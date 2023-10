ESPNLecture de 4 minutes

Pat McAfee applaudit les Seahawks pour l’échange de Leonard Williams Pat McAfee explique pourquoi il est heureux que les Seahawks de Seattle aient échangé contre Leonard Williams.

Le Les Giants de New York échangent le joueur de ligne défensive Leonard Williams aux Seahawks de Seattle, ont confirmé des sources à ESPN lundi.

En échange de Williams, selon les sources, les Seahawks envoient un choix de deuxième ronde en 2024 et une sélection de cinquième ronde en 2025 aux Giants.

Les Giants assument la majeure partie des 10 millions de dollars dus à Williams, ont déclaré des sources à Jordan Raanan d’ESPN.

La date limite des échanges avec la NFL est mardi à 16 h HE.

L’échange intervient un jour après que les Giants ont perdu en prolongation contre les Jets de New York pour tomber à 2-6, dernière place de la NFC Est. Les Seahawks, qui ont battu les Browns de Cleveland pour améliorer leur fiche à 5-2, mènent la NFC Ouest.

Les Seahawks ont bénéficié d’un jeu solide de la part des joueurs de ligne défensive Dre’Mont Jones et Jarran Reed cette saison, mais ils manquaient de profondeur derrière ces deux-là et le vétéran Mario Edwards, et ils avaient besoin d’un autre faiseur de différence à l’avant après avoir perdu le secondeur extérieur Uchenna Nwosu contre une saison. mettre fin à la blessure pectorale à la semaine 7.

L’échange des Seahawks contre Williams marque l’acquisition à terme la plus importante que le directeur général John Schneider et l’entraîneur Pete Carroll ont réalisée depuis qu’ils ont ajouté la sécurité Quandre Diggs des Lions de Détroit en 2019.

Lundi matin, lors de son émission de radio Seattle Sports 710-AM, on a demandé à Carroll si les Seahawks tenteraient de faire un ajout avant la date limite.

“Nous sommes toujours en compétition”, a-t-il déclaré. “Nous sommes toujours en compétition. S’il y a une chance de faire quelque chose, nous sommes toujours disponibles… Johnny est là-dessus.”

Les Seahawks n’ont plus de choix au repêchage via l’échange de Russell Wilson avec les Broncos de Denver en 2022, mais ils ont acquis un choix de troisième ronde supplémentaire en 2024 lors d’un autre échange qu’ils ont effectué avec Denver lors du repêchage d’avril, ce qui aide à compenser le deuxième. plus rond qu’ils enverront aux Giants pour Williams.

Après que les Seahawks aient battu les Giants lors de la quatrième semaine, Carroll a salué le travail accompli par la ligne offensive de Seattle contre ce qu’il a appelé le meilleur groupe de joueurs de ligne défensive intérieure qu’ils affronteraient toute la saison, faisant référence à Williams et Dexter Lawrence.

Cette décision intervient alors que les Giants sont en difficulté et cherchent à ajouter des ressources pour l’avenir. Williams en était à la dernière année d’un contrat de 63 millions de dollars sur trois ans signé en 2021. Il était peu probable qu’il revienne la saison prochaine à un prix aussi élevé après que l’équipe se soit engagée envers Lawrence cette intersaison.

Williams est l’un des nombreux joueurs des Giants qui ont suscité l’intérêt avant la date limite des échanges de mardi, a déclaré une source à Raanan. New York pourrait faire plus de mouvements, même si l’équipe a récemment déclaré au porteur de ballon Saquon Barkley que son intention était qu’il ne soit pas échangé.

Le cornerback Adoree’ Jackson et le receveur Parris Campbell sont deux autres options commerciales potentielles.

Le régime précédent des Giants sous Dave Gettleman a échangé contre Williams des Jets en 2019. Cela leur a coûté des choix de troisième et quatrième ronde à l’époque. La différence était que les Giants étaient au milieu d’une saison perdue alors que les Seahawks sont des prétendants potentiels à la NFC.

Quatre ans et un jour plus tard, Williams quitte New York pour la première fois de sa carrière. Il a été repêché par les Jets au sixième rang du classement général en 2015. Cela laisse un vide important au milieu de la défense des Giants, qui s’est construite autour de Lawrence et Williams au cours des dernières années.

La défense des Giants va probablement désormais se concentrer sur Lawrence et le secondeur extérieur Kayvon Thibodeaux, qui a réussi trois sacs dimanche contre les Jets et en a maintenant 8,5 cette saison.

Williams compte 1,5 sacs cette saison et 39,5 au cours de sa carrière.

La nouvelle de l’échange a été rapportée pour la première fois par NFL Network.

Brady Henderson d’ESPN a contribué à ce rapport.