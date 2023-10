Les Commanders et les Bears ont convenu d’un échange qui enverra l’ailier défensif Montez Sweat à Chicago pour un choix de deuxième ronde en 2024, ont déclaré mardi des sources à Adam Schefter d’ESPN.

Sweat, 27 ans, en est à la dernière année de son contrat, et les Commanders optent maintenant pour un choix au repêchage plutôt que pour une sélection compensatoire qu’ils pourraient recevoir si Sweat signait ailleurs en tant qu’agent libre l’année prochaine.

La nouvelle de l’échange survient quelques heures après que des sources ont déclaré à Jeremy Fowler d’ESPN que les Bears avaient accordé au demi de coin Jaylon Johnson la permission de rechercher un échange. Johnson, 24 ans, est dans la dernière année de son contrat de recrue et a déclaré qu’il recherchait “le respect et la sécurité” sous la forme d’un nouvel accord.

L’échange injecte du talent dans la pire passe de la ligue de Chicago à la mi-saison. Les Bears ont remplacé trois de leurs quatre partants le long de la ligne défensive avant la saison 2023 en agence libre et ont dépensé des choix de deuxième et troisième ronde sur les plaqués défensifs Gervon Dexter Sr. et Zacch Pickens. Les Bears ont un minimum de 10 sacs dans la NFL cette saison et 46 pressions, ce qui les classe au 30e rang.

En huit matchs, Sweat compte 6,5 sacs, ce qui porte son total en carrière à 35,5 sur cinq saisons.

La sélection de deuxième tour de Chicago en 2024 est actuellement le choix n°35 du repêchage. À la date limite des échanges en 2022, les Bears ont envoyé leur propre choix de deuxième ronde à Pittsburgh pour le receveur large Chase Claypool, qui a disputé 10 matchs à Chicago. Les Bears ont distribué Claypool aux Dolphins de Miami après avoir battu Washington lors de la semaine 5.

Pour les commandants, cette décision est un clin d’œil à leur bilan de défaites et à la difficulté de garder leur ligne défensive intacte. Sweat et l’ailier défensif Chase Young sont tous deux agents libres après cette saison. Washington a déjà accordé de gros contrats aux plaqueurs défensifs Daron Payne et Jonathan Allen au cours des deux dernières saisons.

Pendant l’intersaison, Washington avait exprimé le désir de prolonger Sweat, mais la situation en matière de propriété étant en évolution – Josh Harris n’a pris le relais que fin juillet – les pourparlers n’ont jamais abouti. Les commandants avaient également dit à Young qu’ils le récompenseraient s’il réalisait une saison productive.

Parce que Washington reste optimiste quant au quart-arrière Sam Howell, il pourrait laisser l’équipe avec un quart-arrière bon marché au cours des deux prochaines saisons. Cela aurait laissé un espace de plafond disponible à la fois pour Sweat et Young, mais cela aurait également pu laisser les commandants avec une structure salariale déséquilibrée – avec un investissement lourd dans la ligne défensive et maigre à d’autres endroits.

Si Washington avait prolongé Sweat et utilisé l’étiquette de franchise sur Young, par exemple, il aurait eu trois joueurs de ligne défensive comptant pour plus de 20 millions de dollars par rapport au plafond la saison prochaine – et un joueur de ligne offensive de plus de 10 millions de dollars.

La ligne coûteuse n’a pas donné lieu à un jeu productif de la part de la défense. Washington se classe à égalité au sixième rang de la ligue avec 25 sacs, mais les Commanders se classent au 23e rang pour le taux de victoires. Parmi les joueurs de ligne défensive, Young se classe cinquième dans ce domaine – mais aucun de ses coéquipiers ne figure dans le top 55.

Washington a repêché Sweat avec le 26e choix au premier tour du repêchage de la NFL 2019, un choix obtenu lorsque l’équipe est revenue au premier tour.

Sweat a été immédiatement titulaire à temps plein et a été productif, même s’il n’a pas encore terminé avec plus de neuf sacs en une saison. Sweat est l’un des sept joueurs avec au moins cinq sacs au cours de chacune des cinq dernières saisons (depuis 2019), avec Chris Jones, Myles Garrett, TJ Watt, Khalil Mack, Maxx Crosby et Brian Burns, selon la recherche ESPN Stats & Information. .

Il est également considéré comme un solide défenseur de la course et a été durable. Sweat a raté sept matchs en 2021 lorsqu’il a subi une fracture de la mâchoire, a raté un match à cause de Covid et deux autres après que son frère a été tué par balle. Mais au cours de ses quatre autres saisons, Sweat n’a raté aucun match.