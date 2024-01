Sources – Les Raiders travaillent pour embaucher Tom Telesco comme directeur général

HENDERSON, Nevada – Les Raiders de Las Vegas s’efforcent d’embaucher l’ancien directeur général des Chargers de Los Angeles, Tom Telesco, comme nouveau directeur général, ont déclaré mardi des sources de la ligue à Adam Schefter d’ESPN.

Cela survient moins de six semaines après que les Raiders ont battu les Chargers 63-21 au stade Allegiant le 14 décembre et que Telesco et l’entraîneur Brandon Staley ont payé pour la défaite historique avec leur emploi le lendemain.

Telesco, 51 ans, était directeur général des Chargers depuis 2013 et a été l’architecte de quelques grandes équipes qui n’ont pas réussi dans l’AFC Ouest. Il a repêché le receveur Keenan Allen, le porteur de ballon Melvin Gordon III, l’ailier défensif Joey Bosa, la sécurité Derwin James Jr., le quart-arrière Justin Herbert, le secondeur Kenneth Murray Jr. et le joueur de ligne défensive Tuli Tuipulotu.

Au cours des trois dernières saisons, avec Staley comme entraîneur, Telesco s’est montré agressif sur le marché du libre arbitre et sur le marché commercial. Telesco a échangé contre le rusher Khalil Mack ; a signé le demi de coin All-Pro JC Jackson pour un contrat de 82,5 millions de dollars sur cinq ans ; et ajouté les plaqués défensifs Sebastian Joseph-Day et Morgan Fox.

Mais une partie de cette agressivité a conduit à des faux pas, le plus notable étant Jackson. Il n’a joué que sept matchs avec les Chargers, gagnant 38,5 millions de dollars sur cette période. La signature de Jackson a été parmi les pires de la période où Telesco était directeur général, une erreur qu’il a reconnue. Telesco s’est excusé auprès des arrières défensifs de l’équipe pour avoir signé Jackson, qualifiant cette décision de “swing et raté”. La signature de Jackson était la dernière décision majeure de Telesco avec les Chargers.

Les Chargers n’ont obtenu qu’une fiche de 84-92 avec Telesco comme directeur général, dont 2-3 en trois apparitions en séries éliminatoires. Telesco avait trois entraîneurs-chefs différents avec les Chargers, qui ont déménagé de San Diego à Los Angeles en 2017, à savoir Mike McCoy, Anthony Lynn et Staley.

Avec les Raiders, Telesco rejoindrait l’entraîneur Antonio Pierce, dont l’intérim a été retiré vendredi pour devenir entraîneur-chef à temps plein de Las Vegas. Telesco remplacerait le directeur général par intérim Champ Kelly, qui travaillait encore dans les installations des Raiders cette semaine.

Pierce et Kelly ont remplacé respectivement Josh McDaniels et Dave Ziegler, tous deux licenciés par le propriétaire des Raiders, Mark Davis, à Halloween. Pierce et Kelly ont mené une équipe qui a terminé 5-4 (3-1 dans l’AFC Ouest), avec la victoire contre les Chargers, la deuxième victoire des Raiders contre les Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium depuis 2013 et une victoire dans la saison. finale contre les Broncos de Denver.

Mais Davis s’est opposé à l’association d’un directeur général recrue avec un entraîneur-chef recrue, comme il l’a fait en 2012 avec Reggie McKenzie et Dennis Allen.

Telesco serait le cinquième directeur général (régulier et intérimaire) à travailler pour les Raiders depuis que Davis a pris le contrôle de l’équipe après le décès de son père Al Davis en 2011, aux côtés de McKenzie, Mike Mayock, Ziegler et Kelly.

Mark Davis a déclaré que le directeur général aura le dernier mot dans les décisions concernant le personnel et que Telesco aurait des problèmes immédiats à affronter pour une équipe qui a terminé 8-9 et qui n’a participé aux séries éliminatoires que deux fois depuis son apparition au Super Bowl XXXVII après la saison 2002.

L’offensive est avant tout et ce qu’il faut faire au poste de quart-arrière.

Le vétérinaire Jimmy Garoppolo, souvent blessé, a été mis sur le banc par Pierce après avoir été promu. Le quart-arrière coûteux n’a joué qu’une seule fois par la suite, une apparition en trois clics dans la finale, et est un candidat à la coupe ou à l’échange. Et même si la recrue Aidan O’Connell a terminé en beauté, avec huit passes de touché et aucune interception lors des quatre derniers matchs des Raiders, il est probablement trop immobile et trop irrégulier pour être titulaire à l’avenir.

Les Raiders ont le choix n ° 13 au repêchage, mais les meilleurs espoirs du QB – Caleb Williams de l’USC, Drake Maye de Caroline du Nord et Jayden Daniels de LSU, qui est proche de Pierce depuis leur temps ensemble à Arizona State et était dans le vestiaire des Raiders. après la finale de la saison – tous semblent avoir disparu depuis longtemps avant que leur sélection ne soit faite.

Telesco devra également déterminer qui sera le nouveau coordinateur offensif des Raiders et s’ils doivent échanger contre un quart-arrière vétéran ou en signer un en agence libre, avec des joueurs comme Kirk Cousins, Baker Mayfield et Jameis Winston qui devraient frapper le marché ouvert.

Et au poste de porteur de ballon, Telesco devrait prendre une décision sur le All-Pro 2022 Josh Jacobs, qui a connu sa pire saison en tant que professionnel en terminant avec des plus bas en carrière en verges au sol (805), verges par course (3,5), touchés ( 6) et les parties jouées (13). Il a tenu bon et a raté l’intégralité du programme intersaison, du camp d’entraînement et de la saison hors-saison de Las Vegas après avoir reçu le titre de franchise.

Jacobs est un favori de Davis et Pierce.

Telesco a joué au poste de receveur à l’université John Carroll et a également travaillé dans la NFL pour les Buffalo Bills, les Carolina Panthers et les Indianapolis Colts.

