur général Dave Ziegler et Pierce, ainsi que du directeur général par intérim Champ Kelly, ont changé la culture du vestiaire des Raiders du jour au lendemain.

Après la victoire 27-14 des Raiders contre les Broncos de Denver, Davis a déclaré à ESPN qu’il était “vraiment enthousiasmé” par le travail accompli par Pierce en menant l’équipe à un score de 5-4 après sa prise de fonction.

En plus de terminer avec un record de victoires, les Raiders ont également obtenu une fiche de 3-1 dans l’AFC Ouest sous Pierce, marquant notamment un record de franchise de 63 points contre les Chargers de Los Angeles et battant les Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium pour la deuxième fois seulement depuis. 2013.

Lorsque Davis a promu Pierce pour la première fois, qui n’avait jamais été entraîneur-chef au-dessus du niveau du lycée, Davis a déclaré à ESPN qu’il ne voulait pas nécessairement que Pierce « entraîne », mais plutôt « dirige » et « délègue ».

Les Raiders ont joué un match plus propre, plus avare et plus concentré après que Pierce ait pris le relais.

Considérez : sous Pierce, les Raiders ont mené la NFL pour le moins de points alloués par match (16,0), les touchés défensifs (4) et le moins de pénalités (31) tout en ayant le 10e plus grand nombre de points à retenir (14), le quatrième pour le différentiel de points (+62) et être à égalité au 3e rang pour les sacs (30) de la semaine 9 jusqu’à la fin de la saison.

Davis avait également déclaré à l’époque qu’il “comprend la culture des Raiders, et c’est important pour moi”.

Ayant grandi à Compton, à l’extérieur de Los Angeles, il était un grand fan non seulement des Raiders lorsqu’ils habitaient à Los Angeles, mais également du groupe de rap local NWA, connu pour porter l’équipement des Raiders, a immédiatement changé la culture en une atmosphère axée sur les joueurs. Un mini-panier de basket-ball a été immédiatement installé dans le vestiaire et la liste de lecture musicale pour l’entraînement a été modifiée pour inclure les styles de NWA, dont les versions radiophoniques des chansons ont été jouées au stade Allegiant pendant les échauffements d’avant-match, pendant que l’équipe de vendredi dansait. pour le coup d’envoi de l’entraînement, il est revenu.

Et après les victoires à domicile, les Raiders ont allumé des cigares de fête dans les vestiaires.

Pierce a également mis sur le banc le quart-arrière vétéran Jimmy Garoppolo, cher mais souvent blessé, en faveur de la recrue Aidan O’Connell, Pierce appelant le jeune son “BFF” à plus d’une occasion.

Des défaites nonchalantes sont cependant survenues contre les Vikings du Minnesota (3-0) à l’Allegiant Stadium et contre les Colts d’Indianapolis (23-20), qui ont empêché les Raiders de participer aux séries éliminatoires.

Les joueurs des Raiders ont adhéré au style de leadership de Pierce, le receveur All-Pro Davante Adams affirmant que son « vote » était pour Pierce et qu’il « traverserait un mur pour cet homme ». Maxx Crosby, triple coureur de bord du Pro Bowl, qui a réalisé un sommet en carrière de 14,5 sacs cette saison, a également exprimé son soutien à Pierce.

«C’est légendaire», a déclaré Crosby après la finale de la saison. “Quand vous avez la bonne culture, un gars comme AP qui embrasse l’histoire des Raiders, c’est spécial. … Une tonne de légendes [visit] constamment en raison du respect qu’ils ont pour lui. Cela vous donne donc, en tant que joueur, envie d’y aller et de montrer qui vous êtes. Vous savez ce que je veux dire? Vous voulez être à ce niveau un jour. »

Pierce a également recueilli le soutien d’anciens élèves de Raider, comme le demi défensif du Temple de la renommée Charles Woodson, qui a souligné que Pierce était un ancien secondeur de la NFL, et le quart-arrière double champion du Super Bowl Jim Plunkett, qui a observé les joueurs répondre rapidement à Pierce.

Lui-même Pro Bowler pour les Giants de New York en 2006, Pierce a joué neuf saisons dans la NFL avec Washington (2001-04) et les Giants (2005-09). Il était un membre clé de l’équipe des Giants qui a battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, alors invaincus, lors du Super Bowl XLII.

Après avoir terminé 8-9 au total, les Raiders n’ont eu que deux records de victoires et deux apparitions en séries éliminatoires – en 2016 et 2021 – depuis leur apparition au Super Bowl XXXVII en janvier 2003.

Et Pierce est le septième entraîneur-chef (régulier et intérimaire) que Davis a embauché depuis qu’il a pris le contrôle de la franchise après le décès de son père du Temple de la renommée, Al Davis, en 2011, aux côtés de Dennis Allen, Tony Sparano, Jack Del Rio, Jon Gruden, Rich. Bisaccia et McDaniels.

Et bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur le statut de Kelly. Il est l’un des principaux candidats au retour en tant que directeur général.

Pierce, 45 ans, a été interrogé dans son communiqué de fin de saison sur le poste d’entraîneur-chef.

“Je n’utiliserai jamais le mot ‘mériter'”, a-t-il déclaré. “J’espère que je l’ai mérité.”