Sources – Les commandants et les Seahawks envisagent des candidats HC des Ravens et des Lions

Parmi tous ceux qui ont suivi les matchs de championnat de conférence de dimanche, peu seront plus intéressés que les Commanders de Washington et les Seahawks de Seattle – les deux dernières équipes de la NFL avec des postes d’entraîneur-chef actuellement vacants.

Les Commanders et les Seahawks surveillent les entraîneurs des équipes de dimanche et attendent de les interviewer pour leur poste d’entraîneur-chef.

Les Commanders attendent une deuxième entrevue avec le coordonnateur défensif des Ravens de Baltimore Mike Macdonald et l’entraîneur-chef adjoint/entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver, ainsi qu’avec le coordonnateur défensif des Lions de Détroit Aaron Glenn et le coordinateur offensif Ben Johnson, ont déclaré des sources de la ligue à ESPN.

Certains considèrent Johnson comme le « favori présumé » pour le poste à Washington, mais plusieurs sources insistent sur le fait que ce n’est pas vrai. Même si Johnson pourrait décrocher le poste d’entraîneur-chef des Commanders, des sources insistent sur le fait qu’il existe d’autres candidats solides, notamment Macdonald, Weaver, Glenn et le coordonnateur défensif des Cowboys, Dan Quinn, qui restent “très en jeu”.

Quinn devrait également s’entretenir une deuxième fois avec les commandants, selon des sources.

Les Seahawks n’ont pas eu l’occasion d’interviewer Macdonald et ne peuvent pas le faire avant la fin de la saison des Ravens, ce qui soulève la question de savoir si Seattle serait prêt à attendre pour l’interviewer une première fois si Baltimore se qualifie pour le Super Bowl.

Depuis que les Seahawks ont déjà interviewé Johnson, ils sont autorisés à lui parler cette semaine, quel que soit le résultat de Detroit, en raison de la règle de la NFL qui stipule : « Du lundi 29 janvier au dimanche 4 février (la semaine de congé entre les matchs de championnat de conférence et le Super Bowl), des deuxièmes entretiens en personne ou virtuels sont autorisés pour les candidats entraîneurs-chefs employés par les clubs qui participeront au Super Bowl. Une notification préalable doit être fournie au club employeur.

Jusqu’à présent, les commandants ont interviewé Weaver, Macdonald, Johnson, Glenn, Quinn et le coordinateur offensif des Texans, Bobby Slowik.

Les Seahawks ont interviewé Johnson, Quinn, Slowik, le coordinateur défensif des Panthers Ejiro Evero, le coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham, le coordinateur offensif des Giants Mike Kafka et le coordinateur offensif des Dolphins Frank Smith.

Au cours de ce cycle d’embauche, huit équipes de la NFL ont changé d’entraîneur-chef et six ont déjà occupé leur poste. Les Patriots ont embauché Jerod Mayo, les Raiders ont embauché Antonio Pierce, les Chargers ont embauché Jim Harbaugh, les Titans ont embauché Brian Callahan, les Panthers ont embauché Dave Canales et les Falcons ont embauché Raheem Morris.