Sources – Les licenciements des Cardinals de l’Arizona incluent le directeur financier et deux vice-présidents

TEMPE, Arizona – Un jour avant que les Cardinals de l’Arizona ne déplacent mercredi une partie de leurs opérations non liées au football de leur centre d’entraînement de longue date vers un espace de travail à proximité, ils ont licencié trois employés de haut rang au niveau de vice-président ou ci-dessus et un autre est parti seul, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Ils faisaient partie d’une dizaine de licenciements dans divers départements du secteur commercial, ont indiqué des sources.

Le directeur financier Greg Lee, qui a occupé ce poste pendant près de 15 des 18 années qu’il a passées au sein de l’équipe, a été le plus haut dirigeant à être licencié, ont indiqué des sources. Mike Iaquinta, vice-président du développement commercial qui faisait partie de l’équipe depuis 15 ans, et Tim Delaney, vice-président du contenu numérique et de la création qui comptait 16 ans d’expérience, ont également été licenciés.

Steve Ryan, vice-président senior des partenariats d’entreprise des Cardinals, a démissionné après 20 ans au sein de l’équipe, ont indiqué des sources.

Les licenciements concernaient également deux membres de l’équipe des médias sociaux des Cardinals, ont indiqué des sources.

L’équipe a tenu une réunion de tout le personnel dans l’auditorium du centre d’entraînement mardi alors que les employés qui déménageaient dans les nouveaux locaux avaient déjà emballé leurs bureaux, ont indiqué des sources à ESPN. Au cours de la réunion, le message était que le travail des employés présents était sûr, ont indiqué des sources.

Ces mesures sont intervenues cinq mois après que l’Arizona a embauché Jeremy Walls comme directeur de l’exploitation en août et plus de deux mois après l’enquête d’ESPN sur la culture toxique du lieu de travail que les employés actuels et anciens ont jugée abusive et intimidante, en partie à cause du propriétaire Michael Bidwill. .

Walls a effectué un audit interne des départements commerciaux depuis son embauche, a déclaré une source à ESPN.

Au cours des derniers mois, les Cardinals ont restructuré une partie de leurs activités commerciales, ajoutant sept nouveaux départements et en renommant un autre, selon une analyse de leur site Internet réalisée depuis octobre.

En août, Forbes a classé les Cardinals au 29e rang des franchises les plus valorisées de la NFL, avec une valeur de 3,8 milliards de dollars, un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars et un bénéfice d’exploitation de 83 millions de dollars.