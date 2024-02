Sources – Les Packers embaucheront Jeff Hafley du Boston College comme DC

L’entraîneur-chef du Boston College, Jeff Hafley, devrait devenir le nouveau coordinateur défensif des Packers de Green Bay, ont indiqué des sources à ESPN.

Hafley a obtenu une fiche de 22-26 en quatre saisons au Boston College, les amenant à être éligibles au bowling au cours de trois de ses quatre années. Le Boston College a terminé 7-6 cette année avec une victoire contre le n°22 SMU au Fenway Bowl.

Hafley a résisté aux opportunités d’entraîneur de la NFL dans le passé. Mais les raisons qui l’ont poussé à accepter ce poste de coordonnateur sont ancrées à la fois dans l’état général du football universitaire et dans l’opportunité de travailler pour l’une des franchises les plus respectées de la NFL.

“Il veut redevenir entraîneur de football dans une ligue entièrement consacrée au football”, a déclaré une source à ESPN. “Le coaching universitaire est devenu une collecte de fonds, NIL et le recrutement de votre propre équipe et des transferts. Nous n’avons plus le temps d’entraîner du football.

“Beaucoup de choses pour lesquelles il est retourné à l’université ont disparu.”

Hafley devient le troisième entraîneur-chef universitaire en exercice à quitter son poste cette année pour un poste de coordonnateur cette année. Il suit Kame Wommack du sud de l’Alabama et Maurice Linguist de Buffalo. Ils ont tous deux accepté des postes de coordinateur en Alabama, et ces décisions témoignent de l’écart entre les écoles de premier plan qui s’éloignent des autres en termes de ressources. Cela n’a fait qu’être amplifié en cette ère où les accords de nom, d’image et de ressemblance sont essentiels au recrutement et à la rétention des effectifs.

L’avenir des Packers s’est avéré un attrait important pour Hafley, car ils disposent d’un jeune noyau fort et d’un avenir brillant. Il est un ami de longue date de l’entraîneur des Packers Matt LaFleur et un admirateur de longue date de la franchise Packers.

Il remplacera Joe Barry et sera le troisième coordinateur défensif différent alors que LaFleur entame sa sixième année en tant qu’entraîneur-chef de la franchise.

Bien que LaFleur et Hafley n’aient jamais travaillé directement ensemble, ils entretiennent des liens mutuels. Hafley était l’entraîneur des arrières défensifs des Browns en 2014-15 sous la direction de l’entraîneur-chef de l’époque, Mike Pettine, qui était le premier coordonnateur défensif de LaFleur à Green Bay (2019-20). Hafley a également travaillé pour l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan, l’un des mentors de LaFleur. Hafley a été l’entraîneur des arrières défensifs des 49ers de 2016 à 2018 avant de devenir co-coordinateur défensif de l’Ohio State.

Le reste de l’équipe d’entraîneurs défensifs des Packers est sous contrat pour la saison 2024 et aucun d’entre eux n’a été licencié lorsque les Packers se sont séparés de Barry. Il y a donc de fortes chances que certains – ou tous – d’entre eux retournent travailler sous Hafley.

Hafley est un entraîneur adjoint vétéran de la NFL qui a travaillé sept ans dans la NFL en entraînant divers postes secondaires avant de retourner au football universitaire en tant que coordinateur défensif de l’Ohio State en 2019.

Hafley est devenu l’entraîneur-chef du Boston College après la saison 2019, prenant en charge la saison 2020 compliquée par le COVID-19. Il a eu un record de défaite en quatre ans – 3-9 en 2022.

Les trois derniers entraîneurs du Boston College n’ont pas réussi à remporter neuf matchs, la dernière saison de neuf victoires de l’école ayant eu lieu sous Jeff Jagodzinski en 2008.

Le séjour de Hafley au Boston College comprenait trois des meilleures classes de recrutement de l’histoire de la Colombie-Britannique. En 2022, la Colombie-Britannique a remporté sa première victoire contre un adversaire classé par l’Associated Press depuis 2014, lorsque la Colombie-Britannique a battu le 16e NC State. La victoire de la Colombie-Britannique cette année était la première de l’école depuis 2016.

